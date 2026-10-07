Как торговать металлами на криптобирже: 5 ботов Veles на золото, серебро, медь, платину и палладий

Можно ли зарабатывать на металле, который дешевеет? Да, и это показывают пять ботов Veles на золото, серебро, платину, палладий и медь. За последние три месяца все пять ботов закончили с прибылью, а один принёс 18% к депозиту на металле, который за это время подешевел сильнее остальных.

Какой это металл и сколько заработали остальные боты, вы узнаете ниже. А ближе к концу статьи вы найдёте правило Veles, которое поможет определить нужный баланс для своих ботов лишь по одному показателю бэктеста ещё до запуска.

Подборка ботов на металлы: результаты за три месяца

Как читать таблицу:

Чистая прибыль — прибыль по закрытым сделкам после торговых комиссий в процентах от депозита бота.

— прибыль по закрытым сделкам после торговых комиссий в процентах от депозита бота. МПУ к депозиту — максимальный плавающий убыток: насколько глубоко открытая позиция уходила в минус за весь период, в процентах от депозита.

— максимальный плавающий убыток: насколько глубоко открытая позиция уходила в минус за весь период, в процентах от депозита. Как изменилась цена металла за период — сколько заработал или потерял бы тот, кто купил металл 5 июля и держал его до 5 октября (Buy & Hold).

Бэктесты учитывают комиссии биржи. Бэктесты ботов на золото и серебро посчитаны по тиковым данным, остальные три — по минутным свечам. По каждой ссылке открывается бэктест со сделками, графиками и настройками, а по кнопке «Редактировать бота» копия стратегии открывается в конструкторе.

Почему мы выбрали торговлю именно этими пятью металлами

Цены этих металлов двигают разные причины:

Золото зависит от ставок ФРС, курса доллара и покупок центробанков.

зависит от ставок ФРС, курса доллара и покупок центробанков. Серебро колеблется сильнее: 58% спроса на него даёт промышленность, а по прогнозу Silver Institute рынок серебра шестой год подряд в дефиците.

колеблется сильнее: 58% спроса на него даёт промышленность, а по прогнозу Silver Institute рынок серебра шестой год подряд в дефиците. Платина и палладий зависят от автопрома: они идут в катализаторы машин с двигателем внутреннего сгорания.

зависят от автопрома: они идут в катализаторы машин с двигателем внутреннего сгорания. Медь нужна электросетям, электромобилям и дата-центрам, и в сентябре её цена обновила рекорд.

Таким образом, одно событие — решение ФРС, новости автопрома или строительство дата-центров — по-разному влияет на каждый металл, поэтому и боты на разные металлы реагируют на него по-разному.

Какого бота на металлы выбрать

Выбирайте бота по своей ситуации. У всех пяти ботов депозит 300 USDT и перекрёстная маржа, цифры — за три месяца, с 5 июля по 5 октября.

1. Готовы к небольшим убыткам, но не к долгим просадкам

XAG/USDT LONG — бот на серебро, биржа Bybit, плечо x5, со стоп-лоссом.

+13% к депозиту, серебро за это время подешевело на 3%

одна сделка из 32 закрыта по стоп-лоссу, с убытком 1 USDT

в сделке 37% времени, самая долгая сделка — 9 дней

Бот покупает, когда RSI на минутном графике ниже 35 и индикатор VMC показывает дивергенцию, и добирает позицию тремя ордерами. Сделку закрывает по всплеску объёма, а стоп-лосс срабатывает, когда MACD на 4-часовом графике пересекает нулевую линию.

2. Не готовы терять деньги

XPT KELT LIMIT BOT — бот на платину, биржа Bitget, плечо x3, без стоп-лосса.

МПУ −8% депозита — наименьшая просадка в подборке

+7% к депозиту, платина за это время подорожала на 3%

самая долгая сделка — 8 дней

Бот покупает платину после резкого снижения за 15 минут, если индекс денежного потока MFI опустился ниже 35. Прибыль фиксирует двумя частями, после первой остаток позиции закрывается не ниже средней цены входа. За три месяца он заработал меньше, чем составил его максимальный плавающий убыток.

