English Українська
Все
Крипта с нуля
Акции Veles
Важное
Торговые боты
Бэктесты
Стратегии
Новости криптовалют
Статистика Veles
Цифровая валюта
Итоги конкурса #SURVIVE1010 — лучшие стратегии, пережившие каскад ликвидаций
Дата публикации:
Время на чтение:

Итоги конкурса #SURVIVE1010 — лучшие стратегии, пережившие каскад ликвидаций

О конкурсе

10 октября 2025 года стал днём рекордных ликвидаций на криптовалютном рынке.

И хотя спотовый рынок почти не пострадал, каскад ликвидаций на фьючерсах показал всю неэффективность спекулятивного сегмента — по некоторым оценкам, общий объём ликвидаций превысил 19 миллиардов долларов!

Многие альткоины обвалились более чем на 80%, а волатильность достигла значений, которых рынок не видел годами.

Чтобы проверить, какие стратегии способны выжить в подобных условиях, мы в Veles.Finance открыли безлимитные бэктесты на период с 12 по 14 октября — для всех пользователей платформы.

Кроме того, мы запустили конкурс для пяти торговых пар: BTC, ETH, SOL, TRX и BNB, пригласив участников поделиться своими стратегиями под тегом #survive1010 в нашем сообществе.

И результаты превзошли все ожидания. Вы продемонстрировали настолько продуманные, устойчивые и эффективные решения, что выбор победителя стал действительно непростым.

Каждая работа заслуживает уважения, и мы искренне благодарим всех, кто принял участие.

Вы — невероятно умные, талантливые и сильные трейдеры.

Благодаря вам Veles становится площадкой, где рождаются стратегии, способные пережить любые штормы рынка. ⚡️

Методика выбора победителей

Мы вручную собрали все опубликованные участниками стратегии и протестировали их — с 1 января по 19 октября 2025 года.

Для чистоты эксперимента на каждую стратегию выделялось $1000, а плечо подбиралось индивидуально: оно должно было быть больше 1, но при этом максимальная просадка (МПУ) не превышала 50% депозита (то есть –500).

После этого мы исключили из списка все стратегии,

  • где МПУ даже на втором плече превышал допустимый предел,
  • или где максимальное время нахождения в сделке превышало 1 месяц.

Все оставшиеся стратегии были включены в финальный список и подвергнуты дополнительным стресс-тестам.

Мы протестировали те же стратегии с 1 января 2024 года и внесли в таблицу результаты в колонку «Выжил с 2024»:

  • 🟥 «Ликвидирован» — если просадка превысила депозит,
  • 🟨 «Нет» — если стратегия оставалась в сделке дольше 3 месяцев.

Затем те же стратегии прошли тест с 1 января 2023 года, результат которого занёсся в колонку «Выжил с 2023».

По совокупности всех критериев — прибыль, устойчивость, просадка и поведение во времени — мы определили победителей конкурса.

Даже если стратегия не заняла первое место — она заслуживает вашего внимания. Мы настоятельно рекомендуем проанализировать таблицы, приведённые ниже.

Если в графе «Выжил с 2023» указано «Да» — такая стратегия официально может быть рекомендована к запуску редакцией Veles.Finance.

Результаты

BTC

ТестNETМПУВ сделкеВыжил с 2024Выжил с 2023Сообщение
Сергей М.https://veles.finance/share/FuSjh4772-477месяцЛиквидированЛиквидированСсылка
Vitaly Aseevhttps://veles.finance/share/WGHCy1592-47213 днейЛиквидированЛиквидированСсылка
Daniel Sawickihttps://veles.finance/share/ZkdKx1152-46419 днейДаДаСсылка
Владhttps://veles.finance/share/lQjUV1026-494месяцДаДаСсылка
Dimahttps://veles.finance/share/PlZGv967-490месяцДаДаСсылка
Dimahttps://veles.finance/share/HBFwq870-497месяцДаДаСсылка

Победитель: Daniel Sawicki – https://veles.finance/share/ZkdKx

🏆 Приз: $100

Лучшая комбинация прибыльности, скорости, устойчивости и выживаемости в стрессовых условиях.

ETH

ТестNETМПУВ сделкеВыжил с 2024Выжил с 2023Сообщение
Владhttps://veles.finance/share/hgCvB1483-530месяцНетНетСсылка
Владhttps://veles.finance/share/iuGnz1210-353месяцНетНетСсылка
Volgoflinthttps://veles.finance/share/EEMnW738-49022 дняДаДаСсылка
Vitaly Aseevhttps://veles.finance/share/EpzPV636-394месяцНетНетСсылка
Олегhttps://veles.finance/share/UvuYA482-41614 днейДаДаСсылка

Победитель: Volgoflint – https://veles.finance/share/EEMnW

🏆 Приз: $100

Лучшая комбинация стабильности и доходности. Выжил во всех стресс-тестах, при этом показал уверенный рост без излишнего риска.

