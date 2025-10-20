Итоги конкурса #SURVIVE1010 — лучшие стратегии, пережившие каскад ликвидаций
О конкурсе
10 октября 2025 года стал днём рекордных ликвидаций на криптовалютном рынке.
И хотя спотовый рынок почти не пострадал, каскад ликвидаций на фьючерсах показал всю неэффективность спекулятивного сегмента — по некоторым оценкам, общий объём ликвидаций превысил 19 миллиардов долларов!
Многие альткоины обвалились более чем на 80%, а волатильность достигла значений, которых рынок не видел годами.
Чтобы проверить, какие стратегии способны выжить в подобных условиях, мы в Veles.Finance открыли безлимитные бэктесты на период с 12 по 14 октября — для всех пользователей платформы.
Кроме того, мы запустили конкурс для пяти торговых пар: BTC, ETH, SOL, TRX и BNB,
пригласив участников поделиться своими стратегиями под тегом
#survive1010 в нашем сообществе.
И результаты превзошли все ожидания. Вы продемонстрировали настолько продуманные, устойчивые и эффективные решения, что выбор победителя стал действительно непростым.
Каждая работа заслуживает уважения, и мы искренне благодарим всех, кто принял участие.
Вы — невероятно умные, талантливые и сильные трейдеры.
Благодаря вам Veles становится площадкой, где рождаются стратегии, способные пережить любые штормы рынка. ⚡️
Методика выбора победителей
Мы вручную собрали все опубликованные участниками стратегии и протестировали их — с 1 января по 19 октября 2025 года.
Для чистоты эксперимента на каждую стратегию выделялось $1000, а плечо подбиралось индивидуально: оно должно было быть больше 1, но при этом максимальная просадка (МПУ) не превышала 50% депозита (то есть –500).
После этого мы исключили из списка все стратегии,
- где МПУ даже на втором плече превышал допустимый предел,
- или где максимальное время нахождения в сделке превышало 1 месяц.
Все оставшиеся стратегии были включены в финальный список и подвергнуты дополнительным стресс-тестам.
Мы протестировали те же стратегии с 1 января 2024 года и внесли в таблицу результаты в колонку «Выжил с 2024»:
- 🟥 «Ликвидирован» — если просадка превысила депозит,
- 🟨 «Нет» — если стратегия оставалась в сделке дольше 3 месяцев.
Затем те же стратегии прошли тест с 1 января 2023 года, результат которого занёсся в колонку «Выжил с 2023».
По совокупности всех критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени — мы определили победителей конкурса.
Даже если стратегия не заняла первое место — она заслуживает вашего внимания. Мы настоятельно рекомендуем проанализировать таблицы, приведённые ниже.
Если в графе «Выжил с 2023» указано «Да» — такая стратегия официально может быть рекомендована к запуску редакцией Veles.Finance.
Результаты
BTC
|Тест
|NET
|МПУ
|В сделке
|Выжил с 2024
|Выжил с 2023
|Сообщение
|Сергей М.
|https://veles.finance/share/FuSjh
|4772
|-477
|месяц
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|Vitaly Aseev
|https://veles.finance/share/WGHCy
|1592
|-472
|13 дней
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|Daniel Sawicki
|https://veles.finance/share/ZkdKx
|1152
|-464
|19 дней
|Да
|Да
|Ссылка
|Влад
|https://veles.finance/share/lQjUV
|1026
|-494
|месяц
|Да
|Да
|Ссылка
|Dima
|https://veles.finance/share/PlZGv
|967
|-490
|месяц
|Да
|Да
|Ссылка
|Dima
|https://veles.finance/share/HBFwq
|870
|-497
|месяц
|Да
|Да
|Ссылка
✅ Победитель: Daniel Sawicki – https://veles.finance/share/ZkdKx
🏆 Приз: $100
Лучшая комбинация прибыльности, скорости, устойчивости и выживаемости в стрессовых условиях.
ETH
|Тест
|NET
|МПУ
|В сделке
|Выжил с 2024
|Выжил с 2023
|Сообщение
|Влад
|https://veles.finance/share/hgCvB
|1483
|-530
|месяц
|Нет
|Нет
|Ссылка
|Влад
|https://veles.finance/share/iuGnz
|1210
|-353
|месяц
|Нет
|Нет
|Ссылка
|Volgoflint
|https://veles.finance/share/EEMnW
|738
|-490
|22 дня
|Да
|Да
|Ссылка
|Vitaly Aseev
|https://veles.finance/share/EpzPV
|636
|-394
|месяц
|Нет
|Нет
|Ссылка
|Олег
|https://veles.finance/share/UvuYA
|482
|-416
|14 дней
|Да
|Да
|Ссылка
✅ Победитель: Volgoflint – https://veles.finance/share/EEMnW
🏆 Приз: $100
Лучшая комбинация стабильности и доходности. Выжил во всех стресс-тестах, при этом показал уверенный рост без излишнего риска.
