Что нужно знать о спотовых ETF на крипту

Криптовалюты прочно вошли в мировую финансовую систему, привлекая инвесторов высокой доходностью, несмотря на сопутствующие риски. Для тех, кто не готов погружаться в технические аспекты покупки и хранения цифровых активов, существуют спотовые ETF — удобный инструмент для инвестиций в криптовалюты через акции специализированных фондов. Как они работают, какие перспективы открывают и чего стоит опасаться? Разбираемся в деталях.

Что такое ETF и как они связаны с криптовалютой?

ETF (Exchange-Traded Fund) — это биржевые инвестиционные фонды, акции которых торгуются на биржах так же, как и обычные ценные бумаги. Они могут отслеживать динамику индексов, секторов экономики или конкретных активов, таких как золото, нефть или, как в нашем случае, криптовалюты.

Например, вместо того чтобы покупать и хранить физическое золото, инвестор может приобрести акции ETF на золото, которые будут расти или падать в цене вместе с этим активом. Аналогичный принцип работает и с криптовалютами.

Спотовые биткоин-ETF: что это и как они работают?

Спотовый биткоин-ETF — это фонд, который напрямую инвестирует в биткоин. Покупая акции такого ETF, инвестор фактически приобретает долю в реальных биткоинах, хранящихся на счетах крупных финансовых институтов. Это позволяет получать прибыль от роста стоимости криптовалюты без необходимости самостоятельно заниматься её покупкой, хранением и продажей.

История спотовых биткоин-ETF: долгий путь к признанию

Идея спотовых биткоин-ETF обсуждалась годами, но её реализация столкнулась с препятствиями, включая скептицизм регуляторов и высокую волатильность криптовалют.

Первый шаг был сделан в 2021 году, когда на Чикагской бирже опционов (CBOE) запустили биткоин-ETF под названием BITO. Однако это был ETF на фьючерсы на биткоин, а не на спотовый биткоин. Настоящий прорыв произошёл в январе 2024 года, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила первые спотовые биткоин-ETF от таких гигантов, как BlackRock, VanEck и Invesco. Это событие открыло двери для массовых инвестиций.

Преимущества спотовых биткоин-ETF

Спотовые биткоин-ETF открывают новые возможности для инвесторов, упрощая доступ к криптовалютному рынку. Они делают инвестиции в биткоин доступными для широкого круга лиц, включая тех, кто не готов углубляться в технические аспекты криптовалют. Высокая ликвидность и прозрачность позволяют легко покупать и продавать акции на бирже, оперативно реагируя на рыночные изменения. Кроме того, инвесторы получают доступ к профессиональному управлению активами, что снижает риски ошибок и мошенничества, делая процесс инвестирования более безопасным и удобным.

Недостатки и риски

1. Волатильность

Криптовалюты, включая биткоин, остаются крайне нестабильными активами, что может привести к резким колебаниям стоимости ETF.

2. Регуляторная неопределённость

Отсутствие чётких правил на криптовалютном рынке создаёт дополнительные риски для инвесторов, включая возможность мошенничества.

Перспективы: что ждёт криптовалютные ETF в 2025 году?

В 2024 году SEC получила 13 заявок на создание новых криптовалютных ETF. Среди наиболее перспективных проектов:

- Grayscale Conversion: планы по конвертации своих трастов, включая Bitcoin Trust (GBTC), в ETF, что упростит доступ инвесторов к акциям фонда.

- VanEck и Invesco: запуск спотовых ETF, напрямую инвестирующих в биткоин и Ethereum, что расширит возможности для диверсификации.

- BlackRock и ProShares: BlackRock, получивший одобрение на спотовый биткоин-ETF, и ProShares, известный своими фьючерсными ETF, продолжают развивать свои продукты, предлагая инвесторам новые возможности для инвестиций.

Инициативы могут значительно изменить рынок, сделав криптовалюты более доступными для массового инвестора.

Условия одобрения ETF: что влияет на решение SEC?

1. Регуляторные изменения

SEC активно работает над улучшением контроля за криптовалютными рынками, но процесс регулирования всё ещё находится на ранних стадиях. Многие вопросы, включая защиту прав инвесторов и прозрачность операций, остаются нерешёнными.

2. Рыночные условия

Волатильность и общая рыночная ситуация напрямую влияют на принятие решений.

3.Технологические инновации

Улучшение инфраструктуры и повышение прозрачности криптовалютных фондов способствуют их одобрению.

Заключение:

Спотовые биткоин-ETF и другие криптовалютные фонды открывают новые возможности для инвесторов, упрощая доступ к цифровым активам, при этом к 2025 году ожидается одобрение новых ETF, хотя их развитие будет зависеть от регуляторных изменений, рыночной динамики и технологических прорывов. Инвесторам важно учитывать риски, связанные с волатильностью криптовалют, и тщательно анализировать особенности каждого фонда, поскольку будущее криптовалютного рынка во многом определяется регуляторной ясностью, технологическим прогрессом и глобальным взаимодействием.

Совет для инвесторов:

Прежде чем вкладывать средства в криптовалютные ETF, изучите их структуру, комиссии и историю. Диверсификация и долгосрочная стратегия помогут минимизировать риски и максимизировать прибыль.