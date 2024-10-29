Лістинг Major (MAJOR) - коли планується і скільки коштуватиме монета

Major - що це за проєкт

Major являє собою міні-додаток у месенджері Telegram, що стартував 3 липня 2024 року, де користувачі можуть заробляти внутрішньоігрову валюту, яку в майбутньому можна буде обміняти на токени проєкту. Ключові функції гри пов’язані з накопиченням stars⭐️, які можна заробити за запрошення друзів (рефералів), підписки на соціальні мережі проєкту, виконання завдань в ігровому центрі та за транзакції в блокчейні TON.

Зміни після 1 жовтня

В офіційному Telegram-каналі команда повідомила, що зворотний відлік до лістингу стартує 1 жовтня, і разом із цим буде впроваджено такі зміни в грі:

Нагороди за виконання завдань скоротяться на 50%.

З 1 жовтня видобуток криптовалюти буде щодня зменшуватися.

Рейтинги неактивних гравців буде видалено.

Усі боти будуть виявлені та заблоковані.

Якщо гравець надовго вийде з гри, його рейтинг значно знизиться.

Ці заходи пояснюються тим, що деякі користувачі гри зловживали ботами для виконання завдань, що негативно позначалося на роботі системи. Скорочення винагород може залишити в системі тільки тих, хто справді зацікавлений у довгостроковому розвитку проєкту.

На яких біржах планується лістинг

Офіційної інформації на сьогодні про те, на яких саме біржах відбуватиметься лістинг токена MAJOR, поки що немає. Однак, з огляду на лістинги токенів інших телеграм-проєктів, що успішно відбулися за цей рік: Catizen (Catizen - коли лістинг CATI і на яких біржах | Аналіз проєкту), Hamster Kombat (Лістинг Хом’яка (Хамстер) і як до нього підготуватися - покрокова інструкція), Notcoin, Dogs, Cats, X Empire, то серед можливих варіантів можна розглядати такі популярні платформи, як:

Binance - одна з найбільших криптобірж у світі з величезним обсягом торгів. Лістинг на Binance забезпечує високий рівень ліквідності та довіру з боку трейдерів та інвесторів.

Bybit - відома біржа для ф’ючерсної торгівлі, яка активно підтримує лістинги нових крипто-проектів.

OKX - ще одна велика біржа, популярна серед професійних трейдерів, яка представляє широкий вибір послуг

HTX - одна з найбільших криптовалютних бірж у світі.

Gate. io - одна з провідних бірж із солідним досвідом роботи на крипто ринку з 2013 року.

BingX - централізована криптовалютна біржа і торгова платформа, заснована 2018 року.

Прогнозована ціна Major (MAJOR)

Ціна токена Major у момент його лістингу визначатиметься кількома факторами: загальною кількістю доступних монет на ринку (supply), обсягом ліквідності та попитом з боку трейдерів, інвесторів та інших учасників ринку. Існує ймовірність, що біржі незабаром відкриють премаркет, як це вже відбувалося з іншими проектами екосистеми Telegram. Це дасть змогу спрогнозувати приблизну ціну токена.

Під час лістингу на споті можна заробити, застосовуючи стратегію short-spot. Хоча пряме вчинення шортових угод на споті заборонено, платформа Veles дає змогу відтворити процес продажу активу з подальшим викупом за нижчими цінами, що отримало назву «спот шорт».

Наприклад, якщо ви отримали токени $MAJOR після аірдропу і перевели їх на біржу, бот зможе поступово продавати ці токени, розміщуючи одночасно ордери на купівлю за зниженими цінами. Коли ціна підвищиться, бот реалізує продаж і викупить токени назад. Основний ризик такої стратегії полягає в продажі активу за ціною нижчою, ніж може вирости токен, але за допомогою Veles цей продаж буде набагато вигіднішим, ніж ручний, завдяки швидкій роботі алгоритму. Запустивши бота відразу після лістингу під час зростання ціни, ви зможете продати свої токени за вищою вартістю. Бота завжди можна налаштувати, вибравши необхідні вам параметри. Детальніше про Short-Spot стратегію Veles.

