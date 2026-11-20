Настройки торгового бота можно не подбирать вручную — готовые можно найти в архиве бэктестов Veles.

Ручной подбор параметров выглядит так: поменял значение, запустил бэктест, дождался результата — и снова по кругу. На одну рабочую связку уходят недели, хотя ту же гипотезу на той же паре мог уже проверить другой трейдер. Архив позволяет начать с его результата.

Мы открыли архив лучших бэктестов лучших стратегий Veles. В нём можно фильтровать результаты по 18 показателям: доходность, винрейт, МПУ, биржа, торговая пара, плечо, длительность сделки, период бэктеста, тип сетки, тейк-профита и стоп-лосса, Profit Factor, Recovery Factor и другие.

Что можно сделать в архиве бэктестов

отобрать бэктесты по свежести, периоду истории и количеству сделок — под внутридневную или долгосрочную торговлю;

сузить поиск по бирже, направлению, плечу и торговым парам;

найти стратегии с нужным типом сетки, тейк-профита и стоп-лосса;

отсечь всё, что не проходит ваш контроль рисков: просадку, винрейт, Profit Factor и Recovery Factor;

перенести настройки найденного бота себе и доработать их новыми бэктестами.

Всё это делается в интерфейсе Veles, без программирования.

Например, в архив бэктестов мы выбрали ботов из статьи «Боты Veles для торговли индексами S&P 500, Nasdaq, Dow Jones и Russell».

Кому подойдёт архив

тем, кто неделями подбирает параметры торгового бота вручную;

тем, кто торгует системно и регулярно оптимизирует алгоритмы;

тем, кто ищет готовые настройки бота под свою биржу и пару.

Как открыть архив

Архив бэктестов доступен на подписках Pro и Quant. Открыть архив можно в личном кабинете.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты ботов на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.