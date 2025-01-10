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    • DuckChain лістинг - коли пройде і як до нього підготуватися
    Дата публикации: 10.01.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 10.01.2025
    Читання: 3 минут(ы)
    Просмотры: 8

    DuckChain лістинг - коли пройде і як до нього підготуватися

    Лістинг токена є важливою подією в житті будь-якого проєкту, яка відкриває доступ до торгів на біржах і збільшує популярність токенів. DuckChain - перспективний проєкт, якому відкрила двері для співпраці та розвитку одна з відомих криптовалютних екосистем The Open Network (TON), готується до свого лістингу, що привертає увагу інвесторів і користувачів. У цій статті ми детально розберемо особливості DuckChain, його токеноміку, процес лістингу та підготовку до нього, а також перспективи проєкту.

    DuckChain - огляд проєкту

    DuckChain - це новий і перспективний блокчейн-проєкт, орієнтований на створення простої та інтуїтивної екосистеми для користувачів у рамках блокчейна TON. Основною метою проєкту є зниження бар'єрів входу у світ криптовалют і спрощення взаємодії з децентралізованими фінансовими додатками. Ключова місія DuckChain - надати зручні інструменти для роботи з токенами, поліпшити взаємодію між користувачами і проєктами, а також створити безпечний простір для управління цифровими активами.

    Особливості DuckChain

    Цей блокчейн має низку особливостей, які виділяють його на тлі інших мереж і роблять унікальним.

    Робота екосистеми DuckChain

    Екосистема DuckChain ґрунтується на високопродуктивному блокчейні, який підтримує швидкі транзакції та мінімальні комісії. DuckChain забезпечує зв'язок між TON, Ethereum і Bitcoin, використовуючи встановлені протоколи децентралізованих фінансів (DeFi) Ethereum і ліквідність Bitcoin. Основні компоненти екосистеми включають:

    • Смарт-контракти, оптимізовані для розробників.

    • Інструменти для токенізації активів.

    • Децентралізовані додатки (dApps).

    Спрощений доступ користувачів через Telegram Stars

    Однією з унікальних особливостей DuckChain є інтеграція з Telegram Stars, яка дає змогу користувачам швидко підключатися до екосистеми та використовувати як альтернативу криптовалюті Telegram Stars для оплати комісії за транзакції. Ця функція забезпечує миттєвий зв'язок між популярним месенджером і криптоплатформою.

    Коли відбудеться лістинг DuckChain

    Лістинг DuckChain заплановано на 16 січня 2025 року. Цей момент стане ключовою подією для проєкту, даючи змогу токенам $DUCK стати доступними для торгівлі на великих централізованих біржах.

    Токеноміка $DUCK

    Токен $DUCK - це основний актив екосистеми DuckChain. Його токеноміка включає:

    1. Загальний обсяг випуску: 10 мільярдів токенів.

    2. Розподіл:

    • 10% для команди розробників.

    • 10% для інвесторів

    • 3% для консультантів

    • 77% на ком'юніті та екосистему, включно з:

    • 50% для користувачів через airdrop

    • 20% на екосистему

    • 4% на забезпечення ліквідності

    • 3% на маркетингові кампанії

    3. Функції токена: участь в управлінні проєктом (голосування), оплата комісій та отримання винагород за участь в екосистемі.

    Підготовка до лістингу DuckChain

    Для участі в процесі лістингу токена проєкту головною дією є наявність зареєстрованого акаунта на біржі. 

    Реєстрація на біржі

    Щоб підготуватися до лістингу DuckChain, виконайте такі кроки:

    Виберіть біржу, де планується лістинг (наприклад, Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX).

    Пройдіть процедуру реєстрації, вказавши email або номер телефону.

    Налаштуйте двофакторну автентифікацію для захисту вашого акаунта і збережіть паролі від вашого облікового запису.

    Виведення своїх токенів на біржу

    Після реєстрації виконайте такі дії:

    1. Переведіть токени $DUCK на ваш біржовий гаманець.

    2. Переконайтеся, що ви правильно вказали адресу гаманця та ідентифікатор транзакції (Memo).

    3. Очікуйте підтвердження переказу.

    Як купити токени DuckChain

    Купити токени $DUCK можна буде після лістингу на централізованих (CEX) і децентралізованих (DEX) біржах.

    Передбачувана ціна DuckChain

    Ціна токена $DUCK на старті залежатиме від ринкових умов, інтересу інвесторів, дій аірдропщиків, які володіють найбільшою кількістю токенів. Наразі відома тільки загальна і кінцева пропозиція токенів у розмірі 10 мільярдів, тому спрогнозувати навіть приблизну ціну практично неможливо. Однак, незалежно від ціни токена на лістингу можна заробити, використовуючи стратегію short-spot, яка доступна завдяки торговим ботам Veles.

    Які біржі можуть провести лістинг DuckChain

    Найімовірніше, лістинг DuckChain пройде на біржах, які вже активно працюють із популярними проектами в екосистемі Telegram. Серед можливих майданчиків:

    Дорожня карта DuckChain

    1. Q1 2024: Запуск тестової мережі.

    2. Q2 2024: Розробка смарт-контрактів.

    3. Q3 2024: Інтеграція з Telegram Stars.

    4. Q1 2025: Лістинг на біржах і запуск основної мережі.

    5. Q2 2025: Розширення функціональності та залучення нових партнерів.

    Висновок

    DuckChain - це інноваційний проєкт з унікальними можливостями для користувачів та інвесторів. Його інтеграція з екосистемою Telegram і можливість використання Telegram Stars, висока продуктивність і орієнтованість на зручність роблять його привабливим для криптовалютної спільноти.

    Поширені запитання 

    1. Коли розпочнеться лістинг DuckChain? 

    Лістинг заплановано на 16 січня 2025 року о 10:00 AM (UTC).

    2. Як отримати токени $DUCK? 

    Ви можете брати участь в airdrop або придбати токени на біржі після лістингу.

    3. Які біржі підтримують DuckChain? 

    Лістинг очікується на Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io або BingX і децентралізованих біржах (DEX).

    4. Чи безпечно інвестувати в DuckChain? 

    Проєкт виглядає перспективним, але перед інвестуванням варто провести власний аналіз.

    5. Для чого можна використовувати токени $DUCK? 

    Токени $DUCK використовуються для оплати комісій, стейкінгу, участі в голосуваннях і роботи всередині екосистеми.

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