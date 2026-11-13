Акции NVIDIA дешевеют с начала октября, а 12 ноября компания объявила об уходе Дженсена Хуанга. Можно ли заработать, когда цена так сильно движется, и не предсказывать, куда она пойдёт дальше? Можно, если торговать не руками, а ботом: мы проверили на исторических данных трёх ботов Veles на NVDA, и все три вышли в плюс, причём один из них зарабатывает на падении.
Ниже вы узнаете, почему подешевели акции NVIDIA, какой бот подойдёт именно вам и сколько денег держать на бирже, чтобы бот пережил просадку. Ближе к концу — правило Veles, по которому выбирают баланс под ботов без стоп-лосса.
Результаты ботов на акции NVIDIA
|Бот
|Направление
|Чистая прибыль
|МПУ к депозиту
|Сделок
|NVDA Long EMA
|на рост
|48%
|33%
|204
|NVDA Long RSI
|на рост
|38%
|23%
|79
|NVDA Short SrgArt
|на падение
|37%
|10%
|198
Как читать таблицу
- Чистая прибыль — сколько бот заработал к депозиту после вычета комиссий биржи.
- МПУ к депозиту — максимальный плавающий убыток: насколько глубоко уходила в минус открытая сделка, в процентах от депозита. По МПУ выбирают, сколько денег держать на бирже.
Все три бота торгуют вечным (бессрочным) фьючерсом NVDA/USDT на Bybit с депозитом 100 USDT и плечом x5, без стоп-лосса. Мы проверили их на тиковых данных с 6 мая по 13 ноября 2026 года — за это время NVDA/USDT подешевел на 14%. Более ранних данных нет: Bybit открыла торги этим контрактом в мае.
Почему акции NVIDIA упали: глава NVIDIA ушёл в отставку
В начале октября акции NVIDIA стоили рекордно дорого, а затем начали дешеветь: инвесторы засомневались, что компании и дальше будут так же быстро наращивать расходы на ИИ. 8 ноября Дженсен Хуанг признал в письме сотрудникам связь с бывшей руководительницей компании Megaspeed, которую, по данным американских СМИ, спецслужбы США считают завербованной разведкой Китая. Совет директоров начал независимое расследование, и в понедельник, 9 ноября, акции NVIDIA закрылись на 4% ниже.
11 ноября совет директоров принял отставку Хуанга с поста генерального директора, а 12 ноября NVIDIA сообщила об этом в пресс-релизе. Хуанг руководил компанией 33 года, с её основания. Временным генеральным директором стала финансовый директор Колетт Кресс, а совет директоров ищет постоянного руководителя среди сотрудников компании и кандидатов со стороны.
12 ноября, после новостей, фьючерс NVDA/USDT на Bybit опускался почти до $149 — ниже, чем в любой день с открытия торгов.
Бот для торговли акциями NVIDIA: какого выбрать
Боты Veles торгуют акциями через фьючерсы: бот открывает сделку на рост или на падение цены акции. Выбирайте бота по тому, какую просадку вы готовы выдержать.
1. Не готовы терять деньги
NVDA Short SrgArt — бот на NVDA, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса, торгует на падение.
- МПУ — 10% депозита, наименьшая просадка в подборке
- чистая прибыль — 37% за полгода
- 198 сделок, все завершённые сделки закрыты в плюс
Это шорт акций NVIDIA ботом: бот продаёт, когда индикатор SrgArt DiverX находит медвежью дивергенцию, то есть цена обновляет максимум, а осциллятор MACD — нет. Если цена идёт против сделки, бот добавляет ордера по сетке, а затем закрывает всю позицию по тейк-профиту. В конце теста у бота оставалась открытая сделка с небольшим убытком.
2. Хотите, чтобы депозит не был всё время в сделке
NVDA Long RSI — бот на NVDA, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса, торгует на рост.
