Сентябрь 2026 | Итоги месяца с Veles
Сентябрь стал для Veles месяцем больших запусков. Мы вышли за рамки алготрейдинга и запустили Veles Брокер, добавили маркетскан (проверку стратегии сразу на нескольких монетах), дали возможность самостоятельно апгрейдить тариф и подключили биржу Blofin.
Параллельно провели сразу два турнира: командное состязание Veles × Bybit с призовым фондом 100 000 USDT и закрытый турнир для пользователей Veles Брокер. Для каждого из состязаний мы собрали подборки ботов для набора объёма, а также посчитали, какой баланс держать на бирже, чтобы ботов не ликвидировало.
Подробнее об этом и других новостях сентября читайте ниже.
Статистика Veles за сентябрь
- Торговый объем: $485M
- Суммарная прибыль пользователей: $1.94M
- В рекордный день вы заработали $160K 🔥
- Вы закрыли 1.62M сделок и протестировали стратегии на более чем на 8 миллионах лет
Главные события сентября
1. Запустили Veles Брокер
Veles Брокер позволяет торговать ботами и вручную на ликвидности Bybit, а управлять счётом — прямо из кабинета Veles. Что это даёт:
- Единый пульт управления ботами и активами — больше не нужно переключаться между вкладками и приложениями.
- Вся торговая ликвидность Bybit в вашем распоряжении.
- Экономия 25–30% на комиссии Taker и Maker.
- Единое окно поддержки по любым вопросам — достаточно написать в @VelesSupportBot.
Подключить Veles Брокер можно в личном кабинете.
2. Маркетскан — один бэктест на несколько монет
Раньше, чтобы узнать, на какой монете стратегия отработает лучше, приходилось запускать отдельный бэктест для каждой монеты. Теперь маркетскан проверит стратегию на всех выбранных монетах и соберёт результаты в общую таблицу.
- Если вы новичок — добавьте в бэктест несколько монет, отсортируйте таблицу по ROI, чистой прибыли, винрейту или МПУ и запустите бота на монету с лучшими показателями.
- Если у вас есть опыт — соберите портфель из ботов на несколько монет: задайте лимит одновременных сделок, узнайте нужный депозит и пиковую загрузку, смотрите накопленную прибыль по дням и суммарную просадку.
Начать знакомство с маркетсканом можно с мультипарного бота. Подробнее — в нашей справке.
3. Апгрейд тарифа — обновление, о котором нас просили многие пользователи
Теперь вы можете самостоятельно и быстро перевести свой тариф на новый уровень, если вам:
- если не хватает лимитов для бэктестов
- нужно больше лет анализа
- нужны дополнительные возможности тарифа
- нужно больше одновременных запусков
- нужен более высокий приоритет расчёта
Стоимость апгрейда рассчитывается прозрачно, а новый уровень включается сразу после оплаты. Сделать апгрейд.
4. Новые метрики бэктестов в мобильных приложениях
Обновлённая статистика бэктестов с тегами оценки, сравнением с Buy & Hold, Recovery Factor и переключателем Net / Gross теперь доступна в iOS и Android. Что означает каждая метрика, разобрали в статье на примере бота для палладия.
5. Подключили биржу Blofin
Мы ценим автоматизацию торговли без лишних ограничений, поэтому теперь вы можете торговать без KYC и видеоверификации на бирже Blofin. Параллельно наша команда уже начала работу над отдельной подборкой торговых стратегий, заточенных именно под механику и волатильность биржи. Больше деталей в нашей статье.
6. Турниры сентября
- Veles × Bybit. Bybit собрал в одном состязании трейдеров с разных платформ и разыгрывает между ними 100 000 USDT, а призы — от 10 до 10 000 USDT. Чем больше участников в команде Veles, тем крупнее наша доля наград. Как присоединиться, рассказали в статье.
- Закрытый турнир Veles Брокер. 50 призов за торговый объём на фьючерсах: USDT на кошелёк, подписки Backtests Pro и бонусы на счёт Veles. Порог допуска — 20 000 USDT объёма, а комиссии Veles для клиентов Veles Брокер отключены до 15 октября. Условия — в статье.
7. Подборки ботов сентября
В сентябре мы делали упор на ботов для набора объёма — можно сразу брать и запускать (предварительно протестируйте через бэктест), а можно использовать как основу для своих стратегий.
- Высокочастотные боты для турнира Veles × Bybit
- Четыре бота для быстрого наращивания объёмов
- Лучший бот сентября — HYPE september bot: +22.13% к Buy & Hold и 91 811 USDT объёма
- Бот на палладий на четырёх биржах
- Бот на газ — NATGAS LONG CLASSIC BOT
- Прибыль/ROI: +24.61 USDT/24.64%
- МПУ: -14.65 USDT/-8.65%
- Депозит: 100 USDT (плечо x3)
- Избранные бэктесты на XRP с разной степенью риска:
- XRP Guard Bot
- Прибыль/ROI: +189.72 USDT/63.24%
- МПУ: -29.23 USDT/-45.18%
- Депозит: 300 USDT (плечо x2)
- XRP Liquidity Rebound Bot
- Прибыль/ROI: +410.85 USDT/136.95%
- МПУ: -96.7 USDT/-16.14%
- Депозит: 300 USDT (плечо x2)
- XRP Momentum Rebound Bot
- Прибыль/ROI: +882.1 USDT/294.03%
- МПУ: -174.71 USDT/-45.01%
- Депозит: 300 USDT (плечо x2)
- XRP Guard Bot
Что дальше
Команда Veles продолжает работать над тем, чтобы алгоритмический трейдинг приносил вам стабильную прибыль и максимум удовольствия от платформы. В октябре подведём итоги турниров и продолжим выпускать обновления — обновляйте наши приложения в App Store и Google Play. Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!