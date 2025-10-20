Итоги конкурса #SURVIVE1010 — лучшие стратегии, пережившие каскад ликвидаций

О конкурсе

10 октября 2025 года стал днём рекордных ликвидаций на криптовалютном рынке.

И хотя спотовый рынок почти не пострадал, каскад ликвидаций на фьючерсах показал всю неэффективность спекулятивного сегмента — по некоторым оценкам, общий объём ликвидаций превысил 19 миллиардов долларов!

Многие альткоины обвалились более чем на 80%, а волатильность достигла значений, которых рынок не видел годами.

Чтобы проверить, какие стратегии способны выжить в подобных условиях, мы в Veles.Finance открыли безлимитные бэктесты на период с 12 по 14 октября — для всех пользователей платформы.

Кроме того, мы запустили конкурс для пяти торговых пар: BTC, ETH, SOL, TRX и BNB, пригласив участников поделиться своими стратегиями под тегом #survive1010 в нашем сообществе.

И результаты превзошли все ожидания. Вы продемонстрировали настолько продуманные, устойчивые и эффективные решения, что выбор победителя стал действительно непростым.

Каждая работа заслуживает уважения, и мы искренне благодарим всех, кто принял участие.

Вы — невероятно умные, талантливые и сильные трейдеры.

Благодаря вам Veles становится площадкой, где рождаются стратегии, способные пережить любые штормы рынка. ⚡️

Методика выбора победителей

Мы вручную собрали все опубликованные участниками стратегии и протестировали их — с 1 января по 19 октября 2025 года.

Для чистоты эксперимента на каждую стратегию выделялось $1000, а плечо подбиралось индивидуально: оно должно было быть больше 1, но при этом максимальная просадка (МПУ) не превышала 50% депозита (то есть –500).

После этого мы исключили из списка все стратегии,

где МПУ даже на втором плече превышал допустимый предел,

или где максимальное время нахождения в сделке превышало 1 месяц.

Все оставшиеся стратегии были включены в финальный список и подвергнуты дополнительным стресс-тестам.

Мы протестировали те же стратегии с 1 января 2024 года и внесли в таблицу результаты в колонку «Выжил с 2024»:

🟥 «Ликвидирован» — если просадка превысила депозит,

🟨 «Нет» — если стратегия оставалась в сделке дольше 3 месяцев.

Затем те же стратегии прошли тест с 1 января 2023 года, результат которого занёсся в колонку «Выжил с 2023».

По совокупности всех критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени — мы определили победителей конкурса.

Даже если стратегия не заняла первое место — она заслуживает вашего внимания. Мы настоятельно рекомендуем проанализировать таблицы, приведённые ниже.

Если в графе «Выжил с 2023» указано «Да» — такая стратегия официально может быть рекомендована к запуску редакцией Veles.Finance.

Результаты

BTC

Тест NET МПУ В сделке Выжил с 2024 Выжил с 2023 Сообщение Сергей М. https://veles.finance/share/FuSjh 4772 -477 месяц Ликвидирован Ликвидирован Ссылка Vitaly Aseev https://veles.finance/share/WGHCy 1592 -472 13 дней Ликвидирован Ликвидирован Ссылка Daniel Sawicki https://veles.finance/share/ZkdKx 1152 -464 19 дней Да Да Ссылка Влад https://veles.finance/share/lQjUV 1026 -494 месяц Да Да Ссылка Dima https://veles.finance/share/PlZGv 967 -490 месяц Да Да Ссылка Dima https://veles.finance/share/HBFwq 870 -497 месяц Да Да Ссылка

✅ Победитель: Daniel Sawicki – https://veles.finance/share/ZkdKx

🏆 Приз: $100

Лучшая комбинация прибыльности, скорости, устойчивости и выживаемости в стрессовых условиях.

ETH

Тест NET МПУ В сделке Выжил с 2024 Выжил с 2023 Сообщение Влад https://veles.finance/share/hgCvB 1483 -530 месяц Нет Нет Ссылка Влад https://veles.finance/share/iuGnz 1210 -353 месяц Нет Нет Ссылка Volgoflint https://veles.finance/share/EEMnW 738 -490 22 дня Да Да Ссылка Vitaly Aseev https://veles.finance/share/EpzPV 636 -394 месяц Нет Нет Ссылка Олег https://veles.finance/share/UvuYA 482 -416 14 дней Да Да Ссылка

✅ Победитель: Volgoflint – https://veles.finance/share/EEMnW

🏆 Приз: $100

Лучшая комбинация стабильности и доходности. Выжил во всех стресс-тестах, при этом показал уверенный рост без излишнего риска.

