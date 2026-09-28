«Позицію ліквідовано». Який баланс тримати на біржі для кількох ф'ючерсних ботів

Припустимо, ви вирішили запустити ботів на Bybit, щоб нарощувати торговий об’єм. Ви знайшли чотирьох підхожих ботів. У бектесті за місяць, з 20 серпня по 21 вересня 2026 року, у всіх хороший об’єм, хороший прибуток і жодної збиткової угоди.

Бот Об’єм за місяць Прибуток за місяць Бектест XMR Long Bybit Contest 13 353 USDT +50 USDT відкрити HNT Long Uni Classic 9 531 USDT +136 USDT відкрити ASTER Long ROC Classic 11 446 USDT +32 USDT відкрити NEAR Long Bybit Contest 5 656 USDT +34 USDT відкрити Усього ~ 40 000 USDT +252 USDT

Усі чотири боти торгують у лонг із плечем x5 і перехресною маржею. На кожного бота ви виділяєте депозит 100 USDT. Отже, на біржі потрібно тримати 400 USDT?

Чи вистачить 400 USDT

Ні — і ось чому. Усі чотири боти торгують сіткою ордерів: коли ціна падає, бот не закриває угоду в мінус, а докуповує монету дешевше і чекає, поки ціна повернеться. До цього моменту позиція в мінусі. Такий збиток називають плаваючим: він ще не зафіксований і змінюється разом із ціною.

Плаваючий збиток заважає ботам із двох причин.

Депозит бота заморожений. Депозит бота ділиться між ордерами сітки. Під кожен ордер біржа заморожує заставу — початкову маржу. З плечем x5 застава дорівнює п’ятій частині купівлі: під ордер на 50 USDT біржа заморожує 10 USDT. У сумі застави всіх ордерів сітки дорівнюють депозиту бота, 100 USDT. У чотирьох ботів заморожено 400 USDT, тобто весь баланс. Збиток віднімається з того ж балансу. При перехресній маржі плаваючий збиток кожного бота віднімається із загального балансу на біржі. Коли баланс з урахуванням збитку стає меншим за початкову маржу, Bybit перестає приймати нові ордери. Бот, який закрив угоду, не зможе відкрити нову, а XMR, який виставляє ордери за сигналом індикатора, не зможе докупити в просіданні. При балансі рівно 400 USDT це станеться при першому ж плаваючому збитку.

Тому, крім 400 USDT застави під ордери, на балансі потрібен резерв на просідання. Його розмір показує MAE — максимальний плаваючий збиток. Цей показник є в результатах кожного бектесту Veles: він показує, на скільки USDT позиція бота пішла в мінус у найгірший момент.

Показник MAE в бектесті Veles уже враховує плече — окремо множити нічого не потрібно.

Бот MAE за місяць XMR −19,3 USDT HNT −27,1 USDT ASTER −27,9 USDT NEAR −9,1 USDT Усього −83,4 USDT

Якщо всі чотири боти одночасно опиняться в найгіршому просіданні за місяць, збиток становитиме 83,4 USDT. Разом із заставою під ордери — ~485 USDT. Тобто, судячи з бектесту за місяць, 500 USDT вистачить із запасом. Правильно?

Чи вистачить 500 USDT

Ні. За місяць бектесту ринок жодного разу різко не падав. Щоб урахувати обвали, ми запустили бектести тих самих ботів із тими самими налаштуваннями за рік — з 22 вересня 2025 по 21 вересня 2026 року.

Найсильніший обвал за цей рік стався 10 жовтня 2025 року. Цього дня президент США Дональд Трамп оголосив про 100-відсоткові мита на товари з Китаю, і, за даними CoinDesk, за добу біржі примусово закрили позиції трейдерів приблизно на 19 млрд доларів.

Але глибокі просідання траплялися і в інші місяці: у HNT найгірше просідання припало на угоду з 15 січня по 14 лютого 2026 року.

Тому для розрахунку ми беремо найгірше просідання кожного бота за рік, коли б воно не сталося.

