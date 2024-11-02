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    • Как вывести Blum в телеграме?
    Дата публикации: 02.11.2024
    Время на чтение: 4 минут(ы)
    Дата: 02.11.2024
    Чтение:: 4 минут(ы)
    Просмотры: 531

    Как вывести Blum в телеграме?

    Варианты заработка в Blum

    В mini–app Blum есть множество вариантов для заработка внутриигровой валюты – Blum points:

    – Участвуйте в игре Drop Game внутри приложения

    – Выполняйте различные квесты проекта и партнеров

    – Приглашайте друзей (рефералов)

    – Выполняйте on–chain транзакции при прохождении квестов

    – Подписывайтесь на социальные сети проекта и партнёров

    – Узнавайте больше информации о криптовалютном мире и находите секретные коды в видеороликах на YouTube канале Blum Academy

    – Ежедневно посещайте игру

    – Собирайте доход за счет функции пассивного фарминга каждые 8 часов.

    Вывод средств с Blum

    В настоящее время в приложении в разделе Wallet предусмотрена возможность привязки Telegram кошелька, что позволяет пользователям следить за своим балансом, а также просматривать историю транзакций по отправке и получению средств. Кроме того, пользователи могут отслеживать историю начисления Blum points. Это всё, что доступно на текущий момент, так как вывод средств и их получение через бота всё еще не активированы. Согласно плану развития проекта, эти функции и многие другие станут доступны после запуска полноценной версии продукта, который ожидается в четвертом квартале текущего года.

    Как подключить кошелек

    Чтобы подключить кошелек к Blum, откройте приложение, перейдите в раздел Wallet, затем нажмите на Connect wallet. После этого подключите свой Telegram кошелёк, и вы увидите интерфейс кошелька, а также получите доступ ко всем его функциям.

    Рекомендации по максимальному заработку в Blum

    Есть множество способов для заработка поинтов, но не меньше и возможностей, чтобы зарабатывать их больше и эффективнее:

    – Принимая участие в игре Drop game, которая длится 30 секунд, нужно стараться собирать только пролетающие звёздочки, ведь они и приносят поинты. При этом нужно остерегаться кристаллов с бомбами, поскольку они будут уменьшать общее количество собранного. Чем больше есть в наличии игровых билетов, тем больше есть попыток принять участие в игре и заработать поинтов.

    – Один раз в день при входе в приложение начисляют игровые билеты и поинты, если не пропускать и делать это ежедневно, то на дистанции количество билетов и поинтов будет увеличиваться, также как и счётчик непрерывной игровой серии.

    – Процесс пассивного фарминга внутри бота, позволяет находиться оффлайн и при этом всё равно зарабатывать поинты, поэтому в течение дня можно заходить в приложение каждые 8 часов и забирать добытые поинты.

    – В разделе Earn появляются ограниченные по времени квесты, за их выполнение дают повышенные награды в поинтах.

    – Приглашая рефералов, можно получать бонус в виде процента от их заработанных поинтов, чем больше рефералов вы пригласите и чем больше они будут зарабатывать поинтов, тем больше вы будете получать вознаграждение.

    – За нахождение секретных кодов в видеороликах Blum Academy можно получать поинты, таких роликов достаточно много, а найти код при просмотре можно без особых трудностей, к тому же можно узнать много новых и интересных фактов. 

    Перспективы и Заключение

    Команда разработчиков проекта активно готовится к заключительным обновлениям приложения, которые, согласно дорожной карте, должны были состояться в третьем и четвертом кварталах 2024 года, однако нововведения выходят с задержкой от запланированных сроков, поэтому все это стоит ожидать не раньше конца четвертого квартала или уже в начале 2025 года. На данный момент приложение не является окончательной версией, поскольку Blum заявляет о своем намерении стать прогрессивной платформой для торговли криптовалютами в Telegram. Это неизбежно привлекает внимание крипто-комьюнити, ведь аналогичных предложений на рынке ранее не существовало. С выходом токена проекта пользователи смогут не только заработать на получении аирдропа, но и извлечь выгоду из его последующего листинга на биржах. Это станет возможным благодаря торговой стратегии short-spot, о которой уже неоднократно рассказывали в наших материалах. Подробнее о Short-Spot стратегии Veles

    Важно продолжать следить за прогрессом проекта, обращая внимание на официальные объявления о будущих обновлениях и, конечно, ожидать аирдроп токена $Blum.

    Часто задаваемые вопросы

    1. Можно ли вывести и продать Blum из приложения в Telegram сейчас?

    Сейчас в приложении Blum есть возможность только зарабатывать игровую валюту, которая в будущем может стать одним из критериев для получения аирдропа токенов, но каких-либо иных действий с ней сделать нельзя. 

    2. Когда ожидается аирдроп и листинг токенов Blum?

    Точных дат и информации по поводу аирдропа от проекта пока что нет, но можно предположить, что это произойдет в конце 2024 года – начале 2025 года, после запуска основной версии продукта. С более подробной информацией по поводу аирдропа и листинга токена можно ознакомиться, прочитав статью из нашего блога. Blum - когда листинг, на каких биржах планируется и предположительная цена токена 

    3. Какие новые функции планируются к запуску Blum в 2024 году?

    К концу 2024 внутри приложения Blum планируется запустить обмены криптовалюты, торговлю бессрочными контрактами и Memepad (возможность создавать токены).

    4. Как участвовать в реферальной программе?

    Нужно скопировать свою реферальную ссылку в разделе Friends и отправить ее другу, чтобы он перешел по ней и присоединился к приложению.

    5. С какими проектами сотрудничает Blum для расширения своей аудитории?

    Blum совместно с Dogs провели событие, в котором ограниченное количество пользователей, выбранных случайным образом, могли собирать в игре Drop game, не только поинты, но и токены $Dogs.

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