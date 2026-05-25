Обзор фигур теханализа в трейдинге

Визуальный анализ графиков остаётся одним из самых востребованных методов прогнозирования рыночных движений. Основой этого метода являются паттерны в трейдинге — повторяющиеся устойчивые комбинации цены, которые с определённой долей вероятности указывают на дальнейшее развитие событий.

Что такое паттерны в трейдинге

По своей сути паттерн в трейдинге представляет собой модель поведения участников рынка, зафиксированную на графике. Исторические данные показывают, что в схожих обстоятельствах толпа реагирует одинаково, формируя узнаваемые структуры. Трейдеры же используют эти закономерности, чтобы получить преимущество и вовремя войти в сделку.

Понимать, как читать паттерны на графике, довольно важно для любого спекулянта, даже если вы по ним не торгуете. Поскольку все эти формации являются не просто произвольным рисованием, а в той или иной мере отражением баланса сил между покупателями и продавцами. Когда вы изучаете паттерны трейдинга, вы фактически учитесь распознавать психологическое состояние участников рынка в конкретный момент времени.

Какие паттерны действительно стоит знать новичку

Запрос «все паттерны» может ввести в заблуждение, ведь их насчитывается десятки, и изучать все сразу нецелесообразно. На старте достаточно освоить 6–8 базовых фигур, которые встречаются чаще всего и дают наиболее надёжные сигналы. Именно на них строит торговую систему большинство практикующих трейдеров.

Приоритетный набор паттернов для старта:

Флаг (Flag) — паттерн продолжения тренда после сильного импульса

— паттерн продолжения тренда после сильного импульса Треугольник (Triangle - симметричный / восходящий / нисходящий) — консолидация перед пробоем

- симметричный / восходящий / нисходящий) — консолидация перед пробоем Голова и плечи (Head and Shoulders) — классический разворотный паттерн

— классический разворотный паттерн Двойная вершина / двойное дно (Double top/bottom) — сигнал о смене направления

— сигнал о смене направления Прямоугольник (Rectangle) — горизонтальный диапазон, фаза накопления сил

— горизонтальный диапазон, фаза накопления сил Молот и перевёрнутый молот (Hammer, inverted Hammer) — свечные сигналы разворота

— свечные сигналы разворота Поглощение (Engulfing) — свечная модель смены настроений

— свечная модель смены настроений Доджи (Doji) — свеча нерешительности, возможная смена тренда

После уверенного освоения этих фигур можно переходить к более сложным моделям. Такой подход даёт более чёткие ориентиры вместо информационной перегруженности на первых этапах.

Классификация торговых паттернов

Для удобства анализа все паттерны в трейдинге принято делить на несколько крупных категорий в зависимости от способа их формирования и ожидаемого результата. Основное разделение происходит на графические и свечные модели.

Графические паттерны в трейдинге: строятся на основе нескольких ценовых максимумов и минимумов, образуя геометрические фигуры (треугольники, каналы).

Свечные паттерны в трейдинге: фокусируются на форме и расположении одной или нескольких японских свечей, давая быстрые сигналы о смене настроений.

По функциональному назначению:

Паттерны продолжения тренда — предсказывают сохранение текущего движения

Паттерны разворота тренда — сигнализируют о смене вектора

Графические паттерны: фигуры технического анализа

Классические графические фигуры формируют фундамент визуального прогнозирования. Они позволяют структурировать хаотичные движения котировок в понятные интерпретации баланса спроса и предложения. В отличие от свечных паттернов, такие формации строятся на протяжении длительного времени — именно это делает их сигналы более весомыми.

Используя графические паттерны, трейдер может заранее рассчитать не только точку открытия позиции, но и математически обоснованную цель движения. Ширина диапазона или высота основания фигуры часто служит ориентиром для фиксации прибыли после пробоя границы.

Паттерны продолжения тренда

Данные модели сигнализируют о том, что после временной паузы или консолидации рынок с высокой вероятностью вернётся к первоначальному направлению. Паттерны продолжения тренда крайне полезны, так как позволяют войти в уже существующее движение с меньшим риском, пока идёт набор позиций крупных игроков.

