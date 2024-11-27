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    • Veles Mentor — Приглашайте друзей и получайте награды!
    Дата публикации: 27.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 27.11.2024
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 15

    Veles Mentor — Приглашайте друзей и получайте награды!

    В честь юбилея Veles мы запускаем конкурс пригласи друга! Если вы знаете, как делиться успехом и мотивировать других, это ваш шанс заработать не только уважение, но и достойные призы.

    Приглашайте друзей на платформу и разделите призовой фонд в 1000 USDT!

    Кто может принять участие?

    Все пользователи платформы Veles! Если вы активно торгуете, вдохновляете других, а главное, готовы делиться возможностями платформы, то этот конкурс — для вас.

    Приглашайте друзей, коллег и знакомых, которые хотят больше зарабатывать на трейдинге.

    Чем больше друзей — тем ближе победа!

    Призы для самых активных

    🏆 1 место: 300 USDT
    🥈 2 место: 200 USDT
    🥉 3 место: 150 USDT
    💼 4–10 места: по 50 USDT

    Бонус для лидеров: 3 счастливчика получат эксклюзивные фирменные боксы.

    Как принять участие?

    1. Участвуйте в реферальной программе на платформе Veles.

    2. Отправьте ссылку-приглашение другу и помогите ему запустить первого бота.

    3. Следите за количеством приглашений — каждый новый участник приближает вас к победе!

    Также: Каждый приглашенный друг получает +1 USDT на счет.

    Сроки проведения

    Конкурс продлится до 26 декабря 2024 года, а результаты мы объявим до 31 декабря.

    Делитесь ссылкой, побеждайте и празднуйте трехлетие Veles вместе с нами!


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