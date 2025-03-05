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    • Листинг криптовалют на Bybit: свежие монеты и новые возможности
    Дата публикации: 05.03.2025
    Время на чтение: 5 минут(ы)
    Дата: 05.03.2025
    Чтение:: 5 минут(ы)
    Просмотры: 75

    Листинг криптовалют на Bybit: свежие монеты и новые возможности

    Криптовалютная биржа Bybit является одной из самых популярных платформ для торговли криптовалютами. Она регулярно расширяет свой список доступных инструментов, добавляя новые токены, многие из которых являются эксклюзивными и выходят в свет в первый раз именно на данной бирже. Этот процесс, известный как листинг, становится началом жизни для большинства токенов проектов.

    Что такое листинг – простыми словами

    Листинг криптовалюты – это процесс добавления нового актива на торговую платформу. После успешного листинга пользователи биржи получают возможность покупать, продавать и обменивать новую криптовалюту. Для проекта это важный этап, так как доступность на крупной бирже повышает доверие инвесторов и способствует росту ликвидности.

    Как найти новые листинги на ByBit

    Чтобы отслеживать новые листинги на Bybit, можно использовать несколько методов:

    • Официальный сайт и блог – раздел новостей на платформе регулярно обновляется информацией о новых монетах.

    • Социальные сети и форумы – Twitter, Telegram и другие ресурсы часто публикуют анонсы будущих листингов.

    • Раздел "Bybit Launchpad" – площадка для первичного размещения новых токенов.

    • Раздел "Bybit Launchpool" – платформа для обеспечения ликвидностью токенов, которые будут производить листинг.

    • Мониторинг крупных объявлений – следите за пресс-релизами отдельных проектов и обновлениями в индустрии криптовалют.

    Листинг монет на ByBit – критерии отбора

    Листинг монет на бирже Bybit предполагает тщательный отбор проектов на основе ряда ключевых критериев:

    1. Бизнес-модель и цели проекта: Оценивается потенциал криптовалюты и её полезность для трейдеров.

    2. Технические характеристики: Анализируются скорость, масштабируемость и надёжность блокчейн-сети проекта.

    3. Капитализация и объём торгов: Учитываются рыночная капитализация и объёмы торгов на других биржах для оценки популярности и интереса со стороны трейдеров.

    4. Безопасность: Проверяется уровень защиты токена от мошенничества и кибератак.

    5. Соответствие нормативным требованиям: Проект должен соответствовать местным и международным правилам и регулированиям.

    Кроме того, Bybit внедрила строгие протоколы делистинга и проводит регулярные аудиты проектов, чтобы обеспечить соответствие установленным требованиям и поддерживать безопасность пользователей. Для упрощения процесса подачи заявок на листинг, с 24 июня 2024 года Bybit ввела новую форму заявки для проектов, стремящихся к листингу на спотовом рынке. 

    Таким образом, биржа стремится создать безопасную и прозрачную платформу, тщательно отбирая проекты для листинга на основе вышеупомянутых критериев.

    KAITO

    KAITO – это криптовалюта, связанная с технологиями искусственного интеллекта в блокчейн-индустрии. Ее добавление на ByBit обусловлено высокой перспективностью AI-индустрии, активной поддержкой сообщества и недавним аирдропом токенов.

    AVL

    AVL – токен, ориентированный на решения для децентрализованных финансов (DeFi). ByBit выбрала его из-за высокой скорости транзакций и активного внедрения в финансовый сектор.

    GPS

    GPS – первый децентрализованный уровень безопасности Web3. Технологии проекта широко используются в мире криптовалют, поэтому Bybit не могла проигнорировать данный проект.

    Листинг крипты на Байбите – влияние на рынок

    1. Влияние на цену и ликвидность токена:

    • Рост цены: Часто после листинга на крупной бирже, такой как Bybit, наблюдается значительный рост цены токена. Это связано с увеличением доступности актива для широкой аудитории инвесторов и трейдеров. Например, после листинга на Upbit, токен MNT показал рост на 64,24%.

    • Увеличение ликвидности: Листинг на Bybit повышает ликвидность токена, предоставляя больше возможностей для торговли и привлечения институциональных инвесторов.

