Октябрь стал для Veles месяцем больших продуктовых запусков внутри Veles Брокер и новых инструментов для всех пользователей. Мы выпустили Grid-ботов, субаккаунты и дневник трейдера, добавили торговый терминал в мобильные приложения и открыли архив лучших бэктестов.

Параллельно подключились к глобальному турниру WSOT 2026 на Bybit, подвели итоги турнира Veles Брокер и подготовили подборки ботов под BloFin, металлы, HYPE, TAO и другие активы. Подробнее об этом и других новостях октября — ниже.

Статистика Veles за октябрь

Торговый объем: $412M

$412M Суммарная прибыль пользователей: $1.30M

$1.30M В рекордный день вы заработали $175K 🔥

$175K 🔥 Вы закрыли 1.40 M сделок и протестировали стратегии почти на 10 миллионах лет

Главные события октября

1. Запустили Grid-ботов

В Veles появились Grid-боты — один из самых ожидаемых инструментов по результатам опросов. Бот расставляет сетку ордеров в заданном диапазоне и зарабатывает на колебаниях цены, поэтому особенно хорошо работает в боковике, где DCA-бот может неделями ждать отскока.

На старте Grid-боты доступны эксклюзивно пользователям Veles Брокер. Комиссию платформы с прибыли грид-ботов мы не берём. Перед запуском бота можно протестировать на истории за любой период и сравнить разные комбинации настроек.

Подробнее о создании Grid-бота читайте в нашей статье.

2. Субаккаунты в Veles Брокер

Теперь на одну пару можно запускать несколько ботов без конфликта позиций. Если запускать двух ботов на одной паре в рамках одного аккаунта, их позиции сливаются. На разных субаккаунтах у каждого бота своя позиция и свой баланс.

Что это даёт:

просадка ботов на одном субаккаунте не приводит к ликвидации на другом;

результат каждой стратегии сразу виден по балансу её субаккаунта.

Субаккаунты доступны в Veles Брокер. Подключить брокерский счёт можно в личном кабинете.

3. Дневник трейдера

Для пользователей Veles Брокер появился дневник трейдера. Он автоматически собирает ваши сделки и показывает:

прибыль, убыток и комиссию за любой период с учётом фандинга;

результат каждой сделки и каждой монеты;

винрейт, профит-фактор, среднюю прибыль и средний убыток.

Дневник помогает видеть торговлю такой, какая она есть — с ошибками и закономерностями.

4. Торговый терминал в приложениях

В приложениях Veles на iOS и Android появился торговый терминал для ручной торговли. Теперь не нужно переходить в веб-версию или приложение биржи, чтобы открыть сделку вручную.

В терминале доступны:

график TradingView с индикаторами и стакан на одном экране;

лимитные и рыночные ордера на лонг и шорт с выбором плеча и типа маржи;

изменение цены ордера и перенос ордера прямо на графике;

закрытие позиций по рынку или лимитному ордеру.

Терминал доступен пользователям Veles Брокер. Скачать приложения: в App Store и в Google Play.

5. Архив бэктестов

Мы открыли архив лучших бэктестов лучших стратегий Veles. В нём можно фильтровать результаты по 18 показателям: доходность, винрейт, МПУ, биржа, торговая пара, плечо, длительность сделки, период бэктеста, тип сетки, тейк-профита и стоп-лосса, Profit Factor, Recovery Factor и другие.

Доступ был бесплатным до 8 октября. Сейчас архив доступен на тарифах Pro и Quant. Открыть архив можно в личном кабинете.

6. BloFin: турнир, бонусы и подборки ботов

BloFin проводит турнир с призовым фондом до 20 000 USDT за торговый объём. Минимальный объём для участия — 100 000 USDT за период. Турнир идёт до 9 ноября.

Также мы раздавали бонус до 50 $ на комиссии Veles за торговлю на BloFin (сделки с 20 октября по 9 ноября). Для удобства подготовили подборки ботов, которые хорошо работают именно на механике BloFin: один и тот же бот с одинаковыми настройками на разных биржах может показывать разную длительность сделок и результат.

Как подключиться и условия — в блоге Veles.

7. Команда Veles на WSOT 2026

Veles выходит на арену глобального турнира Bybit WSOT 2026. Набор в команду открыт. Выполняйте задания турнира и получайте тикеты на розыгрыши призов (золотой слиток, iPhone, NVIDIA RTX 5090, Apple Vision Pro, Tesla Roadster и другие). Чем раньше начнёте — тем больше шансов.

Турнир команд пройдёт с 13 ноября по 2 декабря. Регистрируйтесь по ссылке Veles и вступайте в команду. Подробности — в статье.

8. Подборки ботов октября

В октябре мы делали упор на ботов под конкретные активы и ситуации на рынке — можно брать готовые стратегии или использовать их как основу для собственных настроек.

Видео октября

За месяц мы выпустили несколько разборов и гайдов полезных, как для новичков, так и для опытных трейдеров.

Разобрали, сколько ботов одновременно выдержит депозит в 1000 USDT, как ограничить число ботов в сделках через блокировки Veles и почему блокировки действуют не на всех ботов. Когда рынок падает, боты начинают усреднять одновременно и забирают маржу из одного депозита — важно понимать, хватит ли свободной маржи.

Рассказали, какие активы торгуются на тех же биржах за те же USDT, но почти не зависят от биткоина. Объяснили, чем вы рискуете, покупая их, почему настройки ботов для топ-альткоинов на этих инструментах не работают и какую ошибку при работе с ними новички совершают в первую же неделю. В комментариях оставили актуальную подборку ботов на эти активы.

За последнюю неделю цена NEAR откатилась на 17%, и непонятно, передышка это или начало падения. В обычный день разница между самой низкой и самой высокой ценой NEAR — около 12%. На таких колебаниях и зарабатывает бот: за год он закрывал почти по сделке в день, все в плюс, и заработал 52% к депозиту без плеча. В видео рассказали об оптимальных настройках.

Даже если ваши боты уже работают, стоит ответить на пять вопросов: закрывали ли вы сделку вручную или меняли настройки, когда бот уходил в минус; меняли ли депозит по настроению; выбираете ли ботов только по доле прибыльных сделок; заранее ли определили просадку, при которой выключите бота; и когда в последний раз сравнивали статистику бота с бэктестом. Правильные ответы и разбор — в ролике.

После взлома биткоин опустился до минимума с сентября, за сутки ликвидировали позиции примерно на $1,5 млрд, рынок ушёл в зону страха. В видео ответили, это уже дно или падение продолжится, на каком этапе цикла рынок находится сейчас, что торговые объёмы на споте и фьючерсах говорят о фазе рынка и как накапливать биткоин частями, не доведя фьючерсную позицию до ликвидации.

Bitget объявил об уходе из России, Беларуси и Казахстана, MEXC начал закрывать доступ пользователям из России и Беларуси. В ролике рассказали, почему биржи уходят, могут ли так же уйти Bybit и OKX и что будет с вашими деньгами на этих площадках. Пока другие отказываются от трейдеров из СНГ, Veles Брокер остаётся.

Что дальше

Команда Veles продолжает развивать Veles Брокер и инструменты для алготрейдинга. В ноябре подведём итоги турниров WSOT и BloFin, продолжим выпускать обновления и подборки ботов. Обновляйте приложения в App Store и Google Play.

Увидимся в следующем отчёте, и всем зелёного PNL!