BNB

Тест NET МПУ В сделке Выжил с 2024 Выжил с 2023 Сообщение Ibragim https://veles.finance/share/fxBzK 991 -502 15 дней Ликвидирован Ликвидирован Ссылка Daniel Sawicki https://veles.finance/share/grzHq 951 -478 23 дня Да Нет Ссылка Sergey https://veles.finance/share/ofwCX 906 -494 15 дней Да Да Ссылка Гусенко Валерий https://veles.finance/share/iylCS 897 -428 месяц Да Нет Ссылка Влад https://veles.finance/share/zzsrc 864 -445 месяц Нет Нет Ссылка Ibragim https://veles.finance/share/SvyEW 813 -449 19 дней Нет Нет Ссылка Vitaly Aseev https://veles.finance/share/jEpoB 621 -486 17 дней Нет Нет Ссылка Marian https://veles.finance/share/GJjDP 456 -394 15 дней Да Нет Ссылка

✅ Победитель: Sergey – https://veles.finance/share/ofwCX

🏆 Приз: $100

Единственная стратегия, продемонстрировавшая стабильность и прибыльность на всех периодах — с 2023 по 2025. Сбалансированный риск, короткое удержание позиции и грамотное использование плеча.

SOL

Ссылка NET МПУ В сделке Выжил с 2024 Выжил с 2023 Сообщение Ibragim https://veles.finance/share/ngHXz 1778 -403 16 дней Ликвидирован Ликвидирован Ссылка Ольга https://veles.finance/share/awnwr 1345 -487 7 дней Ликвидирован Ликвидирован Ссылка Влад https://veles.finance/share/XWvCF 1254 -389 21 день Да Да Ссылка Volgoflint https://veles.finance/share/DcHGj 1123 -512 9 дней Да Да Ссылка Олег https://veles.finance/share/rMxKz 928 -474 8 дней Да Ликвидирован Ссылка Vitaly Aseev https://veles.finance/share/aoruf 893 -436 16 дней Да Да Ссылка Cryptohoomo https://veles.finance/share/bNZrI 854 -401 22 дня Да Да Ссылка VS https://veles.finance/share/pMNFr 790 -489 17 дней Ликвидирован Ликвидирован Ссылка

✅ Победитель: Влад – https://veles.finance/share/XWvCF

🏆 Приз: $100

Максимальная прибыль среди устойчивых стратегий, идеальный баланс риска и дохода, без превышения лимита просадки. Поведение стабильное даже на длинном горизонте — стратегия демонстрирует «разумную агрессию».

TRX

Ссылка NET МПУ В сделке Выжил с 2024 Выжил с 2023 Сообщение Гусенко Валерий https://veles.finance/share/KlMmD 1779 -468 месяц Да Да Ссылка Влад https://veles.finance/share/YDgGT 1355 -487 месяц Ликвидирован Ликвидирован Ссылка Sergey https://veles.finance/share/ErxUu 1347 -467 24 дня Да Да Ссылка Влад https://veles.finance/share/dvekZ 1206 -455 месяц Ликвидирован Ликвидирован Ссылка ХА Д https://veles.finance/share/PUGVF 1083 -490 17 дней Ликвидирован Ликвидирован Ссылка ХА Д https://veles.finance/share/SDYsc 750 -490 месяц Ликвидирован Ликвидирован Ссылка

✅ Победитель: Гусенко Валерий – https://veles.finance/share/KlMmD

🏆 Приз: $100

Максимальная эффективность при сохранении устойчивости на протяжении всех периодов. Идеальный пример стратегии, которая не просто выжила — заработала, когда рынок рушился.

Особые призы

Мы не могли оставить без внимания пользователей, которые в этот период помогали — без преувеличения — всему сообществу Veles.

Эти люди внесли особый вклад в развитие платформы и поддержку других участников.

Мы благодарим их и награждаем дополнительными призами 💎

latuserge – 💰 $100 Благодаря его стратегии многие пользователи не просто избежали потерь, а смогли умножить депозит, когда рынок рушился.

Denis Dontsov – 💰 $100 Разработчик, создавший невероятно удобное и функциональное Chrome-расширение для Veles ( #veles_tools ), которое помогло сотням трейдеров в работе со стратегиями.

Володимир – 💰 $100 Один из самых активных и отзывчивых участников, который постоянно помогает новичкам и поддерживает порядок в сообществе.

Итоги

Конкурс #survive1010 показал главное — в нашем сообществе собраны трейдеры, которые не просто создают стратегии, а понимают рынок на уровне системных закономерностей.

Вы доказали, что даже в условиях рекордных ликвидаций можно не только выжить, но и выйти в плюс. ⚡️

Мы благодарим всех участников за вклад, креатив и энергию. Каждая из представленных стратегий — это часть эволюции Veles.Finance, и именно вы помогаете делать наш продукт сильнее.

💰 Если вы нашли себя в списке победителей или призёров, напишите в @VelesSupportBot и укажите:

ссылку на вашу стратегию,

адрес кошелька для перевода призовых средств.

🏆 Поздравляем всех победителей!

Вы пережили каскад ликвидаций — и доказали, что в Veles выигрывает не удача, а система, дисциплина и умение адаптироваться.