BNB
|Тест
|NET
|МПУ
|В сделке
|Выжил с 2024
|Выжил с 2023
|Сообщение
|Ibragim
|https://veles.finance/share/fxBzK
|991
|-502
|15 дней
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|Daniel Sawicki
|https://veles.finance/share/grzHq
|951
|-478
|23 дня
|Да
|Нет
|Ссылка
|Sergey
|https://veles.finance/share/ofwCX
|906
|-494
|15 дней
|Да
|Да
|Ссылка
|Гусенко Валерий
|https://veles.finance/share/iylCS
|897
|-428
|месяц
|Да
|Нет
|Ссылка
|Влад
|https://veles.finance/share/zzsrc
|864
|-445
|месяц
|Нет
|Нет
|Ссылка
|Ibragim
|https://veles.finance/share/SvyEW
|813
|-449
|19 дней
|Нет
|Нет
|Ссылка
|Vitaly Aseev
|https://veles.finance/share/jEpoB
|621
|-486
|17 дней
|Нет
|Нет
|Ссылка
|Marian
|https://veles.finance/share/GJjDP
|456
|-394
|15 дней
|Да
|Нет
|Ссылка
✅ Победитель: Sergey – https://veles.finance/share/ofwCX
🏆 Приз: $100
Единственная стратегия, продемонстрировавшая стабильность и прибыльность на всех периодах — с 2023 по 2025. Сбалансированный риск, короткое удержание позиции и грамотное использование плеча.
SOL
|Ссылка
|NET
|МПУ
|В сделке
|Выжил с 2024
|Выжил с 2023
|Сообщение
|Ibragim
|https://veles.finance/share/ngHXz
|1778
|-403
|16 дней
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|Ольга
|https://veles.finance/share/awnwr
|1345
|-487
|7 дней
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|Влад
|https://veles.finance/share/XWvCF
|1254
|-389
|21 день
|Да
|Да
|Ссылка
|Volgoflint
|https://veles.finance/share/DcHGj
|1123
|-512
|9 дней
|Да
|Да
|Ссылка
|Олег
|https://veles.finance/share/rMxKz
|928
|-474
|8 дней
|Да
|Ликвидирован
|Ссылка
|Vitaly Aseev
|https://veles.finance/share/aoruf
|893
|-436
|16 дней
|Да
|Да
|Ссылка
|Cryptohoomo
|https://veles.finance/share/bNZrI
|854
|-401
|22 дня
|Да
|Да
|Ссылка
|VS
|https://veles.finance/share/pMNFr
|790
|-489
|17 дней
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
✅ Победитель: Влад – https://veles.finance/share/XWvCF
🏆 Приз: $100
Максимальная прибыль среди устойчивых стратегий, идеальный баланс риска и дохода, без превышения лимита просадки. Поведение стабильное даже на длинном горизонте — стратегия демонстрирует «разумную агрессию».
TRX
|Ссылка
|NET
|МПУ
|В сделке
|Выжил с 2024
|Выжил с 2023
|Сообщение
|Гусенко Валерий
|https://veles.finance/share/KlMmD
|1779
|-468
|месяц
|Да
|Да
|Ссылка
|Влад
|https://veles.finance/share/YDgGT
|1355
|-487
|месяц
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|Sergey
|https://veles.finance/share/ErxUu
|1347
|-467
|24 дня
|Да
|Да
|Ссылка
|Влад
|https://veles.finance/share/dvekZ
|1206
|-455
|месяц
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|ХА Д
|https://veles.finance/share/PUGVF
|1083
|-490
|17 дней
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
|ХА Д
|https://veles.finance/share/SDYsc
|750
|-490
|месяц
|Ликвидирован
|Ликвидирован
|Ссылка
✅ Победитель: Гусенко Валерий – https://veles.finance/share/KlMmD
🏆 Приз: $100
Максимальная эффективность при сохранении устойчивости на протяжении всех периодов. Идеальный пример стратегии, которая не просто выжила — заработала, когда рынок рушился.
Особые призы
Мы не могли оставить без внимания пользователей, которые в этот период помогали — без преувеличения — всему сообществу Veles.
Эти люди внесли особый вклад в развитие платформы и поддержку других участников.
Мы благодарим их и награждаем дополнительными призами 💎
-
latuserge – 💰 $100
Благодаря его стратегии многие пользователи не просто избежали потерь, а смогли умножить депозит, когда рынок рушился.
-
Denis Dontsov – 💰 $100
Разработчик, создавший невероятно удобное и функциональное Chrome-расширение для Veles (
#veles_tools), которое помогло сотням трейдеров в работе со стратегиями.
-
Володимир – 💰 $100
Один из самых активных и отзывчивых участников, который постоянно помогает новичкам и поддерживает порядок в сообществе.
Итоги
Конкурс #survive1010 показал главное — в нашем сообществе собраны трейдеры, которые не просто создают стратегии, а понимают рынок на уровне системных закономерностей.
Вы доказали, что даже в условиях рекордных ликвидаций можно не только выжить, но и выйти в плюс. ⚡️
Мы благодарим всех участников за вклад, креатив и энергию. Каждая из представленных стратегий — это часть эволюции Veles.Finance, и именно вы помогаете делать наш продукт сильнее.
💰 Если вы нашли себя в списке победителей или призёров, напишите в @VelesSupportBot и укажите:
- ссылку на вашу стратегию,
- адрес кошелька для перевода призовых средств.
🏆 Поздравляем всех победителей!
Вы пережили каскад ликвидаций — и доказали, что в Veles выигрывает не удача, а система, дисциплина и умение адаптироваться.