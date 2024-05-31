Как спасти деньги от инфляции?

В мире сегодняшнего дня такая субстанция, как валюта, показывает сильную нестабильность в силу макроэкономических обстоятельств. Ведущая экономика мира США пытается нормализовать обстановку в микроэкономике, но последствия проблем сказываются на весь мир.

Сохранение средств в непростые времена – это не менее важная задача, чем их увеличить. Макроэкономика уже показывала не раз неустойчивость к негативным событиям в мире и дарила нам не один “черный лебедь”.

В тоже время существуют способы защиты своих средств от инфляции и незапланированных экономических фиаско. Эти подходы, возможно, не станут решением для наращивания «богатства», но, несомненно, помогут обеспечить его сохранность.

Разберем способы защиты средств от непредвиденных обстоятельств:

1. Инвестиции в акции. Вложение средств в акции надежных компаний, акции или фонды, поддерживающие восходящий тренд на дистанции, могут обеспечить доход, опережающий инфляцию.

2. Инвестиции в недвижимость. Недвижимость традиционно считается хорошей защитой от инфляции, так как цены на нее, как правило, растут вместе с общим уровнем цен.

3. Инвестиции в драгоценные металлы. Золото, серебро и другие драгоценные металлы часто рассматриваются как «тихая гавань» во времена сильной инфляции, поскольку их цены, как правило, растут вместе с инфляцией.

4. Вложения в криптовалюты. Некоторые криптовалюты, такие как Bitcoin, рассматриваются как актив, способный защищать от инфляции, так как их предложение ограничено.

5. Диверсификация валют. Распределение средств между разными валютами может защитить от обесценивания какой-либо одной из них.

6. Инвестирование в ценные бумаги: например, ETF, фонды индексов или другие виды ценных бумаг могут помочь вам сохранить и увеличить ваш капитал в условиях инфляции.

Среди всех названных способов защиты инвестиции в биткоин являются наиболее оптимальным и доступным решением. Лидирующая криптовалюта пользуется доверием как розничных, так и институциональных инвесторов, о чем свидетельствует появление связанных с ней ETF-продуктов. Кроме того, ограниченный выпуск этого крипто-гиганта придает ему дополнительную ценность.

Не стоит забывать, что риск есть всегда и везде, и даже при самых благоприятных условиях можно потерять все. Но благодаря вышеперечисленным способам сохранения своего капитала шанс на опустошение финансового портфеля намного меньше, чем если средства просто хранятся в фиате на банковском аккаунте или в наличке в сейфе.