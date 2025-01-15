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    • Seed: Дата Листинга, Условия Аирдропа и Прогноз Цены
    Дата публикации: 15.01.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 15.01.2025
    Чтение:: 3 минут(ы)
    Просмотры: 174

    Seed: Дата Листинга, Условия Аирдропа и Прогноз Цены

    Проект SEED активно привлекает внимание криптовалютного сообщества благодаря своему мини-приложению и возможностям заработка в Telegram. Листинг токена SEED обещает быть значимым событием как для сообщества, так и для проекта в целом. В данной статье мы внимательно рассмотрим проект SEED, его особенности, все способы заработка и ожидания от его листинга.

    SEED - обзор проекта

    SEED – это мини-приложение внутри социальной сети Telegram. Главная цель платформы – объединить пользователей для развития комьюнити, улучшения игрового функционала и взаимодействия в приложении для получения удовольствия и наград. SEED предоставляет широкий  игровой функционал для развития своего дерева .

    Ключевые особенности проекта SEED:

    • Добыча токенов: Основной способ добычи токенов идет за счет пассивного майнинга и в сравнении с уже всем известной механикой тапания по экрану, это занимает меньше времени, внимания и делает процесс добычи более автоматизированным и практичным. 

    • Бусты развития: Для увеличения скорости и количества добываемых токенов имеется множество вариантов прокачки дерева. Данные механики предоставляют активным пользователям выгодные возможности для повышения своего уровня в игре и увеличения итогового аирдропа токенов проекта.

    • Выгодная реферальная система: В игре присутствует многоуровневая реферальная система за счет которой обе стороны могут получать привилегии.

    • Mini-games внутри приложения: Помимо основной игровой механики в приложении присутствует еще несколько видов интересных игр, внутри которых также можно получать игровую валюту.

    • Блокировка и сжигание игровых балансов неактивных игроков: Данная механика позволяет определить истинного участника, который проявляет интерес к проекту и отсечь всех остальных пассивных игроков. Как итог, такая политика позитивно скажется на итоговом распределении аирдропа для активных пользователей.

    Как можно заработать в SEED

    В мини-приложении SEED есть несколько способов заработка:

    • Аирдроп токенов проекта: За проявление игровой активности в развитии своего аккаунта пользователи будут вознаграждены аирдропом токенов в зависимости от количества поинтов на игровом балансе.

    • NFT: Внутри приложения посредством прокачки персонажей многие из них стали NFT, которые в будущем могут иметь определенную ценность. Разработчики проекта планируют запуск на базе своего приложения NFT маркетплейса, а первые NFT коллекции уже доступны на маркетплейсе биржи OKX

    Токеномика проекта

    Токеномика SEED разработана с учетом долгосрочной устойчивости проекта:

    • 70% токенов $SEED выделено на комьюнити.

    • 30% общего предложения направлено на дальнейшее развитие проекта, ликвидность, партнеров, инвесторов и команду.

    Когда состоится листинг SEED

    Процесс добычи игровой валюты заканчивается 15 января, предварительная дата листинга $SEED ожидается в период с января по февраль 2025 года, но официальных анонсов от команды о дате листинге пока что нет, она будет подтверждена на ресурсах проекта. Чтобы не пропустить важные новости проекта SEED, отслеживайте их в социальных сетях и на их сайте.

    Какие биржи могут провести листинг SEED

    Ожидается, что токены $SEED будут представлены на ведущих криптобиржах, таких как:

    Эти биржи уже зарекомендовали себя как площадки для аналогичных Telegram проектов.

    Подготовка к листингу SEED

    Одним из самых важных шагов при подготовке к листингу токена $SEED является наличие биржевого аккаунта:

    1. Определитесь с биржей: выберите платформу из списка выше, а лучше несколько из них.

    2. Зарегистрируйтесь: создайте аккаунт, используя свой e-mail или номер телефона.

    3. Пройдите верификацию: предоставьте документы для подтверждения личности (KYC).

    4. Произведите пополнение счета: переведите средства (например, USDT, ETH,BTC или другую криптовалюту) на ваш биржевой счет.

    5. Настройте уведомления: включите оповещения на биржах о проводящихся листингах и промоакциях..

    Сколько можно будет заработать

    Сделать предварительный прогноз стоимости токенов $SEED в период листинга сейчас не выдается возможным. Поскольку до сих пор нет точных данных об итоговом сапплае токенов, списке всех централизованных бирж, партнеров и уровень спроса на токен. 

    На момент написания статьи известно о партнерствах с биржей OKX и SUI Foundation с целью работы над NFT проекта, эти и многие другие крупные партнерства могут значительно повлиять на ценность токена вовремя листинга и в дальнейшей перспективе. При этом, вне зависимости от стоимости токена вовремя его листинга на платформах, у каждого есть возможность для заработка, благодаря стратегии short-spot, которая доступна при использовании удобных торговых ботов Veles.

    Заключение

    SEED – это новаторский проект, совмещающий в себе криптовалютные технологии, NFT и игровые механики. Его успех будет зависеть от активности сообщества, партнерских отношений и качества реализации. Будьте подготовлены к процедуре листинга заранее, чтобы максимально использовать все возможности заработка.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Что такое SEED?
    SEED – это мини-приложение внутри социальной сети Telegram, в котором можно заработать токены проекта и NFT.

    2. Когда на биржах состоится листинг токена $SEED?
    Точной даты команда пока не объявила, но ожидается, что это событие произойдет в январе-феврале 2025 года.

    3. На каких централизованных биржах будет доступен $SEED?
    Полный список бирж, которые проведут листинг еще неизвестен, но потенциальные платформы следующие: Binance, Bybit, OKX, HTX, Gate. io, BingX.

    4. На какой заработок стоит рассчитывать в SEED?
    Суммарная прибыль зависит от начальной стоимости токена и его роста после листинга, а также количества полученного аирдропа и редкости NFT.

    5. Как начать работать с $SEED?
    Зарегистрируйтесь на бирже, пройдите верификацию и следите за анонсами о листинге токена.

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