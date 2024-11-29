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    • Статистика за Ноябрь | Рекордный рост
    Дата публикации: 29.11.2024
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 29.11.2024
    Чтение:: 4 минут(ы)
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    Статистика за Ноябрь | Рекордный рост

    Ноябрь стал одним из самых успешных месяцев в истории криптовалютного рынка. Давайте разберем, что принес этот захватывающий месяц, какие события повлияли на рынок и чего ждать в декабре.

    Основные достижения ноября:

    Рекордный рост Биткоина:
    Ноябрь 2024 года стал четвертым по величине прироста BTC за последние три года. Цена Биткоина выросла на 44%, достигнув отметки $99,598. Это менее чем 1% ниже психологической границы $100,000, что делает ожидания на декабрь особенно интригующими.

    Сравнение с историческими результатами:

    • Ноябрь стал одним из лучших месяцев для BTC, уступив только февральскому росту 2024 года, январю 2023 года и октябрю 2021 года.

    • Общее доминирование Биткоина на рынке составляет 62%, с увеличением доли институциональных инвестиций через ETF.

    Инвестиции в Bitcoin-ETF:
    Ноябрь установил новый рекорд по притоку средств в Bitcoin-ETF — $6.2 млрд, побив предыдущий рекорд в $6 млрд. Этот успех был вызван оптимизмом, связанным с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    Факторы роста:

    1. Политическая поддержка криптовалют:
      Избранный президент Дональд Трамп объявил о планах создать стратегический резерв Биткоина и назначить лояльных к криптоиндустрии регуляторов. Это усилило уверенность инвесторов, особенно в институциональном сегменте.

    2. Прорыв в ETF-секторе:
      Принятие Bitcoin-ETF предоставило инвесторам более прозрачный и удобный способ инвестирования в BTC. Только в день выборов, 5 ноября, приток в ETF составил $1.38 млрд.

    3. Рынок в стадии бычьего тренда:
      Модель текущей структуры рынка напоминает конец 2020 года, когда BTC также показал сильный рост на фоне укрепляющего интереса институциональных инвесторов.

    4. Аналитические данные:
      RSI Биткоина остается на уровне 75, что указывает на сохранение потенциала роста. В прошлом бычьи рынки достигали своего пика при RSI выше 90.

    Движение биткоина, ноябрь 2024. Источник: Tradingview

    Прогноз на декабрь 2024:

    Декабрь исторически приносит в среднем 5% роста. Если текущий тренд сохранится, BTC может не только пробить отметку в $100,000, но и достичь нового исторического максимума.

    Аналитики также отмечают возможность роста других криптовалют. Среди перспективных активов — Ethereum, Solana и Avalanche, которые сохраняют сильные позиции на фоне оживленного интереса к DeFi и NFT.

    Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass

    Новости платформы Veles

    Общие показатели за месяц: Объем торгов на платформе Veles достиг $2,05 млрд. Суммарная прибыль пользователей составила $9,50 млн, а наиболее успешный день для заработка пришелся на 13 ноября, когда прибыль составила $1,33 млн. при количестве сделок 251 тыс.

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