Обычно эти паттерны на графике цены выглядят как боковая коррекция или небольшой наклон против основного тренда. Например, после резкого роста котировки замирают в узком диапазоне, образуя «Флаг», после чего обычно следует пробой его верхней границы, если тренд сильный. Подобные паттерны для начинающих трейдеров считаются наиболее безопасными, поскольку торговля ведётся в согласии с доминирующим направлением инструмента (трендом), что значительно повышает шансы трейдера на успех.

К наиболее эффективным структурам и паттернам этой категории относятся:

Флаг (Flag)

Как выглядит: небольшой параллелограмм, наклонённый против основного движения, сформированный после сильного вертикального импульса («флагштока»).

Что означает: кратковременная консолидация перед продолжением тренда, набор позиций крупными игроками.

Чем подтверждать: пробой верхней границы при восходящем тренде на повышенных объёмах, ретест уровня пробоя.

Вымпел (Pennant)

Как выглядит: маленький симметричный треугольник, формирующийся на высоких объёмах после импульсного движения.

Что означает: короткая консолидация, сжатие перед следующим движением.

Чем подтверждать: пробой с ростом объёмов, отсутствие ложных выходов на малом таймфрейме.

Прямоугольник (Rectangle)

Как выглядит: горизонтальный коридор между двумя параллельными уровнями поддержки и сопротивления.

Что означает: баланс покупателей и продавцов, фаза накопления позиций.

Чем подтверждать: выход в сторону основного тренда с повышенными объёмами, несколько тестов обоих уровней до пробоя.

Чашка с ручкой (Cup and Handle)

Как выглядит: плавное закругление в зоне консолидации с последующей небольшой коррекцией — «ручкой». Формируется в рамках восходящего тренда как пауза перед продолжением роста.

Что означает: накопление покупателей в зоне консолидации, готовность к продолжению восходящего движения.

Чем подтверждать: рост объёмов на пробое линии «ручки», подтверждение на старшем таймфрейме.

Треугольники (Triangles)

Как выглядит: сужение диапазона между двумя сходящимися линиями тренда. Бывают восходящими, нисходящими и симметричными.

Что означает: борьба покупателей и продавцов с постепенным снижением волатильности перед решающим пробоем. Чаще всего отрабатываются как паттерны продолжения предыдущего тренда.

Чем подтверждать: пробой с ростом объёмов. Восходящий — бычий сигнал на продолжение, нисходящий — медвежий, симметричный — нейтральный (ожидание пробоя).

Если знать, как находить паттерны в трейдинге, относящиеся к продолжению движения, то можно избегать преждевременного выхода из прибыльных сделок. Ведь когда вы видите формирование подобной фигуры, это веский аргумент в пользу того, что потенциал текущей тенденции ещё не исчерпан. На волатильных активах, в том числе на криптовалютном рынке, такие паттерны часто становятся единственным надёжным способом зайти в «уходящий поезд» после первого сильного движения цены.

Паттерны разворота рынка

Разворотные же формации предупреждают о том, что текущая тенденция выдохлась и велика вероятность смены направления. Паттерны разворота тренда включают в себя знаменитые модели: «Голова и плечи», «Двойная вершина / Двойное дно» и «Тройная вершина / Тройное дно». Каждый такой паттерн технического анализа рассматривается как неспособность рынка обновить предыдущий максимум или минимум.

Поэтому здесь внимание стоит уделять тому, как формируются такие трейдинг-паттерны на крупных таймфреймах, поскольку их надёжность там значительно выше. Умение вовремя заметить паттерны разворота тренда даёт возможность вовремя закрыть старые позиции и подготовиться к открытию сделок в новом направлении, что немаловажно, если вы торгуете паттерны на криптовалютном рынке с его высокой волатильностью.

Основные паттерны разворота тренда:

Голова и плечи (Head and Shoulders)

Как выглядит: три вершины, средняя выше двух крайних; линия шеи соединяет основания между ними.

Что означает: рынок обновил максимум в средней вершине («голове»), но третья попытка роста (правое плечо) уже не смогла достичь уровня головы — покупатели исчерпали силы.

Чем подтверждать: пробой линии шеи с повышением объёмов, ретест снизу. Цель — расстояние, равное высоте «головы» от линии шеи, отложенное вниз от точки пробоя.

Двойная вершина / Двойное дно (Double Top / Bottom)

Как выглядит: два примерно равных максимума (или минимума), разделённых откатом.

Что означает: повторная попытка пробить уровень провалилась — ожидается разворот.