BNB

ТестNETМПУВ сделкеВыжил с 2024Выжил с 2023Сообщение
Ibragimhttps://veles.finance/share/fxBzK991-50215 днейЛиквидированЛиквидированСсылка
Daniel Sawickihttps://veles.finance/share/grzHq951-47823 дняДаНетСсылка
Sergeyhttps://veles.finance/share/ofwCX906-49415 днейДаДаСсылка
Гусенко Валерийhttps://veles.finance/share/iylCS897-428месяцДаНетСсылка
Владhttps://veles.finance/share/zzsrc864-445месяцНетНетСсылка
Ibragimhttps://veles.finance/share/SvyEW813-44919 днейНетНетСсылка
Vitaly Aseevhttps://veles.finance/share/jEpoB621-48617 днейНетНетСсылка
Marianhttps://veles.finance/share/GJjDP456-39415 днейДаНетСсылка

Победитель: Sergey – https://veles.finance/share/ofwCX

🏆 Приз: $100

Единственная стратегия, продемонстрировавшая стабильность и прибыльность на всех периодах — с 2023 по 2025. Сбалансированный риск, короткое удержание позиции и грамотное использование плеча.

SOL

СсылкаNETМПУВ сделкеВыжил с 2024Выжил с 2023Сообщение
Ibragimhttps://veles.finance/share/ngHXz1778-40316 днейЛиквидированЛиквидированСсылка
Ольгаhttps://veles.finance/share/awnwr1345-4877 днейЛиквидированЛиквидированСсылка
Владhttps://veles.finance/share/XWvCF1254-38921 деньДаДаСсылка
Volgoflinthttps://veles.finance/share/DcHGj1123-5129 днейДаДаСсылка
Олегhttps://veles.finance/share/rMxKz928-4748 днейДаЛиквидированСсылка
Vitaly Aseevhttps://veles.finance/share/aoruf893-43616 днейДаДаСсылка
Cryptohoomohttps://veles.finance/share/bNZrI854-40122 дняДаДаСсылка
VShttps://veles.finance/share/pMNFr790-48917 днейЛиквидированЛиквидированСсылка

Победитель: Влад – https://veles.finance/share/XWvCF

🏆 Приз: $100

Максимальная прибыль среди устойчивых стратегий, идеальный баланс риска и дохода, без превышения лимита просадки. Поведение стабильное даже на длинном горизонте — стратегия демонстрирует «разумную агрессию».

TRX

СсылкаNETМПУВ сделкеВыжил с 2024Выжил с 2023Сообщение
Гусенко Валерийhttps://veles.finance/share/KlMmD1779-468месяцДаДаСсылка
Владhttps://veles.finance/share/YDgGT1355-487месяцЛиквидированЛиквидированСсылка
Sergeyhttps://veles.finance/share/ErxUu1347-46724 дняДаДаСсылка
Владhttps://veles.finance/share/dvekZ1206-455месяцЛиквидированЛиквидированСсылка
ХА Дhttps://veles.finance/share/PUGVF1083-49017 днейЛиквидированЛиквидированСсылка
ХА Дhttps://veles.finance/share/SDYsc750-490месяцЛиквидированЛиквидированСсылка

Победитель: Гусенко Валерий – https://veles.finance/share/KlMmD

🏆 Приз: $100

Максимальная эффективность при сохранении устойчивости на протяжении всех периодов. Идеальный пример стратегии, которая не просто выжила — заработала, когда рынок рушился.

Особые призы

Мы не могли оставить без внимания пользователей, которые в этот период помогали — без преувеличения — всему сообществу Veles.

Эти люди внесли особый вклад в развитие платформы и поддержку других участников.

Мы благодарим их и награждаем дополнительными призами 💎

  • latuserge – 💰 $100

    Благодаря его стратегии многие пользователи не просто избежали потерь, а смогли умножить депозит, когда рынок рушился.

  • Denis Dontsov – 💰 $100

    Разработчик, создавший невероятно удобное и функциональное Chrome-расширение для Veles (#veles_tools), которое помогло сотням трейдеров в работе со стратегиями.

  • Володимир – 💰 $100

    Один из самых активных и отзывчивых участников, который постоянно помогает новичкам и поддерживает порядок в сообществе.

Итоги

Конкурс #survive1010 показал главное — в нашем сообществе собраны трейдеры, которые не просто создают стратегии, а понимают рынок на уровне системных закономерностей.

Вы доказали, что даже в условиях рекордных ликвидаций можно не только выжить, но и выйти в плюс. ⚡️

Мы благодарим всех участников за вклад, креатив и энергию. Каждая из представленных стратегий — это часть эволюции Veles.Finance, и именно вы помогаете делать наш продукт сильнее.

💰 Если вы нашли себя в списке победителей или призёров, напишите в @VelesSupportBot и укажите:

  • ссылку на вашу стратегию,
  • адрес кошелька для перевода призовых средств.

🏆 Поздравляем всех победителей!

Вы пережили каскад ликвидаций — и доказали, что в Veles выигрывает не удача, а система, дисциплина и умение адаптироваться.

Теги

ВажноеТорговые ботыАкции VelesКрипта с нуляБэктестыСтратегии