    2. Влияние на рыночные тенденции и восприятие:

    • Признание и доверие: Листинг на авторитетной бирже, такой как Bybit, может повысить доверие к проекту, сигнализируя о его надежности и потенциале.

    • Влияние на смежные проекты: Успешный листинг и последующий рост цены могут стимулировать интерес к схожим проектам или токенам в той же отрасли.

    3. Влияние на стратегию инвесторов:

    • Анализ листингов: Инвесторы могут использовать информацию о предстоящих листингах на Bybit для принятия инвестиционных решений, ожидая роста цены после листинга.

    • Диверсификация портфеля: Листинг новых токенов предоставляет инвесторам больше возможностей для диверсификации и участия в перспективных проектах.

    4. Влияние на общую динамику рынка:

    • Повышение активности: Новые листинги на Bybit могут привлечь внимание к определенным секторам рынка, повышая общую торговую активность и объемы.

    • Формирование трендов: Успешные листинги могут установить новые тренды, влияя на направления развития рынка и предпочтения инвесторов.

    Таким образом, листинг криптовалюты на Bybit оказывает многогранное влияние на рынок, способствуя росту цены и ликвидности токена, формируя рыночные тенденции и влияя на стратегии инвесторов.

    Система листинга и делистинга

    Биржа Bybit внедрила обновлённую систему листинга и делистинга криптовалют, направленную на повышение прозрачности и безопасности для пользователей.

    Процесс листинга:

    • Предрыночный механизм: Bybit ввела предрыночную систему для предотвращения рыночных манипуляций и обеспечения упорядоченной торговой среды.

    • Постоянный мониторинг: Биржа регулярно проводит аудиты проектов, чтобы убедиться в их соответствии установленным требованиям и стандартам.

    Процесс делистинга:

    • Критерии делистинга: Bybit может удалить токен или торговую пару по причинам, включая, но не ограничиваясь:

      • Чрезвычайные рыночные условия.

      • Риски для пользователей.

      • Хардфорки или изменения в структуре токена.

      • Низкое качество разработки или прекращение проекта.

      • Мошеннические действия, вводящие в заблуждение пользователей или биржу. 

    • Оповещение пользователей: При принятии решения о делистинге Bybit заранее уведомляет пользователей через электронную почту и уведомления в приложении, рекомендуя принять соответствующие меры.

    • Процедура после делистинга: После удаления токена из листинга могут быть приостановлены депозиты и выводы данного токена. Пользователям предоставляется время для вывода средств до окончательной остановки операций с токеном.

    Таким образом, обновлённая система листинга и делистинга на Bybit направлена на создание более безопасной и прозрачной торговой среды, защищая интересы пользователей и поддерживая высокие стандарты работы платформы.

    Заключение

    Листинг криптовалют на Bybit непосредственно влияет на цену актива и инвесторов. Благодаря тщательному отбору биржой монет, обеспечивается безопасность и высокая ликвидность для пользователей и проекта в дальнейшем. Новые активы получают широкую аудиторию, а трейдеры – возможность работать с перспективными проектами. Следить за новыми листингами можно через официальные источники ByBit, чтобы не упустить выгодные возможности.

    FAQ

    1. Что такое листинг криптовалюты на бирже ByBit?

    Листинг – это процесс добавления новой криптовалюты в список торгуемых активов на платформе ByBit.

    1. Как узнать о новых листингах на ByBit заранее?

    Можно следить за официальным сайтом, соцсетями, блогом биржи и разделом Bybit Launchpad, а также подписываться на рассылки новостей.

    1. Какие критерии использует ByBit для отбора монет на листинг?

    Биржа оценивает технологическую надежность проекта, ликвидность, компетентность команды, поддержку сообщества и юридическую прозрачность.

    1. Чем отличается листинг на ByBit от других криптобирж?

    ByBit предлагает строгий отбор активов, надежную систему безопасности и высокий уровень ликвидности, а также возможность участия в Launchpad.

    1. Как листинг на ByBit влияет на цену и объемы торгов криптовалюты?

    После листинга цена актива часто увеличивается за счет повышенного спроса, а объемы торгов резко возрастают из-за притока новых трейдеров.

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