Как стать трейдером на платформе Veles?
Представьте, что вы попали в мир торговли, где роботы делают всю тяжелую работу за вас! На платформе Veles вы сможете наслаждаться свободным временем, пока ваши торговые боты без усталости зарабатывают деньги.
Ваш первый шаг в мире автоматической торговли
Регистрация и магия ботов! После того как вы зарегистрируетесь, на главной странице вас встретит витрина с готовыми торговыми ботами. Эти боты – настоящие мастера торговли, созданные опытными трейдерами Veles. А самое приятное – они абсолютно бесплатны! Вы сможете изучить их настройки, посмотреть, как они работают, и даже попробовать их на бектестах, чтобы убедиться, что они принесут вам прибыль.
Ваш актив для торговли. Если вы еще не знаете, с какой монетой начать, не переживайте! Просто посмотрите список активов, которые были самыми популярными за последние 24 часа. Так вы сможете выбрать лучший вариант для старта.
Успешная настройка параметров. Теперь вам нужно указать, какую сумму вы хотите потратить на торговлю, и выбрать кредитное плечо. Но не спешите! Если вы новичок, лучше избегать больших плеч и пользоваться фиксированной маржой. А еще Veles предлагает вам три типа сетки ордеров: консервативную, умеренную и агрессивную. Выбирайте стратегию, которая подходит вам, или настройте свою индивидуально – ведь каждая монета ведет себя по-своему!
Настройка выхода: когда выйти из сделки? Важный момент – это выход из позиции. На платформе есть три способа:
Простой: один ордер – и все, как только вы достигли своей цели.
Свой: если вы хотите выходить по частям.
Сигнал: доверяйте индикаторам, и они подскажут вам момент, когда лучше выйти из сделки.
Сигналы для входа: настройка точности. Чтобы точно поймать момент для входа в позицию, используйте торговые индикаторы. А если хотите, можно комбинировать несколько индикаторов для максимальной точности. Здесь все на вашей стороне!
Бектест: проверим на практике. На финальном этапе вы можете провести бектест. Это проверка алгоритма на исторических данных. Вы увидите, как бот вел бы себя в прошлом: его прибыли, убытки, точки входа и выхода. Бектест – отличный способ отточить свою стратегию и увидеть, насколько эффективны ваши настройки.
Поддержка и обучение: мы всегда рядом
Не знаете, как настроить бота или выбрать монету? Не переживайте! На платформе Veles всегда есть помощь. Вы можете:
Обратиться в центр поддержки.
Изучить материалы в Академии Veles.
Задать вопросы в чате Telegram или записаться на консультацию.
Veles регулярно проводит обучающие вебинары и прямые эфиры, где опытные трейдеры делятся секретами успеха. Так что даже если вы новичок, вы быстро разберетесь!
Безопасность: ваши средства под защитой
Veles работает с крупнейшими криптовалютными биржами, такими как Binance, Bybit, BingX, Gate io и OKX. Все средства остаются на вашей бирже, а Veles взаимодействует с ней через API-ключи. Это гарантирует безопасность ваших активов и защиту от мошенников. Платформа прошла аудит от Binance.
Готовы начать? Воспользуйтесь готовыми ботами, настройте их под себя, и пусть ваш путь в мир трейдинга начнется с платформы Veles!