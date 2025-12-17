Мультипарный бот: одна стратегия на несколько монет

Обычный торговый бот работает с одной валютной парой — например, ETH/USDT. Но что если вы хотите применить ту же стратегию сразу к нескольким активам? Для этого в Veles появился мультипарный бот. Он следит за несколькими монетами одновременно и открывает сделку там, где первым появляется сигнал.

Как это работает

Принцип работы мультипарного бота простой:

Вы выбираете в конфигураторе несколько торговых пар — например, BTC/USDT, ETH/USDT и SOL/USDT. Бот начинает отслеживать все выбранные пары и ждёт сигнала на вход. Как только условия срабатывают для одной из монет — бот открывает сделку именно по ней. Пока сделка активна, остальные сигналы игнорируются. После закрытия сделки бот снова переходит в режим ожидания и следит за всеми парами.

Такой подход позволяет не упускать возможности на рынке: пока одна монета стоит на месте, другая уже начинает движение.

Кому подойдёт мультипарный бот

Новичкам. Не нужно создавать отдельного бота под каждую монету и разбираться в настройках несколько раз. Один бот, одна стратегия, несколько активов. При этом депозит не дробится между разными ботами — риск остаётся под контролем.

Тем, кто ценит время. Вместо того чтобы вручную подбирать пары и запускать десяток ботов, достаточно настроить одного мультипарного. Он сам найдёт, где сейчас лучшие условия для входа.

Трейдерам с индикаторными стратегиями. Если ваша стратегия основана на сигналах индикаторов и универсально применима к разным активам — мультипарный бот позволит протестировать её сразу на нескольких монетах без лишних запусков.

Как настроить мультипарного бота

Настройка почти не отличается от создания обычного бота:

Откройте конфигуратор и нажмите кнопку «+» рядом с выбором торговой пары. Добавьте нужные монеты. Старайтесь выбирать активы с похожим характером движения — так стратегия будет работать стабильнее. Настройте параметры сетки, перекрытие и мартингейл — они будут одинаковыми для всех выбранных пар. Обязательно добавьте фильтры на вход. Мультипарный бот работает только с условиями — без них запуск невозможен.

Совет: лучший результат мультипарный бот показывает в связке с режимом торговли «Сигнал». В этом режиме сетка становится адаптивной и усредняет позицию не только по цене, но и по сигналам индикаторов.

Готовый пример на витрине

Если хотите посмотреть, как выглядит настроенный мультипарный бот — мы уже собрали рабочий пример. Можно изучить конфигурацию, понять логику и использовать как основу для своей стратегии.

Смотреть бота на витрине

FAQ

Сколько монет можно добавить в мультипарного бота? Ограничений по количеству нет — можно выбрать хоть все доступные пары. Но для стабильной работы лучше выбирать монеты со схожей динамикой.

Чем мультипарный бот отличается от обычного? Обычный бот работает с одной торговой парой. Мультипарный — сразу с несколькими, но ведёт только одну сделку в момент времени. Это позволяет не упускать сигналы на разных активах без увеличения риска.

Можно ли запустить несколько мультипарных ботов одновременно? Да. Если включить блокировку «По позиции» в настройках API-привязки, боты не будут мешать друг другу. Каждый следующий бот откроет сделку по другой монете, если первая уже занята.

Работает ли бэктест для мультипарного бота? Бэктест проводится только по одной монете из списка — той, которую вы выберете при запуске теста. Это стоит учитывать при оценке результатов.