Відома токеноміка проєкту, в якій можна побачити, що основну частину від загальної пропозиції токенів буде розподілено серед спільноти у вигляді аірдропу, решту спрямовано на розвиток проєкту, а решта - на розвиток проєкту, і вона підлягає вестінгу (це процедура блокування певного обсягу токенів на деякий проміжок часу та їхній подальший розподіл після виконання обраних умов).

Токеноміка MAJOR - Офіційна структура:

80% - для спільноти:

60% виділено для поточних гравців, без будь-яких блокувань.

20% спрямовується на майбутні ініціативи спільноти: стимулювання, фермерство і нові етапи розвитку.

20% - Маркетинг і розвиток:

Ці кошти передбачені для маркетингу, ліквідності та майбутнього зростання. Основна частина розподілятиметься протягом 10-місячного вестінгу.

Чим лістинг Major важливий для інвесторів і користувачів

Для користувачів:

- Лістинг надасть учасникам шанс заробити токени проєкту завдяки їхній активності, а також дасть змогу використовувати токени у своїх цілях.

- Користувачі, знайомі з грою, зможуть не тільки швидко продати отримані монети, а й, за бажання, придбати їх для використання в ігровому процесі або з метою інвестування.

- Новачки зможуть дізнатися про проєкт і купити токени на біржі для їх подальшого застосування в додатку Major.

Для інвесторів:

Можливість інвестувати в токен на ранніх етапах з метою отримання вигоди в подальшому;

- Збільшення інтересу до токена може сприяти зростанню його ціни і, відповідно, підвищенню доходу для інвестора.

Плани проєкту після лістингу

З моменту свого запуску проєкт стає все більш привабливим, у нього впроваджуються нові механіки, що привертають інтерес гравців. У телеграм-каналі повідомлялося, що найцікавіше чекає на користувачів після лістингу, і в процесі підготовки до цього розробники поступово діляться інформацією про майбутній utility токена (корисність, яку цей токен зможе надати його власникам):

Токен MAJOR дасть змогу розміщувати свої проєкти в користувацьких завданнях, що стане чудовою можливістю для просування.

Власники NFT-номерів +888 зможуть здавати їх в оренду в рамках екосистеми Major і отримувати за це токени MAJOR.

Користувачі зможуть заробляти токени MAJOR за свою активність в ігровому центрі програми.

Висновок

Major готується до виходу на всі провідні криптовалютні біржі, і ця значна подія може привернути увагу як інвесторів, так і учасників ринку. Поява нового токена очікується як етап, який підніме проєкт на новий рівень, пропонуючи додаткові incentives (заохочення) і цінність як гравцям, так і інвесторам. Необхідно заздалегідь підготуватися до лістингу токена MAJOR і уважно стежити за всіма офіційними новинами в соціальних мережах, щоб не пропустити ключову інформацію.

Запитання, які часто ставлять

1. Яким чином можна заробити STARS у грі Major?

Заробіток STARS можливий через виконання різних завдань, запрошення друзів за реферальними посиланнями, проведення транзакцій на блокчейні TON і участь у міні-іграх.

2. Наскільки популярна гра Major у Telegram?

Гра Major у Telegram уже залучила близько 40 мільйонів користувачів і посідає одне з провідних місць серед ігор на платформі.

3. Коли очікується лістинг $MAJOR на біржах?

Наразі в офіційних джерелах немає точної інформації про дату лістингу, але, згідно із заявою команди, зворотний відлік розпочався з 1 жовтня, тому ця подія очікується в період із жовтня до листопада.

4. На яких біржах може бути представлений токен $MAJOR?

Аналізуючи минулі лістинги токенів телеграм-проектів, можна припустити, що $MAJOR найімовірніше буде представлений на таких біржах, як Binance, Bybit, OKX, Gate.io, HTX і BingX.

5. Що станеться з рейтингами неактивних користувачів у проєкті Major?

Після оновлень (з 1 жовтня) рейтинги будуть скидатися, тому важливо щодня заходити в застосунок і підтримувати активність для збереження своїх досягнень.