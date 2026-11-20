Можно ли заработать на акциях Anthropic без брокерского счёта с доступом к Nasdaq? Можно торговать их ценой на криптобирже, и у Veles для этого уже есть бот, который в бэктесте за полгода не закрыл ни одной сделки в минус.

Ниже вы узнаете, как прошло IPO, чем фьючерс ANTUSDT отличается от акции и как запустить бота на Bybit. Ближе к концу — наше правило, по которому мы советуем выбирать сумму на бирже под бота.

IPO Anthropic (Антропик) — дата, цена и итоги первого дня

Anthropic, разработчик нейросети Claude, вышла на биржу Nasdaq 19 ноября 2026 года. Акции разместили по $83 за штуку, и компания привлекла $81 млрд. Это крупнейшее IPO в истории.

Акции открылись на 34% выше цены размещения, а к закрытию цена опустилась до $97. Первый день акции завершили ростом на 17%. По цене закрытия рынок оценил Anthropic примерно в 1 750 млрд долларов.

Акции Anthropic — тикер ANT и где ими торговать

Акции Anthropic торгуются на Nasdaq под тикером ANT. Купить сами акции можно через брокера с доступом к американскому рынку.

Второй способ — торговать ценой акций на криптобирже через вечный (бессрочный) фьючерс. На Bybit это контракт ANTUSDT. Он не даёт права собственности на акции, права голоса и дивидендов. Зато фьючерс торгуется круглосуточно, позволяет открывать сделки и на рост, и на падение, а прибыль и убыток по нему считаются в USDT.

Bybit запустил этот контракт в июле, ещё до выхода Anthropic на биржу. Тогда он назывался ANTHROPICUSDT и отражал предполагаемую оценку частной компании — так работают pre-IPO фьючерсы. 16 ноября биржа переименовала контракт в ANTUSDT и скорректировала цену под сплит. Подробнее о pre-IPO фьючерсах мы писали в статье о SpaceX и OpenAI.

Бот Veles для торговли Anthropic на фьючерсах

ANTHROPIC/USDT LONG — бот на Anthropic, биржа OKX, плечо x2, перекрёстная маржа, без стоп-лосса.

Чистая прибыль 28% за полгода — 14 USDT при депозите 50 USDT

Максимальный плавающий убыток (МПУ) 12% депозита

56 сделок, все закрыты в плюс

Самая долгая сделка длилась 12 часов, а в сделках бот провёл 2% времени

Бот открывает лонг, когда цена закрывается выше скользящей средней EMA, индикатор ADX показывает сильный тренд, а ATR — повышенную волатильность. Индикатор CCI при этом должен оставаться низким, чтобы бот не входил на локальном максимуме. Если цена идёт против позиции, бот докупает четырьмя ордерами, и каждый срабатывает, только когда RSI опускается ниже заданного порога. Сделку бот закрывает, когда свеча закрывается выше верхней линии Боллинджера, если прибыль не меньше заданного минимума.

Бэктест охватывает всю историю контракта на OKX — с 7 мая до 19 ноября, момента первой сделки с акциями на Nasdaq. Весь этот период фьючерс отражал ожидания инвесторов, а не цену акции. После начала торгов на Nasdaq цена может вести себя иначе, поэтому перед запуском проверьте бота бэктестом на свежих данных.

На странице бэктеста Buy & Hold показывает −93%, но этот показатель искажён. 29 июня цена контракта на OKX за один день снизилась примерно в 10 раз, и Buy & Hold учитывает этот скачок как падение. Без него цена за период снизилась примерно на четверть, а бот за то же время заработал 28%.

Как запустить бота на Anthropic на Bybit

Зарегистрируйтесь на Bybit и подключите API-ключ к Veles по инструкции. При создании привязки настройте блокировки «По позиции». Откройте бэктест бота и нажмите «Редактировать бота». Выберите биржу Bybit и пару ANT/USDT. Запустите бэктест на Bybit, чтобы проверить бота на данных этой биржи. Проверьте депозит и плечо, а затем пополните баланс по правилу из следующего раздела.

Если аккаунта на Bybit нет, торговать можно через Veles Брокер. Это субаккаунт на Bybit, которым вы управляете из кабинета Veles. Он открывается после проверки документов (KYC), и вместе с ним автоматически создаётся API-ключ для ботов.

Какой депозит держать на бирже

Бот работает на перекрёстной марже без стоп-лосса, поэтому сумму на бирже выбирают по МПУ из бэктеста.

Если МПУ меньше депозита бота, держите на бирже депозит × 2.

Если МПУ больше депозита, держите МПУ × 2.

Если ботов несколько, сумма их МПУ не должна превышать половину баланса.

У ANTHROPIC/USDT LONG МПУ составляет 12% депозита, поэтому для бота с депозитом 50 USDT на бирже нужно 100 USDT.

Цена ANTUSDT меняется резко. К утру 20 ноября фьючерс на Bybit подешевел на 14% за сутки. Не завышайте плечо и начинайте с небольшого депозита.

Другие готовые стратегии с бэктестами собраны в разделе «Бэктесты». Если вы ещё не пользуетесь Veles, зарегистрируйтесь и начните с короткого курса в Telegram.

Частые вопросы 01 Когда Anthropic вышла на IPO? Акции Anthropic начали торговаться на Nasdaq 19 ноября 2026 года. 02 Какой тикер у акций Anthropic? ANT на бирже Nasdaq. Вечный фьючерс на цену акций на Bybit называется ANTUSDT, на OKX — ANTHROPIC/USDT. 03 Сколько стоят акции Anthropic? Акции разместили по $83, а первый день торгов они закрыли на $97. Текущую цену смотрите на Nasdaq или в терминале биржи. 04 Как купить акции Anthropic? Сами акции покупают через брокера с доступом к Nasdaq. На криптобирже вы покупаете не акции, а фьючерс на их цену. 05 Можно ли купить акции Claude? Нет. Claude — это нейросеть, а не компания. Её разрабатывает Anthropic, и акции этой компании торгуются под тикером ANT. 06 Чем фьючерс ANTUSDT отличается от акции Anthropic? Фьючерс не даёт права собственности на акции, права голоса и дивидендов. Зато он торгуется круглосуточно, позволяет зарабатывать и на росте, и на падении цены, а прибыль и убыток по нему считаются в USDT. 07 Можно ли торговать Anthropic без аккаунта на бирже? Да, через Veles Брокер. Это субаккаунт на Bybit, которым вы управляете из кабинета Veles. Он открывается после проверки документов (KYC). 08 Сколько денег нужно, чтобы запустить бота на Anthropic? Бот ANTHROPIC/USDT LONG протестирован с депозитом 50 USDT. Мы рекомендуем держать для него на бирже 100 USDT.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля фьючерсами с плечом связана с высоким риском потери средств. Результаты бэктеста не гарантируют такую же доходность в будущем.