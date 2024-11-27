Veles Mentor — Запрошуйте друзів та отримуйте нагороди!

На честь нашого ювілею Veles запускає конкурс "Запроси друга"! Якщо ви знаєте, як ділитися успіхом і мотивувати інших, це ваш шанс отримати свою частку призового фонду в 1000 USDT та ексклюзивні брендовані бокси!
Хто може брати участь?
Усі користувачі платформи Veles! Якщо ви активно торгуєте, надихаєте інших і готові ділитися можливостями платформи, цей конкурс для вас.
Чим більше друзів — тим ближче перемога!
Запрошуйте своїх друзів, колег та знайомих, які хочуть заробляти більше на трейдингу.
Призи для найактивніших учасників
🏆 1 місце: 300 USDT
🥈 2 місце: 200 USDT
🥉 3 місце: 150 USDT
💼 4–10 місця: по 50 USDT
Бонус: Три учасники, які запросили найбільше друзів, отримають ексклюзивні брендовані бокси.
Як взяти участь?
Приєднайтеся до реферальної програми на платформі Veles.
Надішліть реферальне посилання вашим друзям і допоможіть їм запустити першого бота.
Відстежуйте кількість запрошень — кожен новий учасник наближає вас до перемоги!
Крім того, кожен ваш друг отримає +1 USDT на свій рахунок.
Тривалість конкурсу
Конкурс триватиме до 26 грудня 2024 року, а результати оголосять до 31 грудня 2024 року.
Діліться посиланням, перемагайте та святкуйте триріччя Veles разом із нами!