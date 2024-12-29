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    • Час подарунків на честь триріччя Veles!
    Дата публикации: 29.12.2024
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 29.12.2024
    Читання: 4 минут(ы)
    Просмотры: 8

    Час подарунків на честь триріччя Veles!

    2024 рік став особливим для платформи Veles — трирічний ювілей відзначився серією унікальних конкурсів, які надихнули трейдерів, аналітиків і креативних користувачів на нові досягнення.

    Результати підбито, і саме час згадати ключові моменти цієї яскравої події:

    1. Майстерність у торгівлі — Конкурс Veles Trader

    Торговий конкурс зібрав найкращих трейдерів, готових продемонструвати свої вміння в реальних умовах. Учасники змагалися у номінаціях: чистий дохід (PnL), обсяг угод, кількість угод і загальний профіт.

    Переможці розділять призовий фонд у 2000 USDT, а також отримають безкоштовний доступ до бектестів на місяць. Нагороди будуть зараховані до 10 січня.

    Переможці спот-торгівлі:

    • 🏅 1 місце (300 USDT): id 3646

    • 🥈 2 місце (200 USDT): id 108829

    • 🥉 3 місце (150 USDT): id 36657

    • 📈 4–10 місця (по 50 USDT):
      id 71052, id 10254, id 141795, id 120732, id 7902, id 60633, id 194376

    Переможці ф’ючерсної торгівлі:

    • 🏅 1 місце (300 USDT): id 157435

    • 🥈 2 місце (200 USDT): id 24684

    • 🥉 3 місце (150 USDT): id 9000

    • 📈 4–10 місця (по 50 USDT):
      id 59161, id 105082, id 6125, id 141248, id 88730, id 28227, id 106300

    2. Успіх через запрошення — Конкурс Veles Mentor

    Конкурс Veles Mentor показав, наскільки активно користувачі готові ділитися перевагами платформи. Завдяки сотням запрошень нових учасників, спільнота Veles суттєво зросла.

    Переможці розділили призовий фонд у 1000 USDT, а троє найкращих учасників виграли ексклюзивні брендовані бокси Veles. Ми зв’яжемося з переможцями через офіційний акаунт @VelesSupport для уточнення адрес доставки.

    • 🏆 1 місце (300 USDT): olegbutorin

    • 🥈 2 місце (200 USDT): d1i2m3a4b5t6c7

    • 🥉 3 місце (150 USDT): zyrzcode

    • 📈 4–10 місця (по 50 USDT):
      veles36, 811874, rodnik, parovoz, 13021990, david6868, 1125

    3. Знання — це сила: Конкурс Veles Author

    У рамках конкурсу Veles Author користувачі представили свої аналітичні статті, ділячись досвідом торгівлі, стратегіями і прогнозами.

    Найкращі матеріали будуть опубліковані у блозі Veles, а їх автори вже отримали по 20 USDT за успішну статтю.

    • 🏆 60 USDT: id 261951

    • 🥈 40 USDT кожному: id 261931, id 241437, id 117551

    • 🥉 20 USDT кожному:
      id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111

    4. Прогнози на ціну біткоїна — Конкурс Veles Analyst

    Конкурс Veles Analyst запропонував учасникам передбачити ціну біткоїна на 26 грудня 2024 року. Цей виклик об’єднав як професіоналів ринку, так і ентузіастів аналітики.

    Фінальна ціна біткоїна склала $99 400, а три найточніші прогнози отримали безкоштовний доступ до бектестів Veles на місяць, що дозволить покращити стратегії і досягти нових висот.

    Найточніші прогнози:

    • @АлексейЕфремов-в1ы — $99 354

    • @Abudal5000 — $99 485

    • @MrEvy4 — $99 300

    5. Історії успіху — Конкурс Veles Blogger

    Креативний конкурс Veles Blogger порадував мотиваційними відеороликами. Учасники поділилися своїм досвідом, розповівши, як платформа Veles допомогла їм досягти цілей.

    Кожен учасник отримує 10 USDT і місяць безкоштовного доступу до бектестів.

    Переможці:

    • id 240065

    • id 249073

    • id 129012

    • id 109130

    • id 265804

    • id 242508

    • id 79255

    • id 238726

    Нові висоти попереду

    Ювілейні конкурси стали важливою віхою для Veles, демонструючи, наскільки активною, креативною і амбіційною є спільнота платформи. Натхненна цими результатами, команда Veles продовжить розробляти нові інструменти, підтримувати трейдерів і відкривати перед ними ще більше можливостей.

    Ми дякуємо всім учасникам за внесок у святкування нашого триріччя!

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