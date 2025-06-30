Статистика за июнь: Veles превращает волатильность в профит

Июнь 2025 года стал месяцем контрастов на криптовалютном рынке: от коррекции Bitcoin до всплеска альткоинов и громких новостей, которые всколыхнули трейдеров. Платформа Veles не только удержала позиции, но и помогла пользователям заработать $2,7 млн прибыли при торговом объёме в $623 млн. В этой статье мы разберём, как новые инструменты, стратегии и оперативные решения Veles позволили трейдерам извлечь максимум из рыночной турбулентности.

Коррекция, ETF и драма Маска

Июнь оказался насыщенным для крипторынка. Bitcoin, достигнув $110,500 в начале месяца, скорректировался до $99,000, вызвав волну обсуждений о возможном падении до $92,000.

Ключевым событием стало обострение конфликта между Илоном Маском и Дональдом Трампом, которое обрушило акции Tesla на 15–17% и усилило волатильность крипторынка. Майнеры Bitcoin, напротив, демонстрировали уверенность, накапливая монеты до максимума с 2023 года, что сигнализирует о возможном бычьем развороте.

Точность и гибкость для трейдеров

Veles продолжает совершенствовать платформу, делая её must-have для криптотрейдеров. В июне пользователи получили сразу несколько обновлений, которые повысили удобство и эффективность торговли:

Учёт теней свечей в бэктестах: Новая функция увеличила точность моделирования, особенно для стратегий, ориентированных на пробой уровней. Теперь трейдеры могут точнее прогнозировать результаты своих ботов.

Гибкие таблицы в личном кабинете: Появилась возможность настраивать отображение данных — от порядка столбцов до скрытия ненужных полей. Это упростило анализ сделок, ботов и бэктестов.

Избранные бэктесты PRO: В июне платформа выделила лучшие результаты на активах TAO (+26,35%), XMR (+18,61%), UXLINK (+16,77%) и SOL (+13,87%), помогая трейдерам выбирать перспективные стратегии.

Кроме того, 13 июня Veles оперативно запустил временное зеркало ru.veles.finance, чтобы устранить проблемы с доступом, что подчёркивает заботу команды о пользователях.

Интересные торговые стратегии июня

Veles представила три торговые системы, которые стали хитом июня: Edison, Kurchatov 3.1 и Bomberman. Каждая из них доказала свою эффективность в реальных условиях.

Edison: Импульсный рывок

Стратегия Edison, построенная на индикаторах MFI, ROC и Williams %R, идеально подходит для низкокапитализированных активов на 5M и 15M таймфреймах. Сетка ордеров с шагом 6% позволяет ловить быстрые импульсы. Пример: сделка на VETUSDT принесла +20,74% с плечом x10 (Checkpoint, 24.06.2025).

Kurchatov 3.1: Трендовый тяжеловес

Версия Kurchatov 3.1 использует канал Кельтнера, ROC, ADX и MFI, чтобы находить сильные тренды. Стратегия показала до 45% доходности в тестах на SOL и ETH, что делает её фаворитом для работы с крупными активами.

Bomberman: Взрывной профит

Стратегия Bomberman, основанная на Mean Reversion Channel, продолжает приносить прибыль при умеренных рисках. Стратегия принесла ошеломляющие +267,14% на сделке BSWUSDT с плечом x10 (Checkpoint, 26.06.2025). Однако Veles предупреждает: активы вроде BSW под риском делистинга с Binance, поэтому трейдерам стоит быть осторожными.

Цифры, которые говорят сами за себя

Июнь был успешным месяцем для пользователей Veles.

Объём торгов: $623 млн.

Прибыль трейдеров: $2,7 млн.

Закрытых сделок: 1,7 млн.

Рекордный день: 23 июня с прибылью $291 тыс.

Эти результаты — заслуга не только алгоритмов Veles, но и активной поддержки сообщества. Ежедневные обзоры в рубрике Veles Daily помогали трейдерам ориентироваться в рыночных трендах, а новая рубрика Checkpoint демонстрировала реальные примеры успешных сделок, вдохновляя пользователей на новые достижения.

Veles Education на страже дисциплины

Платформа Veles не только предоставляет инструменты, но и учит эффективно их использовать. В июне Veles Education сфокусировалась на психологии трейдинга, подчёркивая важность терпения и дисциплины в условиях боковика. Два ключевых стрима — «Трейдинг летом: где искать движение?» (04.06.2025) и «С нуля до запуска» (26.06.2025) — собрали множество просмотров, а совместный стрим с Bybit и Русланом Молчановым (25.06.2025) показал, как интегрировать ботов Veles с крупными биржами.

Veles — ваш проводник в мире криптопрофита

Июнь 2025 года показал, что даже в условиях рыночной нестабильности можно зарабатывать, если у вас есть правильные инструменты и знания. Veles доказал это, обеспечив трейдерам прибыль в $2,7 млн благодаря новым стратегиям, улучшенным бэктестам и оперативной поддержке. Bomberman, Edison и Kurchatov 3.1 продолжают быть актуальными и эффективными инструментами для трейдеров, а Veles Daily и канал Education помогли трейдерам оставаться на шаг впереди рынка.

Следите за нашими обновлениями в Telegram (VelesFinanceRu, VelesFinanceEducation) и на YouTube. Так вы всегда будете в курсе свежих стратегий и аналитики. Готовы ли вы к июльским возможностям? Не стесняйтесь делиться своими прогнозами с сообществом!