- в сделках — 25% времени теста, меньше, чем у других ботов
- чистая прибыль — 38%
- 79 сделок, средняя длится больше суток
Бот входит редко: ему нужно, чтобы RSI показал перепроданность, фильтр SuperTrend на 4-часовом графике разрешил вход, а индикатор VMC Divergence подтвердил разворот. Докупает бот тоже только по сигналам индикаторов, а выходит, когда детектор скачков объёма показывает всплеск и сделка уже набрала минимальную прибыль. К концу теста у бота была открытая сделка с плавающим убытком в 21% депозита: прежде чем запускать бота, откройте бэктест и посмотрите, как она развивалась.
3. Готовы пересидеть долгую просадку ради максимальной прибыли
NVDA Long EMA — бот на NVDA, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса, торгует на рост, изолированная маржа.
- чистая прибыль — 48%, лучший результат в подборке
- МПУ — 33% депозита
- самая долгая сделка длилась 16 дней
Бот покупает на коротких просадках: на трёхминутном графике цена опускается ниже быстрой скользящей средней EMA, а индикатор ROC не даёт войти во время резкого падения. Бот докупает двумя ордерами по сетке и закрывает сделку по небольшому тейк-профиту, поэтому средняя сделка длится около полусуток. Все 204 сделки закрыты в плюс.
Если вы впервые запускаете бота на акции, начните с шорт-бота из первого пункта: у него самая маленькая просадка, и он зарабатывает на падении цены.
NVDA/USDT: фьючерсы на американские акции за USDT
NVDA/USDT — вечный (бессрочный) фьючерс Bybit на цену акций NVIDIA. Вы не покупаете акции NVDA и не становитесь акционером: вы открываете сделку на рост или падение цены, а прибыль и убыток получаете в USDT. Поэтому для фьючерсов на американские акции не нужен брокерский счёт — хватит аккаунта на Bybit.
Боты Veles торгуют такими фьючерсами так же, как криптовалютными: вы выбираете пару, депозит и плечо, а бот входит и выходит по своим правилам. Если вы хотите купить сами акции или токен акции, а не торговать фьючерсом, прочитайте нашу статью «Акции США на криптобирже: xStocks, Bybit, Hyperliquid и боты Veles».
Какой депозит держать на бирже под ботов на акции NVIDIA
На перекрёстной марже баланс должен быть больше депозита бота: если сделка уйдёт в минус, свободные деньги не дадут бирже ликвидировать позицию. Правила взяты из справки Veles и зависят от типа маржи.
Боты на перекрёстной марже без стоп-лосса — оба бота из первых двух пунктов:
- если МПУ меньше депозита, держите на бирже депозит × 2;
- если МПУ больше депозита, держите МПУ × 2;
- если ботов несколько, сумма их МПУ должна быть не больше половины баланса.
У обоих ботов МПУ меньше депозита, поэтому под каждого держите 200 USDT.
Бот на изолированной марже — бот из третьего пункта. Если биржа ликвидирует позицию бота на изолированной марже, вы потеряете весь его депозит — 100 USDT. Мы рекомендуем держать на бирже столько денег, чтобы такая потеря не превышала 1% баланса, то есть 10 000 USDT. Ликвидацию на изолированной марже бэктест может не показать, поэтому проверьте её по формуле Bybit.
Как запустить бота на акции NVIDIA
- Зарегистрируйтесь на Bybit и пополните счёт в USDT.
- Подключите Bybit к Veles по API-ключу — по инструкции в справке.
- Откройте бэктест бота по ссылке из таблицы.
- Нажмите «Редактировать бота».
- Проверьте депозит и плечо: при другом депозите или плече результат будет другим.
- Пополните баланс по правилу из раздела выше и запустите бота.
В разделе «Бэктесты» вы можете проверить и других ботов на акции и криптовалюту. Если у вас ещё нет аккаунта Veles, зарегистрируйтесь. Бот быстрого старта в Telegram проведёт вас по шагам от регистрации до подключения биржи и запуска первого бота.
Частые вопросы
Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктестов получены на исторических данных и не гарантируют такой же прибыли в будущем. Торговля фьючерсами с плечом может привести к потере депозита.