Чем подтверждать: пробой уровня между вершинами с объёмами, закрытие свечи за его пределами.

Клин (Wedge)

Как выглядит: обе линии клина направлены в одну сторону, но сходятся. Восходящий клин — медвежий сигнал, нисходящий — бычий.

Что означает: ослабление импульса в текущем направлении, накопление давления в обратную сторону.

Чем подтверждать: пробой нижней линии при восходящем клине, подтверждение на более высоком таймфрейме.

Свечные паттерны: быстрые сигналы смены настроений

Свечные паттерны — это один или несколько свечных «слепков» рыночного настроения. Они формируются значительно быстрее графических фигур и дают оперативные сигналы, однако требуют обязательного подтверждения контекстом.

Рассмотрим наиболее популярные свечные паттерны:

Молот (Hammer) и Перевёрнутый молот (Inverted Hammer)

Как выглядит: свеча с маленьким телом и длинной тенью — нижней у молота, верхней у перевёрнутого молота. Оба варианта формируются на дне нисходящего движения и являются бычьими сигналами. Похожая по форме «Падающая звезда» появляется на вершине и сигнализирует о медвежьем развороте — не путайте её с перевёрнутым молотом.

Что означает: продавцы пытались продавить цену, но покупатели вернули её — первый признак разворота.

Чем подтверждать: появление в зоне поддержки, следующая свеча закрывается выше, рост объёма.

Поглощение (Engulfing)

Как выглядит: вторая свеча полностью «поглощает» тело первой. Бычье поглощение — зелёная свеча после красной; медвежье — наоборот.

Что означает: смена доминирующей силы на рынке. Один из самых надёжных свечных паттернов.

Чем подтверждать: появление на уровне поддержки или сопротивления, подтверждение объёмами.

Доджи (Doji)

Как выглядит: тело свечи практически отсутствует, тени могут быть длинными.

Что означает: рынок в нерешительности, баланс покупателей и продавцов. Сам по себе доджи не является разворотным сигналом — он лишь указывает на возможную смену тренда и требует обязательного подтверждения.

Чем подтверждать: размещение на сильном уровне, последующая свеча в сторону ожидаемого разворота.

Звезда доджи / Вечерняя звезда / Утренняя звезда

Как выглядит: трёхсвечные паттерны с маленькой средней свечой (часто доджи) после сильной первой.

Что означает: «вечерняя звезда» сигнализирует о медвежьем развороте на вершине, «утренняя» — о бычьем на дне.

Чем подтверждать: третья свеча закрывается глубже середины первой, высокие объёмы на третьей свече.

Почему паттерны не работают без контекста

Паттерн сам по себе не является сигналом. Фигура становится значимой только в правильном контексте. Ниже четыре основных фактора, которые определяют надёжность любого паттерна.

Тренд на старшем таймфрейме. К примеру, разворотный паттерн на 15-минутном графике становится значительно слабее, если на дневном идёт уверенный тренд. Работа «против потока» без весомых оснований — частая причина убытков. Всегда анализируйте старший таймфрейм перед входом.

Объём торгов. Классический принцип: истинный пробой подтверждается ростом объёмов. Если цена выходит за границу треугольника на низком объёме — это тревожный знак. Ложные пробои именно так и выглядят. На криптовалютном рынке контролировать объёмы крайне важно, поскольку манипуляции встречаются чаще, чем на традиционных рынках.

Ликвидность инструмента. Паттерны, сформированные на низколиквидных активах, не работают по той же логике, что на ликвидных. Один крупный игрок способен «нарисовать» любую фигуру и тут же её сломать. Подробнее об этом — в следующем разделе.

Таймфрейм. Один и тот же паттерн на 5-минутном и дневном графике несёт принципиально разное влияние. На мелких таймфреймах — это краткосрочные колебания, на старших — стратегический сигнал. Чем выше таймфрейм, тем меньше ложных срабатываний, но тем дольше необходимо ждать подтверждения.

Паттерны на криптовалютном рынке: особенности и ловушки

Криптовалютный рынок технически использует те же паттерны, что и традиционные рынки. Биткоин, Эфириум и другие ликвидные активы действительно отрабатывают фигуры достаточно чётко. Однако специфика крипты вносит ряд серьёзных оговорок.