Бот MAE за рік Бектест за рік NEAR −201,2 USDT відкрити HNT −174,5 USDT відкрити ASTER −154,4 USDT відкрити XMR −75,5 USDT відкрити Усього −605,5 USDT

Сума найгірших просідань за рік — 605,5 USDT. Але й цієї суми на балансі не вистачить. До неї потрібно додати підтримувальну маржу і фандинг.

Підтримувальна маржа. Це мінімальна сума, яку біржа вимагає тримати під відкриті позиції. Якщо баланс з урахуванням збитку опуститься до неї, Bybit примусово закриє всі позиції. Це називається ліквідацією.

Ставка залежить від монети: у NEAR — 0,67% вартості позиції, у XMR та ASTER — 1%, у HNT — 4%.

Фандинг. Поки угода на безстроковому ф’ючерсі відкрита, біржа кілька разів на добу списує з балансу невелику плату — фандинг. Зазвичай це 0,01% від вартості позиції кожні 8 годин. Бектест Veles цю плату не враховує.

Для розрахунку балансу важливий фандинг у найгіршій угоді кожного бота: поки позиція в просіданні, плата списується з того ж балансу, що й збиток. В інших угодах фандинг покривається їхнім прибутком.

Як ми рахували: На вкладці «Угоди» в бектесті знайшли найгіршу угоду кожного бота: скільки вона тривала і на яку суму бот купив монети. На сайті Bybit у розділі «Ставка фінансування» подивилися, які ставки були в ці дні. Помножили суму купівлі на ставки за час угоди.

Найгірша угода HNT тривала 30 днів. За цей час біржа 90 разів списала фандинг, майже завжди по 0,01%, — усього ~0,9% від позиції в 556 USDT, тобто до 5 USDT. Найгірші угоди NEAR, ASTER та XMR тривали менше доби, і фандинг за них не перевищив 1 USDT.

З чого складається баланс Сума Сума найгірших просідань за рік 605 USDT Підтримувальна маржа ~30 USDT Фандинг до 5 USDT Мінімум, щоб біржа не ліквідувала позиції ~650 USDT Застава під ордери ботів 400 USDT Баланс, при якому боти торгують як у бектесті ~1040 USDT

Для ботів із перехресною маржею без стоп-лосу в довідці Veles є простіше правило: сума MAE всіх ботів має бути не більшою за половину балансу. Тобто суму MAE множимо на 2.

605 × 2 ≈ 1200 USDT

Половина балансу йде на покриття просідань, друга покриває заставу під ордери, підтримувальну маржу і фандинг. Решта ~160 USDT — запас на випадок, якщо наступний обвал виявиться глибшим, ніж у бектесті.

Виходить, що на чотирьох ботів із депозитом по 100 USDT потрібно тримати на біржі ~1200 USDT — у 3 рази більше, ніж 400 USDT, з яких ми почали.

Як розрахувати баланс на біржі для своїх ботів

Запустіть бектест кожного бота мінімум за рік. Для всіх ботів задайте однакові дати. Період має включати різкий обвал ринку, наприклад 10–11 жовтня 2025 року. Складіть MAE всіх ботів у USDT. Альткоїни зазвичай падають одночасно, тому просідання різних ботів часто збігаються в часі. Додайте підтримувальну маржу і фандинг. Ставку підтримувальної маржі для кожної монети Bybit публікує в розділі «Дані маржі». Фандинг важливий, якщо найгірше просідання тривало тижнями. Вийде мінімум, при якому біржа не ліквідує позиції. Додайте заставу під ордери — суму депозитів усіх ботів. З таким балансом біржа прийме всі ордери сітки навіть під час просідання. Звірте з правилом Veles. Сума MAE всіх ботів має бути не більшою за половину балансу. Якщо розрахунок за кроками 2–4 дав менше, ніж подвоєна сума MAE, тримайте на біржі подвоєну суму MAE.

Вінрейт 100% у бектесті не означає, що бот не може втратити гроші. Бот не фіксує збиток, поки на балансі вистачає грошей, щоб тримати позицію. Якщо резерву не вистачить, позиції закриє біржа, і майже весь баланс буде втрачено.

Матеріал носить інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати ботів на історичних даних не гарантують аналогічну дохідність у майбутньому. Торгівля криптовалютою та ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.