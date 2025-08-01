Державне регулювання криптовалют: Азія

Напрямок криптовалют в Азії стрімко розвивається, а разом із ним приходить і необхідність у його державному регулюванні. У зв’язку з цим виникає безліч аспектів, про які криптоентузіастам потрібно знати заздалегідь.

Чому держави регулюють криптовалюту

Регулювання криптовалют стало однією з головних тем останніх років як на Сході, так і на Заході.

Поки Європа та США вибудовують міжнародне регулювання криптовалют через спільні стандарти й ініціативи на зразок MiCA, країни Азії йдуть власним шляхом. Про регулювання криптовалют у світі, включно із Заходом, ми розповімо в наступній статті, а зараз зосередимося на тому, як розвивається правове регулювання криптовалюти у великих азійських країнах.

Причини втручання держави очевидні: зростання популярності цифрових валют, побоювання щодо відмивання грошей, необхідність захисту інвесторів і бажання контролювати грошові потоки. Усі держави рано чи пізно стикаються з питанням, як вирішити проблеми регулювання криптовалют. Відповіді на це питання залежать від самої країни — хтось забороняє, а хтось активно ліцензує.

Основні підходи в країнах Азії

Регулювання криптовалют в Азії різноманітне й демонструє різні стратегії залежно від політичних та економічних пріоритетів:

Китай — один із найвідоміших прикладів жорсткого підходу.

Уже кілька років, як Китай заборонив криптовалюту, зокрема майнінг і торгівлю. Таке рішення було мотивовано боротьбою з відтоком капіталу, спекуляціями та бажанням просувати цифрову валюту центрального банку — цифровий юань.

Підсумок — чи дозволена криптовалюта в Китаї? Ні, з 2021 року всі криптотранзакції вважаються незаконними. Тим не менш, «сірі» схеми й інтерес до DeFi зберігаються.

Японія — одна з перших країн, яка легалізувала біткоїн як засіб оплати.

Правове регулювання у сфері криптовалют у Японії діє з 2017 року й включає ліцензування криптобірж, вимоги до зберігання активів і обов’язкові заходи AML та KYC.

Регулювання криптовалюти в Японії визнано одним із найпродуманіших у світі, що зробило країну привабливою для криптостартапів і роздрібних інвесторів.

Таїланд — регулює ринок з 2018 року.

У Таїланді набув чинності закон про регулювання криптовалют, який зобов’язує всіх провайдерів отримувати ліцензії від SEC, а користувачі мають проходити KYC. Також заборонено використовувати крипту як засіб оплати товарів і послуг.

Сінгапур — обрав гнучкий підхід.

Регулятор підтримує інновації, водночас запроваджуючи суворі вимоги до боротьби з відмиванням грошей. У країні діє правовий режим, що регулює DeFi, біржі та постачальників гаманців. Криптовалюта Азії тут почувається відносно комфортно — хоча нещодавні інциденти з платформами на зразок Terraform Labs спричинили посилення нагляду.

Південна Корея — країна з активним ринком і суворими правилами.

Закон про віртуальні активи вимагає обов’язкової реєстрації всіх бірж і використання банківських рахунків із реальними іменами. Основний акцент у Південній Кореї робиться на AML і KYC, а також на підвищенні прозорості операцій.

Криптовалюта в Індії

Ситуація з криптою в Індії зараз доволі динамічна. Спочатку була повна заборона, пізніше — її скасував Верховний суд. Нині Індія оподатковує прибуток від криптовалюти за ставкою 30 % і вивчає створення цифрової валюти центрального банку — цифрової рупії.

Однак чітке правове регулювання криптовалюти досі не впроваджено, що гальмує розвиток сектора й створює невизначеність для інвесторів, бізнесу та самого населення.

Жорстке й м’яке регулювання

Що краще: повна заборона чи адаптація до існуючих правових рамок? Жорстке регулювання, як у Китаї, може уповільнити інновації, але захистити фінансову систему. М’яке регулювання, як у Японії та Сінгапурі, дає ринку дихати, але потребує високої зрілості учасників.

Регулювання криптовалюти в Китаї — приклад повної заборони: правовий статус криптобірж там відсутній, і будь-які операції з криптою поза законом. У Японії ж криптобіржі ліцензовані, що дозволяє регулювати їхню діяльність, захищаючи користувачів.

Як держрегулювання впливає на користувачів і компанії

Для трейдерів та інвесторів вплив регулювання на ринок може бути двоїстим. З одного боку, воно підвищує довіру, знижує ризики шахрайства і спрощує доступ інституціоналів. З іншого — обмеження, податки та процедури KYC можуть стати бар’єрами. Деякі країни навіть практикують блокування криптовалютних транзакцій між користувачами.

Для компаній, бірж і фінтехів важливим пунктом є правовий статус криптобірж, адже лише за наявності ліцензії вони можуть працювати легально й залучати клієнтів/інвесторів.

Тренди та майбутнє регулювання криптовалют в Азії

Зростання інтересу до цифрових валют центральних банків

Активізація ліцензування криптобірж і DeFi-платформ

Посилення вимог AML і KYC

Боротьба з транснаціональним відмиванням грошей через міжнародне регулювання криптовалют

Підвищення прозорості через звітність та аудит

Майбутнє крипторинку в Азії визначатиметься балансом між безпекою та інноваціями. Регулювання DeFi, взаємодія з міжнародними стандартами, а також запровадження цифрових валют центробанків можуть позитивно вплинути на розвиток усього сектора цифрових валют.

FAQ

1. У яких країнах регулюється криптовалюта?

Найактивніше ринок регулюється в Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Таїланді й Індії. Криптовалюта в Азії стикається як із жорсткими, так і з гнучкими заходами.

2. Чи дозволена криптовалюта в Китаї?

Ні, Китай заборонив криптовалюту у 2021 році. Операції з нею вважаються незаконними, а майнінг також заборонений.

3. Як вирішити проблеми регулювання криптовалют?

Потрібні міжнародна координація, прозорі правові механізми, баланс між захистом споживачів та інноваціями, а також розвиток глобальних стандартів для регулювання криптовалют у світі.