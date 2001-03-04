ПОЛИТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ COOKIE-ФАЙЛОВ

1. Сайт использует файлы cookie для обеспечения доступности персонализированных функций и анализа использования сайта Veles.finance

Cookie - это небольшой файл, в котором хранится определенная информация об устройстве доступа пользователя (ПК, планшет, смартфон и т.д.). Когда устройство обращается к сайту Veles.finance, то сервер получает cookie файл. Сервер может оценивать информацию, хранящуюся в файле cookie, используя различные методы. Cookie файлы позволяют собирать статистические данные об использовании веб-сайта. Пользователи могут включать или отключать использование файлов cookie в настройках своего браузера. Отметим, что если пользователь отключит использование файлов cookie, то работа некоторых интерактивных функций сайта Veles.finance будет недоступна. Дополнительную информацию об обработке персональных данных с помощью файлов cookie смотрите в разделе 4 Google Analytics.



2. Кроме того, при каждом показе пользователю отдельной страницы сайта, в лог-файле сервера сохраняются следующие сведения:

● Дата и время доступа, статус, запрос, который браузер пользователя отправил на сервер, передаваемые данные и ссылка, с которой пользователь получил доступ к запрашиваемой странице сайта.

● Информация с названием и версией используемого пользователем браузера, операционной системе пользователя и стране пользователя.



3. Veles.finance использует данные лог-файла сервера только в анонимной форме (т.е. без какого-либо отнесения данных к конкретному пользователю). Данные используются для статистического анализа, например, чтобы узнать, в какие дни и в какое время веб-страницы Veles.finance наиболее популярны. Кроме того, лог-файлы сервера позволяют Veles.finance обнаруживать возможные ошибки, такие как неисправные ссылки или ошибки программного обеспечения.

Таким образом, Veles.finance может использовать данные лог-файлов сервера для улучшения сервиса Veles.finance.

Veles.finance оставляет за собой право использовать данные лог-файлов сервера, если есть подозрение, что пользователи используют сервис Veles.finance незаконным способом или нарушая Пользовательское Соглашение.