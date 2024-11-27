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    • Veles Mentor — Запрошуйте друзів та отримуйте нагороди!
    Дата публикации: 27.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 27.11.2024
    Читання: 2 минут(ы)
    Просмотры: 6

    Veles Mentor — Запрошуйте друзів та отримуйте нагороди!

    На честь нашого ювілею Veles запускає конкурс "Запроси друга"! Якщо ви знаєте, як ділитися успіхом і мотивувати інших, це ваш шанс отримати свою частку призового фонду в 1000 USDT та ексклюзивні брендовані бокси!

    Хто може брати участь?

    Усі користувачі платформи Veles! Якщо ви активно торгуєте, надихаєте інших і готові ділитися можливостями платформи, цей конкурс для вас.

    Чим більше друзів — тим ближче перемога!

    Запрошуйте своїх друзів, колег та знайомих, які хочуть заробляти більше на трейдингу.

    Призи для найактивніших учасників

    🏆 1 місце: 300 USDT
    🥈 2 місце: 200 USDT
    🥉 3 місце: 150 USDT
    💼 4–10 місця: по 50 USDT

    Бонус: Три учасники, які запросили найбільше друзів, отримають ексклюзивні брендовані бокси.

    Як взяти участь?

    1. Приєднайтеся до реферальної програми на платформі Veles.

    2. Надішліть реферальне посилання вашим друзям і допоможіть їм запустити першого бота.

    3. Відстежуйте кількість запрошень — кожен новий учасник наближає вас до перемоги!

    Крім того, кожен ваш друг отримає +1 USDT на свій рахунок.

    Тривалість конкурсу

    Конкурс триватиме до 26 грудня 2024 року, а результати оголосять до 31 грудня 2024 року.

    Діліться посиланням, перемагайте та святкуйте триріччя Veles разом із нами!

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