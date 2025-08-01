Государственное регулирование криптовалют: Азия

Направление криптовалют в Азии бурно развивается, а вместе с ним приходит и необходимость в его государственном регулировании. В связи с этим появляется множество аспектов, о которых крипто-энтузиастам необходимо знать заранее.

Почему государства регулируют криптовалюту

Регулирование криптовалют стало одной из главных тем последних лет как на Востоке, так и на Западе. В то время как Европа и США выстраивают международное регулирование криптовалют через общие стандарты и инициативы вроде MiCA, страны Азии идут по собственному пути. О регулировании криптовалют в мире, включая Запад, мы расскажем в следующей статье, а сейчас сосредоточимся на том, как развивается правовое регулирование криптовалюты в крупных азиатских странах.

Причины для вмешательства государства очевидны: рост популярности цифровых валют, опасения по поводу отмывания денег, необходимость защиты инвесторов и желание контролировать денежные потоки. Все государства рано или поздно сталкиваются с вопросом о том, как решить проблемы регулирования криптовалют. Ответы именно на этот вопрос зависят от самой страны — кто-то запрещает, а кто-то активно лицензирует.

Основные подходы в странах Азии

Регулирование криптовалют в Азии разнообразно и демонстрирует разные стратегии в зависимости от политических и экономических приоритетов:

Китай — один из самых известных примеров жесткого подхода. Уже несколько лет, как Китай запретил криптовалюту, в том числе майнинг и торговлю. Такое решение было мотивировано борьбой с капиталооттоком, спекуляциями и желанием продвигать цифровую валюту центрального банка — цифровой юань. По итогу — разрешена ли криптовалюта в Китае? Нет, с 2021 года все крипто транзакции считаются незаконными. Тем не менее, серые схемы и интерес к DeFi сохраняются.

Япония — одна из первых стран, которая легализовала биткоин, как средство оплаты. Правовое регулирование в сфере криптовалют в Японии действует с 2017 года и включает лицензирование крипто бирж, требования по хранению активов и обязательные меры AML и KYC. Регулирование криптовалюты в Японии признано одним из самых продуманных в мире, что сделало страну привлекательной для крипто-стартапов и розничных инвесторов.

Таиланд — регулирует рынок с 2018 года. В Таиланде вступил в силу закон о регулировании криптовалют, который обязывает всех провайдеров получать лицензии от SEC, а пользователи должны проходить KYC. Также запрещено использовать крипту в качестве средства оплаты товаров и услуг.

Сингапур — выбрал гибкий подход. Регулятор поддерживает инновации, при этом внедряя строгие требования по борьбе с отмыванием денег. В стране действует правовой режим, регулирующий DeFi, биржи и провайдеров кошельков. Криптовалюта Азии здесь чувствует себя относительно комфортно — хотя недавние инциденты с платформами вроде Terraform Labs вызвали усиление надзора.

Южная Корея — страна с активным рынком и строгими правилами. Закон о виртуальных активах требует обязательной регистрации всех бирж и использования банковских счетов с реальными именами. Основной акцент делается в Южной Корее идет на AML и KYC, а также на повышении прозрачности операций.

Криптовалюта в Индии

Ситуация с криптой в Индии сейчас довольно динамична. Сначала был полный запрет, позже — его отмена Верховным судом. Сейчас Индия облагает криптовалютные прибыли налогом в 30% и изучает создание цифровой валюты центрального банка — цифровой рупии.

Однако четкое правовое регулирование криптовалюты все еще не внедрено, что тормозит развитие сектора и создает неопределенность для инвесторов, бизнеса и, конечно же, самого населения.

Жесткое и мягкое регулирование

Что лучше: полный запрет или адаптация под существующие правовые рамки? Жесткое регулирование, как в Китае, может замедлить инновации, но защитить финансовую систему. Мягкое регулирование, как в Японии и Сингапуре, дает рынку дышать, но требует высокой зрелости участников.

Регулирование криптовалюты в Китае — пример полного запрета. Правовой статус криптобирж там отсутствует, и любые операции с криптой вне закона. В Японии же криптобиржи лицензированы, что позволяет регулировать их деятельность, защищая пользователей.

Как госрегулирование влияет на пользователей и компании

Для трейдеров и инвесторов влияние регулирования на рынок может быть двойственным. С одной стороны, оно повышает доверие, снижает риски мошенничества и упрощает доступ институционалов. С другой — ограничения, налоги и процедуры KYC могут стать для многих барьерами. Некоторые страны даже практикуют блокировку криптовалютных транзакций между пользователями.

Для компаний, бирж и финтехов, важным пунктом является правовой статус криптобирж. Ведь только при наличии лицензии они могут работать легально и привлекать клиентов/инвесторов.

Тренды и будущее регулирования криптовалют в Азии

Рост интереса к цифровым валютам центральных банков

Активизация лицензирования криптобирж и DeFi-платформ

Ужесточение требований AML и KYC

Борьба с трансграничным отмыванием денег через международное регулирование криптовалют

Повышение прозрачности через отчетность и аудит

Будущее крипторынка в Азии будет определяться неким балансом между безопасностью и инновациями. Регулирование DeFi, взаимодействие с международными стандартами, а также внедрение цифровых валют центробанков — могут положительно повлиять на развитие всего сектора цифровых валют.

