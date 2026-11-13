Акции NVIDIA дешевеют с начала октября, а 12 ноября компания объявила об уходе Дженсена Хуанга. Можно ли заработать, когда цена так сильно движется, и не предсказывать, куда она пойдёт дальше? Можно, если торговать не руками, а ботом: мы проверили на исторических данных трёх ботов Veles на NVDA, и все три вышли в плюс, причём один из них зарабатывает на падении.

Ниже вы узнаете, почему подешевели акции NVIDIA, какой бот подойдёт именно вам и сколько денег держать на бирже, чтобы бот пережил просадку. Ближе к концу — правило Veles, по которому выбирают баланс под ботов без стоп-лосса.

Результаты ботов на акции NVIDIA

Бот Направление Чистая прибыль МПУ к депозиту Сделок NVDA Long EMA на рост 48% 33% 204 NVDA Long RSI на рост 38% 23% 79 NVDA Short SrgArt на падение 37% 10% 198

Как читать таблицу

Чистая прибыль — сколько бот заработал к депозиту после вычета комиссий биржи.

— сколько бот заработал к депозиту после вычета комиссий биржи. МПУ к депозиту — максимальный плавающий убыток: насколько глубоко уходила в минус открытая сделка, в процентах от депозита. По МПУ выбирают, сколько денег держать на бирже.

Все три бота торгуют вечным (бессрочным) фьючерсом NVDA/USDT на Bybit с депозитом 100 USDT и плечом x5, без стоп-лосса. Мы проверили их на тиковых данных с 6 мая по 13 ноября 2026 года — за это время NVDA/USDT подешевел на 14%. Более ранних данных нет: Bybit открыла торги этим контрактом в мае.

Почему акции NVIDIA упали: глава NVIDIA ушёл в отставку

В начале октября акции NVIDIA стоили рекордно дорого, а затем начали дешеветь: инвесторы засомневались, что компании и дальше будут так же быстро наращивать расходы на ИИ. 8 ноября Дженсен Хуанг признал в письме сотрудникам связь с бывшей руководительницей компании Megaspeed, которую, по данным американских СМИ, спецслужбы США считают завербованной разведкой Китая. Совет директоров начал независимое расследование, и в понедельник, 9 ноября, акции NVIDIA закрылись на 4% ниже.

11 ноября совет директоров принял отставку Хуанга с поста генерального директора, а 12 ноября NVIDIA сообщила об этом в пресс-релизе. Хуанг руководил компанией 33 года, с её основания. Временным генеральным директором стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров ищет постоянного руководителя среди сотрудников компании и кандидатов со стороны.

12 ноября, после новостей, фьючерс NVDA/USDT на Bybit опускался почти до $149 — ниже, чем в любой день с открытия торгов.

Бот для торговли акциями NVIDIA: какого выбрать

Боты Veles торгуют акциями через фьючерсы: бот открывает сделку на рост или на падение цены акции. Выбирайте бота по тому, какую просадку вы готовы выдержать.

1. Не готовы терять деньги

NVDA Short SrgArt — бот на NVDA, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса, торгует на падение.

МПУ — 10% депозита, наименьшая просадка в подборке

чистая прибыль — 37% за полгода

198 сделок, все завершённые сделки закрыты в плюс

Это шорт акций NVIDIA ботом: бот продаёт, когда индикатор SrgArt DiverX находит медвежью дивергенцию, то есть цена обновляет максимум, а осциллятор MACD — нет. Если цена идёт против сделки, бот добавляет ордера по сетке, а затем закрывает всю позицию по тейк-профиту. В конце теста у бота оставалась открытая сделка с небольшим убытком.

2. Хотите, чтобы депозит не был всё время в сделке

NVDA Long RSI — бот на NVDA, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса, торгует на рост.

в сделках — 25% времени теста, меньше, чем у других ботов

чистая прибыль — 38%

79 сделок, средняя длится больше суток

Бот входит редко: ему нужно, чтобы RSI показал перепроданность, фильтр SuperTrend на 4-часовом графике разрешил вход, а индикатор VMC Divergence подтвердил разворот. Докупает бот тоже только по сигналам индикаторов, а выходит, когда детектор скачков объёма показывает всплеск и сделка уже набрала минимальную прибыль. К концу теста у бота была открытая сделка с плавающим убытком в 21% депозита: прежде чем запускать бота, откройте бэктест и посмотрите, как она развивалась.

3. Готовы пересидеть долгую просадку ради максимальной прибыли

NVDA Long EMA — бот на NVDA, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса, торгует на рост, изолированная маржа.

чистая прибыль — 48%, лучший результат в подборке

МПУ — 33% депозита

самая долгая сделка длилась 16 дней

Бот покупает на коротких просадках: на трёхминутном графике цена опускается ниже быстрой скользящей средней EMA, а индикатор ROC не даёт войти во время резкого падения. Бот докупает двумя ордерами по сетке и закрывает сделку по небольшому тейк-профиту, поэтому средняя сделка длится около полусуток. Все 204 сделки закрыты в плюс.

