Як врятувати гроші від інфляції?

У світі сьогодення така субстанція, як валюта, показує сильну нестабільність через макроекономічні обставини. Провідна економіка світу США намагається нормалізувати обстановку в мікроекономіці, але наслідки проблем позначаються на весь світ.

Збереження коштів у непрості часи - це не менш важливе завдання, ніж їх збільшити. Макроекономіка вже показувала не раз нестійкість до негативних подій у світі і дарувала нам не одного «чорного лебедя».

Водночас існують способи захисту своїх коштів від інфляції та незапланованих економічних фіаско. Ці підходи, можливо, не стануть рішенням для нарощування «багатства», але, безсумнівно, допоможуть забезпечити його збереження.

Розберемо способи захисту коштів від непередбачуваних обставин:

1. Інвестиції в акції. Вкладення коштів в акції надійних компаній, акції або фонди, що підтримують висхідний тренд на дистанції, можуть забезпечити дохід, що випереджає інфляцію. 2. інвестиції в нерухомість. Нерухомість традиційно вважається гарним захистом від інфляції, оскільки ціни на неї, як правило, зростають разом із загальним рівнем цін. 3. Інвестиції в дорогоцінні метали. Золото, срібло та інші дорогоцінні метали часто розглядаються як «тиха гавань» за часів сильної інфляції, оскільки їхні ціни, як правило, зростають разом з інфляцією. 4. Вкладення в криптовалюти. Деякі криптовалюти, такі як Bitcoin, розглядаються як актив, здатний захищати від інфляції, оскільки їхня пропозиція обмежена. 5. Диверсифікація валют. Розподіл коштів між різними валютами може захистити від знецінення будь-якої однієї з них. 6. Інвестування в цінні папери: наприклад, ETF, фонди індексів або інші види цінних паперів можуть допомогти вам зберегти і збільшити ваш капітал в умовах інфляції.

Серед усіх названих способів захисту інвестиції в біткоїн є найбільш оптимальним і доступним рішенням. Криптовалюта-лідер користується довірою як роздрібних, так і інституційних інвесторів, про що свідчить поява пов’язаних з нею ETF-продуктів. Крім того, обмежений випуск цього крипто-гіганта надає йому додаткової цінності.

Не варто забувати, що ризик є завжди і всюди, і навіть за найсприятливіших умов можна втратити все. Але завдяки перерахованим вище способам збереження свого капіталу шанс на спустошення фінансового портфеля набагато менший, ніж якщо кошти просто зберігаються у фіаті на банківському акаунті або в готівці в сейфі.