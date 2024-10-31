back
  • Все
  • Крипта с нуля
  • Свежее
  • Популярное
  • Акции
  • Новости
  • Аналитика
  • Обучение
  • Стратегии
  • Статистика Veles
    • Статистика за Октябрь | Закрепимся ли над ATH?
    Дата публикации: 31.10.2024
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 31.10.2024
    Чтение:: 4 минут(ы)
    Просмотры: 342

    Статистика за Октябрь | Закрепимся ли над ATH?

    Команда Veles рада представить вам самые актуальные сведения по итогам октября 2024 года! 

    Как прошел месяц на криптовалютном рынке? Какие цифровые активы показали выдающиеся результаты? И что ожидать в ноябре? 

    Разберем ключевые события:

    Что происходило на рынке?

    Ценовые движения: Октябрь принес значительный рост для криптовалютного рынка. Биткоин (BTC) достиг цены $73,544, что стало его самым высоким показателем за последние семь месяцев, зафиксированным 29 октября. BTC за месяц вырос на 13%, что превзошло прирост индекса S&P 500, который составил лишь 1%. Другие крупные криптовалюты также показали рост: Ethereum (ETH) вырос на 4% до $2,637, Binance Coin (BNB) — на 2% до $608, а Solana (SOL) — на 2% до $182, самого высокого уровня за три месяца.

    Движение биткоина, октябрь 2024. Источник: Tradingview

    Общая капитализация рынка криптовалют: Капитализация криптовалютного рынка достигла $2,39 триллиона, с доминированием Биткоина на уровне около 60%. Объем инвестиций в ETF на биткоин продолжает расти, достигнув $66 миллиардов. Увеличенный интерес институциональных инвесторов к ETF способствует положительной динамике биткойн цена, а также является одним из факторов для увеличения общей капитализации рынка.

    Основные факторы роста

    Рост криптовалют в октябре поддерживался следующими факторами:

    1. Инфляционные ожидания и политическая неопределенность — многие инвесторы рассматривают Биткоин как защиту от инфляции, учитывая текущую макроэкономическую ситуацию и предстоящие выборы в США 5 ноября.

    2. Снижение процентных ставок ФРС — регулятор США в сентябре снизил ставки, что ослабило доверие к традиционным инструментам, а BTC и золото привлекли внимание инвесторов как альтернативные активы.

    3. Политическая поддержка Биткоина — оба кандидата на предстоящих выборах, Камала Харрис и Дональд Трамп, поддерживают меры, которые, по мнению экспертов, окажут влияние на криптовалютный рынок, а Трамп предлагает создать стратегический национальный запас Биткоина.

    Прогноз на ноябрь

    Октябрь — исторически удачный месяц для Биткоина, и если этот тренд продолжится, ноябрь может поддержать положительные тенденции. 

    Ежемесячная доходность BTC/USD (скриншот). Источник: CoinGlass

    Крипто быки видят потенциал роста Биткоина вне зависимости от исхода предстоящих выборов в США, рассматривая сценарий как "вин-вин". Так, бывший президент Дональд Трамп известен своей поддержкой криптовалют и предложил заменить председателя SEC на более лояльного к отрасли кандидата, что может укрепить позиции криптовалютного рынка. С другой стороны, аналитики отмечают, что даже при победе Камалы Харрис биткоин останется привлекательным активом в условиях смягченной монетарной политики.

    Новости платформы Veles

    Общие показатели за месяц: Объем торгов на платформе Veles достиг $787 млн. Суммарная прибыль пользователей составила $2,62 млн, а наиболее успешный день для заработка пришелся на 14 октября, когда прибыль составила $231 тыс. при количестве сделок 108 тыс.

    Обновления платформы

    Обзоры, прямые эфиры и обучающие видео

    Эти обновления и аналитические данные ознаменовали еще один успешный месяц как для рынка, так и для платформы Veles. Желаем вам успешной торговли в следующем месяце!

    Теги