Если вы впервые запускаете бота на акции, начните с шорт-бота из первого пункта: у него самая маленькая просадка, и он зарабатывает на падении цены.

NVDA/USDT: фьючерсы на американские акции за USDT

NVDA/USDT — вечный (бессрочный) фьючерс Bybit на цену акций NVIDIA. Вы не покупаете акции NVDA и не становитесь акционером: вы открываете сделку на рост или падение цены, а прибыль и убыток получаете в USDT. Поэтому для фьючерсов на американские акции не нужен брокерский счёт — хватит аккаунта на Bybit.

Боты Veles торгуют такими фьючерсами так же, как криптовалютными: вы выбираете пару, депозит и плечо, а бот входит и выходит по своим правилам. Если вы хотите купить сами акции или токен акции, а не торговать фьючерсом, прочитайте нашу статью «Акции США на криптобирже: xStocks, Bybit, Hyperliquid и боты Veles».

Какой депозит держать на бирже под ботов на акции NVIDIA

На перекрёстной марже баланс должен быть больше депозита бота: если сделка уйдёт в минус, свободные деньги не дадут бирже ликвидировать позицию. Правила взяты из справки Veles и зависят от типа маржи.

Боты на перекрёстной марже без стоп-лосса — оба бота из первых двух пунктов:

если МПУ меньше депозита, держите на бирже депозит × 2;

если МПУ больше депозита, держите МПУ × 2;

если ботов несколько, сумма их МПУ должна быть не больше половины баланса.

У обоих ботов МПУ меньше депозита, поэтому под каждого держите 200 USDT.

Бот на изолированной марже — бот из третьего пункта. Если биржа ликвидирует позицию бота на изолированной марже, вы потеряете весь его депозит — 100 USDT. Мы рекомендуем держать на бирже столько денег, чтобы такая потеря не превышала 1% баланса, то есть 10 000 USDT. Ликвидацию на изолированной марже бэктест может не показать, поэтому проверьте её по формуле Bybit.

Как запустить бота на акции NVIDIA

Зарегистрируйтесь на Bybit и пополните счёт в USDT. Подключите Bybit к Veles по API-ключу — по инструкции в справке. Откройте бэктест бота по ссылке из таблицы. Нажмите «Редактировать бота». Проверьте депозит и плечо: при другом депозите или плече результат будет другим. Пополните баланс по правилу из раздела выше и запустите бота.

В разделе «Бэктесты» вы можете проверить и других ботов на акции и криптовалюту. Если у вас ещё нет аккаунта Veles, зарегистрируйтесь. Бот быстрого старта в Telegram проведёт вас по шагам от регистрации до подключения биржи и запуска первого бота.

Частые вопросы 01 Почему упали акции NVIDIA? Инвесторы начали продавать акции из-за расследования вокруг Дженсена Хуанга, а 11 ноября он ушёл с поста генерального директора. Ещё до этого акции дешевели: инвесторы засомневались в темпах расходов на ИИ. 02 Кто теперь глава NVIDIA? Временный генеральный директор — финансовый директор Колетт Кресс. Совет директоров ищет постоянного руководителя. 03 Как заработать на падении акций NVIDIA? Открыть сделку на падение — шорт — на фьючерсе NVDA/USDT. Бот Veles NVDA Short SrgArt делает это сам: заработал 37% к депозиту за полгода теста. 04 Как работает шорт акций в боте? Бот открывает продажу фьючерса, а закрывает её покупкой по более низкой цене. Разница в цене — прибыль. Если цена растёт, бот добавляет ордера по сетке и ждёт, пока цена вернётся к тейк-профиту. 05 Какой прогноз по акциям NVIDIA? Мы не даём прогнозов. Ботам из статьи прогноз не нужен: они входят по сигналам индикаторов и торгуют и на рост, и на падение. Учтите, что 17 ноября NVIDIA опубликует отчёт за квартал, и в этот день цена может резко измениться. 06 Нужен ли брокер, чтобы торговать акциями NVIDIA? Нет. Фьючерс NVDA/USDT торгуется на Bybit за USDT, хватит аккаунта на бирже и подключения к Veles по API-ключу. 07 Сколько нужно денег, чтобы запустить бота на NVDA? Под бота на перекрёстной марже без стоп-лосса держите на бирже два депозита бота, то есть 200 USDT при депозите 100 USDT. 08 Можно ли запустить всех трёх ботов на одном балансе? Двух ботов на перекрёстной марже можно: их МПУ в сумме меньше половины баланса в 400 USDT. Для бота на изолированной марже правило другое: при ликвидации он теряет весь депозит, поэтому держите на бирже в сто раз больше его депозита — 10 000 USDT.

Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктестов получены на исторических данных и не гарантируют такой же прибыли в будущем. Торговля фьючерсами с плечом может привести к потере депозита.