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    • Veles Trader — Торгуйте, соревнуйтесь и побеждайте!
    Дата публикации: 27.11.2024
    Время на чтение: 2 минут(ы)
    Дата: 27.11.2024
    Чтение:: 2 минут(ы)
    Просмотры: 17

    Veles Trader — Торгуйте, соревнуйтесь и побеждайте!

    В честь трехлетия Veles мы запускаем торговый конкурс! Это ваш шанс не просто показать свои навыки, но и стать победителем в честной борьбе за призовой фонд в 2000 USDT и эксклюзивные боксы с секретными призами!

    Кто может участвовать?

    Абсолютно любой трейдер, который использует платформу Veles. Неважно, торгуете ли вы на споте или фьючерсах, — у вас есть шанс стать победителем. Фьючерсы и спот награждаются отдельно.

    Как начисляются баллы?

    Ваши результаты оцениваются по четырем категориям:

    • PnL (чистый доход)

    • Количество сделок

    • Общий профит

    • Объем сделок

    Каждая номинация приносит до 10 баллов, а максимум — 40 баллов. Чем лучше ваши результаты, тем выше шанс занять первое место!

    Призы для победителей

    🏅 1 место: 300 USDT
    🥈 2 место: 200 USDT
    🥉 3 место: 150 USDT
    📈 4–10 места: по 50 USDT

    И это еще не все! Топ-10 победителей каждой номинации получат бесплатный доступ к бектестам Veles на месяц. Прокачайте свои стратегии и станьте еще успешнее!

    Как принять участие?

    1. Начните торговать на платформе Veles.

    2. Следите за своими результатами.

    3. Набирайте баллы и поднимайтесь в таблице лидеров.

    Конкурс проводится с 1 по 26 декабря 2024 года

    Итоги будут подведены до 31 декабря.

    Начните торговать уже сегодня!

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