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    • Veles Trader — Торгуйте, змагайтеся та перемагайте!
    Дата публикации: 27.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 27.11.2024
    Читання: 2 минут(ы)
    Просмотры: 10

    Veles Trader — Торгуйте, змагайтеся та перемагайте!

    На честь триріччя Veles ми запускаємо торговий конкурс! Це ваш шанс не лише продемонструвати свої навички, але й здобути перемогу та отримати свою частку призового фонду в 2000 USDT та ексклюзивних подарункових боксів із секретними сюрпризами!

    Хто може брати участь?

    Будь-який трейдер, який користується платформою Veles. Незалежно від того, торгуєте ви на споті чи ф'ючерсах, у вас є шанс на перемогу. Для кожної категорії буде окрема номінація.

    Як нараховуються бали?

    Ваші результати оцінюються за чотирма категоріями:

    • PnL (чистий прибуток)

    • Кількість угод

    • Загальний прибуток

    • Обсяг угод

    Кожна категорія приносить до 10 балів, а максимальна кількість балів — 40. Чим кращі ваші результати, тим більше шансів зайняти перше місце!

    Призи для переможців

    🏅 1 місце: 300 USDT
    🥈 2 місце: 200 USDT
    🥉 3 місце: 150 USDT
    📈 4–10 місця: по 50 USDT

    Також топ-10 переможців у кожній категорії отримають безкоштовний доступ до бек-тестів Veles на один місяць. Удосконалюйте свої стратегії та ставайте ще успішнішими!

    Як взяти участь?

    1. Починайте торгувати на платформі Veles.

    2. Відстежуйте свої результати.

    3. Заробляйте бали та піднімайтеся в таблиці лідерів.

    Тривалість конкурсу

    Конкурс триватиме з 1 до 26 грудня 2024 року.
    Результати будуть оголошені до 31 грудня 2024 року.

    Торгуйте зараз та отримуйте шанс на велику перемогу!

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