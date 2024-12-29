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    • Время подарков в честь трехлетия Veles!
    Дата публикации: 29.12.2024
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 29.12.2024
    Чтение:: 4 минут(ы)
    Просмотры: 81

    Время подарков в честь трехлетия Veles!

    2024 год стал особенным для платформы Veles — трехлетний юбилей отметился серией уникальных конкурсов, которые вдохновили трейдеров, аналитиков и креативных пользователей на новые достижения. 

    Итоги подведены, и самое время вспомнить ключевые моменты этого яркого события:

    1. Мастерство в торговле — конкурс Veles Trader

    Торговый конкурс собрал лучших трейдеров, готовых показать свои умения в реальных условиях. Участники соревновались в номинациях: чистый доход (PnL), объем сделок, количество сделок и общий профит.

    • Победители разделят призовой фонд в 2000 USDT, а также получат бесплатный доступ к бектестам на месяц. 

    • Награды будут начислены до 10 января.

    Победители Spot-торговли:

    🏅 1 место: 300 USDT: id 3646

    🥈 2 место: 200 USDT: id 108829

    🥉 3 место: 150 USDT: id 36657

    📈 4–10 места: по 50 USDT:

    • id 71052

    • id 10254

    • id 141795

    • id 120732

    • id 7902

    • id 60633

    • id 194376

    Победители Futures-торговли:

    🏅 1 место: 300 USDT: id 157435

    🥈 2 место: 200 USDT: id 24684

    🥉 3 место: 150 USDT: id 9000

    📈 4–10 места: по 50 USDT:

    • id 59161

    • id 105082

    • id 6125

    • id 141248

    • id 88730

    • id 28227

    • id 106300

    2. Успех через приглашения — конкурс Veles Mentor

    Конкурс Veles Mentor показал, насколько активно пользователи готовы делиться преимуществами платформы. Благодаря сотням приглашений новых участников сообщество Veles значительно выросло.

    • Победители разделили призовой фонд в 1000 USDT, а трое лучших участников выиграли фирменные эксклюзивные боксы. Для уточнения адреса отправки мы свяжемся через официальный аккаунт @VelesSupport.

    🏆 1 место: 300 USDT: olegbutorin

    🥈 2 место: 200 USDT: d1i2m3a4b5t6c7

    🥉 3 место: 150 USDT: zyrzcode

    4–10 места: по 50 USDT:

    • veles36

    • 811874

    • rodnik

    • parovoz

    • 13021990

    • david6868

    • 1125

    3. Знания — это сила: конкурс Veles Author

    В рамках конкурса Veles Author пользователи представили свои аналитические статьи, делясь опытом торговли, стратегиями и прогнозами. 

    • Лучшие материалы опубликуются в блоге Veles, а их авторы уже получили по 20 USDT за успешную статью.

    🏆 60 USDT: id 261951

    🥈 По 40 USDT: id 261931, id 241437, id 117551

    🥉 По 20 USDT: id 1558310, id 262093, id 176849, id 249073, id 227843, id 252291, id 102254, id 252970, id 107271, id 1561266, id 266272, id 266243, id 265804, id 157305, id 27944, id 155334, id 72437, id 31931, id 260867, id 253111.

    4. Прогнозы на цену биткоина — конкурс Veles Analyst

    Конкурс Veles Analyst предложил участникам предсказать цену биткоина на 26 декабря 2024 года. Этот вызов объединил как профессионалов рынка, так и энтузиастов аналитики. По итогу цена биткоина оказалась $99400.

    • Три самых точных прогноза вознаграждены бесплатным доступом к бектестам Veles на месяц, позволяя улучшить стратегии и добиться новых высот.

    Точные прогнозы:

    • @АлексейЕфремов-в1ы — $99354

    • @Abudal5000 — $99485

    • @MrEvy4 — $99300.00

    5. Истории успеха — конкурс Veles Blogger

    Креативный конкурс Veles Blogger порадовал мотивирующими видеороликами. Участники поделились своим опытом, рассказав, как платформа Veles помогла им достичь целей.

    • Каждый участник получает 10 USDT и месяц бесплатного доступа к бектестам.

    Победители:

    • id 240065

    • id 249073

    • id 129012

    • id 109130

    • id 265804

    • id 242508

    • id 79255

    • id 238726

    Новые высоты впереди

    Юбилейные конкурсы стали важной вехой для Veles, демонстрируя, насколько активным, креативным и амбициозным является сообщество платформы. Вдохновившись этими результатами, команда Veles продолжит развивать новые инструменты, поддерживать трейдеров и открывать перед ними еще больше возможностей.

    Мы благодарим всех участников за вклад в празднование нашего трехлетия!

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