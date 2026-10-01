Сентябрь 2026 | Итоги месяца с Veles

Сентябрь стал для Veles месяцем больших запусков. Мы вышли за рамки алготрейдинга и запустили Veles Брокер, добавили маркетскан (проверку стратегии сразу на нескольких монетах), дали возможность самостоятельно апгрейдить тариф и подключили биржу Blofin.

Параллельно провели сразу два турнира: командное состязание Veles × Bybit с призовым фондом 100 000 USDT и закрытый турнир для пользователей Veles Брокер. Для каждого из состязаний мы собрали подборки ботов для набора объёма, а также посчитали, какой баланс держать на бирже, чтобы ботов не ликвидировало.

Подробнее об этом и других новостях сентября читайте ниже.

Статистика Veles за сентябрь

Торговый объем: $485M

$485M Суммарная прибыль пользователей: $1.94M

$1.94M В рекордный день вы заработали $160K 🔥

$160K 🔥 Вы закрыли 1.62M сделок и протестировали стратегии на более чем на 8 миллионах лет

Главные события сентября

1. Запустили Veles Брокер

Veles Брокер позволяет торговать ботами и вручную на ликвидности Bybit, а управлять счётом — прямо из кабинета Veles. Что это даёт:

Единый пульт управления ботами и активами — больше не нужно переключаться между вкладками и приложениями.

ботами и активами — больше не нужно переключаться между вкладками и приложениями. Вся торговая ликвидность Bybit в вашем распоряжении.

в вашем распоряжении. Экономия 25–30% на комиссии Taker и Maker.

на комиссии Taker и Maker. Единое окно поддержки по любым вопросам — достаточно написать в @VelesSupportBot.

Подключить Veles Брокер можно в личном кабинете.

2. Маркетскан — один бэктест на несколько монет

Раньше, чтобы узнать, на какой монете стратегия отработает лучше, приходилось запускать отдельный бэктест для каждой монеты. Теперь маркетскан проверит стратегию на всех выбранных монетах и соберёт результаты в общую таблицу.

Если вы новичок — добавьте в бэктест несколько монет, отсортируйте таблицу по ROI, чистой прибыли, винрейту или МПУ и запустите бота на монету с лучшими показателями.

— добавьте в бэктест несколько монет, отсортируйте таблицу по ROI, чистой прибыли, винрейту или МПУ и запустите бота на монету с лучшими показателями. Если у вас есть опыт — соберите портфель из ботов на несколько монет: задайте лимит одновременных сделок, узнайте нужный депозит и пиковую загрузку, смотрите накопленную прибыль по дням и суммарную просадку.

Начать знакомство с маркетсканом можно с мультипарного бота. Подробнее — в нашей справке.

3. Апгрейд тарифа — обновление, о котором нас просили многие пользователи

Теперь вы можете самостоятельно и быстро перевести свой тариф на новый уровень, если вам:

если не хватает лимитов для бэктестов

нужно больше лет анализа

нужны дополнительные возможности тарифа

нужно больше одновременных запусков

нужен более высокий приоритет расчёта

Стоимость апгрейда рассчитывается прозрачно, а новый уровень включается сразу после оплаты. Сделать апгрейд.

4. Новые метрики бэктестов в мобильных приложениях

Обновлённая статистика бэктестов с тегами оценки, сравнением с Buy & Hold, Recovery Factor и переключателем Net / Gross теперь доступна в iOS и Android. Что означает каждая метрика, разобрали в статье на примере бота для палладия.

5. Подключили биржу Blofin

Мы ценим автоматизацию торговли без лишних ограничений, поэтому теперь вы можете торговать без KYC и видеоверификации на бирже Blofin. Параллельно наша команда уже начала работу над отдельной подборкой торговых стратегий, заточенных именно под механику и волатильность биржи. Больше деталей в нашей статье.

6. Турниры сентября

Veles × Bybit. Bybit собрал в одном состязании трейдеров с разных платформ и разыгрывает между ними 100 000 USDT, а призы — от 10 до 10 000 USDT. Чем больше участников в команде Veles, тем крупнее наша доля наград. Как присоединиться, рассказали в статье.

Bybit собрал в одном состязании трейдеров с разных платформ и разыгрывает между ними 100 000 USDT, а призы — от 10 до 10 000 USDT. Чем больше участников в команде Veles, тем крупнее наша доля наград. Как присоединиться, рассказали в статье. Закрытый турнир Veles Брокер. 50 призов за торговый объём на фьючерсах: USDT на кошелёк, подписки Backtests Pro и бонусы на счёт Veles. Порог допуска — 20 000 USDT объёма, а комиссии Veles для клиентов Veles Брокер отключены до 15 октября. Условия — в статье.

7. Подборки ботов сентября

В сентябре мы делали упор на ботов для набора объёма — можно сразу брать и запускать (предварительно протестируйте через бэктест), а можно использовать как основу для своих стратегий.

Прибыль/ROI: +24.61 USDT/24.64%

МПУ: -14.65 USDT/-8.65%

Депозит: 100 USDT (плечо x3)

Что дальше

Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. В октябре подведём итоги турниров и продолжим выпускать обновления — обновляйте наши приложения в App Store и Google Play. Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!