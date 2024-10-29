Листинг Major (MAJOR) - когда планируется и сколько будет стоить монета

Major - что это за проект

Major представляет собой мини-приложение в мессенджере Telegram, стартовавшее 3 июля 2024 года, где пользователи могут зарабатывать внутриигровую валюту, которую в будущем можно будет обменять на токены проекта. Ключевые функции игры связаны с накоплением stars⭐️, которые можно заработать за приглашение друзей (рефералов), подписки на социальные сети проекта, выполнение заданий в игровом центре и за транзакции в блокчейне TON.

Изменения после 1 октября

В официальном Telegram-канале команда сообщила, что обратный отсчёт до листинга стартует 1 октября, и вместе с этим будут внедрены следующие изменения в игре:

Награды за выполнение заданий сократятся на 50%. С 1 октября добыча криптовалюты будет ежедневно уменьшаться. Рейтинги неактивных игроков будут удалены. Все боты будут обнаружены и заблокированы. Если игрок надолго выйдет из игры, его рейтинг значительно снизится.

Эти меры объясняются тем, что некоторые пользователи игры злоупотребляли ботами для выполнения заданий, что негативно сказывалось на работе системы. Сокращение вознаграждений может оставить в системе только тех, кто действительно заинтересован в долгосрочном развитии проекта.

На каких биржах планируется листинг

Официальной информации на сегодняшний день о том, на каких именно биржах будет происходить листинг токена MAJOR, пока нет. Однако, учитывая успешно состоявшиеся листинги токенов других телеграм-проектов за этот год: Catizen (Catizen - когда листинг CATI и на каких биржах | Анализ проекта), Hamster Kombat (Листинг Хомяка (Хамстер) и как к нему подготовиться - пошаговая инструкция), Notcoin, Dogs, Cats, X Empire, то среди возможных вариантов можно рассматривать такие популярные платформы, как:

Binance — одна из крупнейших криптобирж в мире с огромным объемом торгов. Листинг на Binance обеспечивает высокий уровень ликвидности и доверие со стороны трейдеров и инвесторов.

Bybit — известная биржа для фьючерсной торговли, которая активно поддерживает листинги новых крипто-проектов.

OKX — еще одна крупная биржа, популярная среди профессиональных трейдеров и представляющая широкий выбор услуг

HTX — одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире.

Gate. io — одна из ведущих бирж с солидным опытом работы на крипто рынке с 2013 года.

BingX — централизованная криптовалютная биржа и торговая платформа, основанная в 2018 году.

Прогнозируемая цена Major (MAJOR)

Цена токена Major в момент его листинга будет определяться несколькими факторами: общим количеством доступных монет на рынке(supply), объемом ликвидности и спросом со стороны трейдеров, инвесторов и других участников рынка. Существует вероятность, что биржи вскоре откроют премаркет, как это уже происходило с другими проектами экосистемы Telegram. Это позволит спрогнозировать приблизительную цену токена.

Во время листинга на споте можно заработать, применяя стратегию short-spot. Хотя прямое совершение шортовых сделок на споте запрещено, платформа Veles позволяет воспроизвести процесс продажи актива с последующим выкупом по более низким ценам, что получило название “спот шорт”.

Например, если вы получили токены $MAJOR после аирдропа и перевели их на биржу, бот сможет постепенно продавать эти токены, размещая одновременно ордера на покупку по сниженным ценам. Когда цена повысится, бот реализует продажу и выкупит токены обратно. Основной риск такой стратегии заключается в продаже актива по цене более низкой, чем может вырасти токен, но с помощью Veles эта продажа будет гораздо выгоднее, чем ручная, благодаря быстрой работе алгоритма. Запустив бота сразу после листинга при росте цены, вы сможете продать свои токены по более высокой стоимости. Бота всегда можно настроить, выбрав необходимые вам параметры. Подробнее о Short-Spot стратегии Veles.

Известна токеномика проекта, в которой можно увидеть, что основная часть от общего предложения токенов будет распределена среди сообщества в виде аирдропа, остальная часть направлена на развитие проекта и подлежит вестингу (это процедура блокировки определённого объёма токенов на некоторый промежуток времени и их последующее распределение после выполнения выбранных условий)

Токеномика MAJOR – Официальная структура:

80% – для сообщества:

60% выделено для текущих игроков, без каких-либо блокировок.

20% направляется на будущие инициативы сообщества: стимулирование, фермерство и новые этапы развития.

20% – Маркетинг и развитие:

Эти средства предусмотрены для маркетинга, ликвидности и будущего роста. Основная часть будет распределяться в течение 10-месячного вестинга.

Чем листинг Major важен для инвесторов и пользователей

Для пользователей:

– Листинг предоставит участникам шанс заработать токены проекта благодаря их активности, а также позволит использовать токены в своих целях.

– Пользователи, знакомые с игрой, смогут не только быстро продать полученные монеты, но и, при желании, приобрести их для использования в игровом процессе или с целью инвестирования.

– Новички смогут узнать о проекте и купить токены на бирже для их дальнейшего применения в приложении Major.

Для инвесторов:

– Возможность инвестировать в токен на ранних этапах с целью извлечения выгоды в дальнейшем;

– Увеличение интереса к токену может способствовать росту его цены и, соответственно, повышению дохода для инвестора.

Планы проекта после листинга

С момента своего запуска проект становится всё более заманчивым, в него внедряются новые механики, привлекающие интерес игроков. В телеграм-канале сообщалось, что самое захватывающее ожидает пользователей после листинга, и в процессе подготовки к этому разработчики постепенно делятся информацией о будущем utility токена (полезности, которую этот токен сможет предоставить его владельцам):

Токен MAJOR позволит размещать свои проекты в пользовательских заданиях, что станет отличной возможностью для продвижения.

Владельцы NFT-номеров +888 смогут сдавать их в аренду в рамках экосистемы Major и получать за это токены MAJOR.

Пользователи смогут зарабатывать токены MAJOR за свою активность в игровом центре приложения.

Заключение

Major готовится к выходу на все ведущие криптовалютные биржи, и это значительное событие может привлечь внимание как инвесторов, так и участников рынка. Появление нового токена ожидается как этап, который поднимет проект на новый уровень, предлагая дополнительные incentives (поощрения) и ценность как игрокам, так и инвесторам. Необходимо заранее подготовиться к листингу токена MAJOR и внимательно следить за всеми официальными новостями в социальных сетях, чтобы не пропустить ключевую информацию.

Часто задаваемые вопросы

1. Каким образом можно заработать STARS в игре Major?

Заработок STARS возможен через выполнение различных заданий, приглашение друзей по реферальным ссылкам, проведение транзакций на блокчейне TON и участие в мини-играх.

2. Насколько популярна игра Major в Telegram?

Игра Major в Telegram уже привлекла около 40 миллионов пользователей и занимает одно из ведущих мест среди игр на платформе.

3. Когда ожидается листинг $MAJOR на биржах?

На данный момент в официальных источниках нет точной информации о дате листинга, но, согласно заявлению команды, обратный отсчет начался с 1 октября, поэтому данное событие ожидается в период с октября по ноябрь.

4. На каких биржах может быть представлен токен $MAJOR?

Анализируя прошлые листинги токенов телеграм-проектов, можно предположить, что $MAJOR вероятнее всего будет представлен на таких биржах, как Binance, Bybit, OKX, Gate.io, HTX и BingX.

5. Что произойдет с рейтингами неактивных пользователей в проекте Major?

После обновлений (с 1 октября) рейтинги будут сбрасываться, поэтому важно ежедневно заходить в приложение и поддерживать активность для сохранения своих достижений.