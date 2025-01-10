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    • Усреднение по сигналу Veles: Инструмент для оптимизации торговли
    Дата публикации: 10.01.2025
    Время на чтение: 3 минут(ы)
    Дата: 10.01.2025
    Чтение:: 3 минут(ы)
    Просмотры: 28

    Усреднение по сигналу Veles: Инструмент для оптимизации торговли

    Встречайте революционную новинку на платформе Veles! 

    Мы с гордостью представляем усреднение по сигналу — уникальную функцию, которая является абсолютной новинкой на рынке криптовалют и трейдинга! 

    Это ваш шанс изменить подход к торговле и максимизировать прибыль!

    Что такое усреднение по сигналу?

    Усреднение по сигналу — это инновационный метод, позволяющий разбивать объем выделенных средств на несколько частичных ордеров и усреднять их по сигналам индикаторов. Эта функция станет вашим надежным помощником, особенно если вы планируете держать позиции в долгосрочной перспективе.

    Подробнее читайте на Wiki: Режим торговли «Сигнал»

    Почему стоит использовать усреднение?

    1. Уникальная возможность: Ни одна другая платформа не предоставляет аналогичной функции! Усреднение по сигналу поможет вам оптимально распределять средства и повысить шансы на более прибыльные сделки.

    2. Оптимизация точек входа: Вы сможете более выгодно усреднять цену входа, снижая риск и накапливая позицию.

    3. Гибкость для краткосрочных сделок: Эта функция не только идеально подходит для долгосрочных инвестиций, но и позволяет эффективно работать на краткосрочных таймфреймах. Теперь вы можете адаптировать свои стратегии под любые рыночные условия.

    Как начать?

    Процесс настройки невероятно прост и интуитивен:

    1. Создайте бота: Зайдите в личный кабинет Veles и создайте нового торгового бота.

    2. Выберите режим торговли: В настройках выберите режим «Сигнал». Это позволит вам использовать сигналы индикаторов для усреднения.

    3. Настройте объем ордеров: Установите объемы для своих частичных ордеров и выберите индикаторы, которые будете использовать.

    4. Добавьте фильтры: При желании вы можете добавить дополнительные индикаторы, чтобы создать комбинацию, подходящую именно вам.

    5. Бектестирование: После настройки перейдите к бектестам, чтобы увидеть потенциальные результаты торговли вашим ботом за выбранный период времени.

    Начните зарабатывать с Veles!

    Не упустите возможность воспользоваться усреднением по сигналу и вывести свои торговые стратегии на совершенно новый уровень! Эта уникальная функция — ваш шанс выделиться на фоне других трейдеров и значительно увеличить свои доходы. Присоединяйтесь к команде Veles и начните оптимизировать свои сделки уже сегодня!

    Используйте новые возможности Veles!

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