Какие паттерны чаще используются в крипте

На криптовалютном рынке популярны флаги и вымпелы — из-за высокой волатильности и частых импульсных движений. Треугольники и прямоугольники активно отрабатываются на биткоине и топовых альткоинах. Разворотные фигуры типа «голова и плечи» регулярно встречаются на крупных таймфреймах и при правильной интерпретации дают ценные сигналы.

Свечные паттерны в крипте работают как дополнительный фильтр, особенно на часовых и четырёхчасовых таймфреймах. Важно понимать, что из-за круглосуточного режима торговли на крипторынке нет ночных гэпов, которые влияют на классические свечные паттерны — это делает анализ более чистым.

Почему паттерны ломаются на низколиквидных активах

Низколиквидные токены — это повышенный риск для любого технического анализа. Разберём причины:

Малое число участников означает, что один крупный игрок («кит») может создать любую фигуру искусственно и развернуть цену, как только мелкие трейдеры откроют позиции.

Широкие спреды и рваные движения не позволяют формировать чёткие уровни поддержки и сопротивления, на которых строятся паттерны.

Манипуляции с объёмом — на многих биржах объёмы могут быть нарисованными (искусственно созданными), что делает подтверждение пробоя ненадёжным.

Высокая зависимость от новостного фона — один твит или листинг на бирже способен мгновенно обнулить любой паттерн.

Ниже собрана справочная таблица по всем разобранным нами паттернам. Используйте её как шпаргалку при анализе рынка.

Паттерн Тип Вероятность ложного сигнала Чем подтверждать Флаг Продолжение Средняя Объём на пробое, ретест уровня Вымпел Продолжение Средняя Объём, форма флагштока Прямоугольник Продолжение / накопление Средняя Несколько тестов уровней + объём Чашка с ручкой Продолжение Низкая (на дневном) Пробой ручки с объёмом, старший ТФ Треугольник восходящий Продолжение (бычий) Средняя Пробой вверх + объём Треугольник нисходящий Продолжение (медвежий) Средняя Пробой вниз + объём Треугольник симметричный Нейтральный Высокая Ждать пробоя с объёмом + тренд ТФ выше Клин восходящий Разворот вниз Средняя Пробой нижней линии, старший ТФ Клин нисходящий Разворот вверх Средняя Пробой верхней линии, старший ТФ Голова и плечи Разворот Низкая (на дневном) Пробой линии шеи + объём + ретест Двойная вершина Разворот вниз Средняя Пробой с объёмом Двойное дно Разворот вверх Средняя Пробой с объёмом Молот / Перевёрнутый молот Свечной разворот Высокая Уровень поддержки, следующая свеча выше Поглощение Свечной разворот Средняя Уровень поддержки/сопротивления, объём Доджи Свечная нерешительность Высокая Уровень + следующая свеча подтверждает Утренняя / Вечерняя звезда Свечной разворот (3 свечи) Средняя Уровень, третья свеча с объёмом

Практический вывод

Применяйте графический анализ к активам с суточным объёмом не менее нескольких миллионов долларов (в идеале — десятков миллионов) и чёткой ценовой историей. Так что на монетах с малой капитализацией рекомендуется полностью отказаться от паттернов в пользу фундаментального анализа и строгого риск-менеджмента.

Автоматизация против ручной торговли:

Бот работает 24/7 без усталости, эмоций и человеческих ошибок. Пока вы спите или заняты делами — он мониторит рынок, находит точки входа и управляет позицией строго по вашей стратегии. Никакого «ой, вышел раньше времени» или «испугался и не вошёл».

Как реализовать навыки теханализа:

Здесь Veles даёт реальную свободу. Вы можете настроить вход по RSI, CCI, MFI, Bollinger Bands, Supertrend, EMA и другим индикаторам — именно так, как вы привыкли анализировать рынок вручную. Если нужен нестандартный сигнал — подключается TradingView через webhook, и бот будет реагировать на любой ваш скрипт или индикатор с TV.

Риск-менеджмент:

Здесь бот особенно полезен, потому что исполняет правила строго и без исключений:

Стоп-лосс (простой или по сигналу индикатора)

Мульти-тейкпрофит и трейлинг — фиксация прибыли частями

Ограничение размера позиции

Сетка усреднения с настраиваемыми объёмами и отступами

И всё это можно проверить до запуска на реальные деньги — бэктест покажет просадки, минимальный депозит и примерную доходность на исторических данных. Это сильно снижает риск неприятных сюрпризов.

Типичные ошибки при работе с паттернами

Работа с графическими моделями кажется интуитивно понятной, однако именно здесь кроются ловушки, которые часто лишают депозита новичков и даже опытных спекулянтов. Ниже разберём список факторов, из-за которых ошибки при торговле по паттернам становятся систематическими и отдаляют от результата.

1. Вход в сделку до завершения формирования фигуры. Самая распространённая проблема заключается в попытке «опередить рынок». Трейдер видит очертания фигуры, допустим, «Головы и плечей», и открывает позицию ещё до того, как цена пробила линию шеи, то есть сделала бы подтверждение для точки входа. Трейдинг-паттерн считается действительным только после подтверждения пробоем границы, а не в момент возникновения догадки.

2. Игнорирование глобального контекста. Любой паттерн в трейдинге имеет гораздо меньшую силу, если он возникает против глобального тренда со старшего таймфрейма. Попытка торговать разворотную модель на 5-минутном графике, когда на дневном идёт сильное направленное движение, часто приводит лишь к бессмысленным убыткам.

3. Субъективность интерпретации (выдавание желаемого за действительное). Часто трейдеры начинают «дорисовывать» паттерны на графике цены, которых там на самом деле нет. Если фигура не видна сразу и требует детального обоснования с использованием множества вспомогательных линий, скорее всего, рынок её не учитывает.

4. Отсутствие подтверждения объёмами. Классические паттерны технического анализа должны сопровождаться соответствующей динамикой торговой активности. Например, пробой границы «Треугольника» на низких объёмах часто оказывается ложным выходом, за которым следует быстрый возврат в диапазон.

5. Торговля паттернов на низколиквидных активах. На графиках инструментов с малым объёмом торгов паттерны трейдинга формируются хаотично. Из-за отсутствия большого количества участников рыночные движения становятся рваными, что делает графический анализ неэффективным.

6. Неправильное определение целей (Take Profit). Новички часто игнорируют математические правила расчёта потенциала фигуры. Каждый паттерн технического анализа сопровождается чёткими основаниями, и выход за эти пределы без веских причин является неоправданным риском.

7. Игнорирование фундаментального анализа (новости). В моменты выхода важных экономических новостей любые графические паттерны в трейдинге могут быть сломлены за считанные секунды. Технический анализ временно перестаёт работать, когда на рынок выходят фундаментальные драйверы.

8. Слишком близкие стоп-лоссы. Рынок часто совершает ретест пробитой границы фигуры. Если защитный ордер стоит слишком близко к линии пробоя, то трейдера попросту может выбить из позиции моментным сквизом прямо перед тем, как цена направится к целям.

9. Работа только с одной категорией моделей. Ошибка состоит в зацикленности, например, только на паттернах разворота тренда. Трейдер, игнорирующий паттерны продолжения тренда, тем самым упускает наиболее безопасные и прибыльные возможности для входа в уже сформировавшееся движение.

10. Отсутствие учёта «возраста» паттерна. Слишком растянутые во времени фигуры теряют свою актуальность. Если «Флаг» строится слишком долго, то он переходит в фазу боковой консолидации. Следовательно, логика первоначального импульса уже ослабевает, делая такой трейдинг-паттерн менее надёжным.

FAQ

1. Что такое паттерны в трейдинге и зачем они нужны?

Паттерны в трейдинге представляют собой повторяющиеся модели движения цены, которые помогают трейдерам находить точки входа и выхода и оценивать вероятное направление рынка.

2. Какие паттерны считаются самыми популярными?

К самым популярным относятся паттерны продолжения и разворота тренда, а также графические и свечные фигуры, которые часто используются в техническом анализе.

3. Работают ли паттерны на криптовалютном рынке?

Паттерны на криптовалютном рынке применимы так же, как и на классических рынках, однако из-за высокой волатильности требуют дополнительной фильтрации и строгого риск-менеджмента.

4. Можно ли торговать только по паттернам без индикаторов?

Торговля только по паттернам возможна, но надёжность сигналов возрастает при подтверждении объёмами, уровнями или дополнительными индикаторами.

5. Какие ошибки чаще всего допускают новички при работе с паттернами?

Чаще всего трейдеры входят без подтверждения сигнала, игнорируют рыночный контекст и используют слишком много паттернов одновременно, что снижает качество решений.