3. Хотите, чтобы депозит не был всё время в сделке

XPD OKX BOT — бот на палладий, биржа OKX, плечо x5, без стоп-лосса.

в сделке 30% времени — меньше всех в подборке, самая долгая сделка — 7 дней

+18% к депозиту, хотя палладий подешевел на 8%

МПУ −15% депозита — самая глубокая просадка в подборке

Бот входит, когда палладий перепродан по CCI и RSI, и добирает позицию, только если перепроданность подтверждается на старших таймфреймах. Тейк-профит — 1%. Как этот бот ведёт себя на разных биржах, мы разбирали в статье «Бот на палладий заработал 58%».

4. Готовы пересидеть долгую просадку ради максимального профита

OKX XCU LONG (COPPER) BOT — бот на медь, биржа OKX, плечо x3, без стоп-лосса.

+19% к депозиту — лучший результат в подборке, медь за это время подорожала на 6%

в сделке 80% времени, самая долгая сделка — 13 дней

МПУ −11% депозита

Бот покупает медь после короткой коррекции по сигналу канала возврата к среднему (Mean Reversion Channel) и добирает позицию тремя ордерами, если цена падает дальше. Сделку закрывает по сигналу индикатора WaveTrend.

5. Нет аккаунта на бирже или только начинаете

Боты на золото и серебро работают на Bybit, поэтому их можно запустить через Veles Брокер без отдельного аккаунта на бирже.

PAXG/USDT LONG — бот на золото, биржа Bybit, плечо x5, со стоп-лоссом.

+10% к депозиту, золото за это время подешевело на 1%

МПУ −9% депозита

самая долгая сделка — 16 дней

Бот покупает откат в восходящем тренде по сигналу канала Кельтнера и добирает позицию пятью ордерами. Прибыль фиксирует по пробою верхней границы зоны Turtle, а стоп-лосс срабатывает, когда часовая свеча закрывается ниже её нижней границы. Другие стратегии на золото — в февральской подборке ботов на драгметаллы.

Что такое XAUUSDT, PAXG и как найти токены металлов на криптобирже

Металлы на криптобиржах торгуются двумя способами.

Вечные (бессрочные) фьючерсы на индекс цены. Это контракты с тикерами XAUUSDT (золото), XAGUSDT (серебро), XPTUSDT (платина), XPDUSDT (палладий), XCUUSDT (медь). Цена контракта следует за ценой металла на традиционном рынке, прибыль и убыток считаются в USDT. Даты экспирации у контракта нет, поэтому позицию можно держать сколько угодно, пока хватает маржи. Чтобы цена контракта не отрывалась от индекса, раз в несколько часов лонги и шорты платят друг другу фандинг: например, на OKX по палладию и платине — каждые 4 часа.

Токены, обеспеченные металлом. Самый известный — PAXG от Paxos: один токен соответствует одной тройской унции золота в слитках стандарта London Good Delivery, которые хранятся в Лондоне. На биржах есть и фьючерсы на PAXG — на таком контракте и работает золотой бот из подборки.

Как найти металл на бирже. Откройте раздел бессрочных фьючерсов USDT-M и введите в поиске код металла: XAU, XAG, XPT, XPD, XCU или PAXG. В Veles металл выбирается так же, как криптовалюта: при создании бота укажите фьючерсный рынок биржи и пару, например XAG/USDT.

Почему это удобно для частного трейдера:

Нет брокера и биржевого расписания. Достаточно аккаунта на криптобирже. Контракты торгуются 24/7, а классический рынок металлов в выходные закрыт.

Достаточно аккаунта на криптобирже. Контракты торгуются 24/7, а классический рынок металлов в выходные закрыт. Небольшой порог входа. Позицию можно открыть на десятки USDT, а боты из подборки настроены на депозит 300 USDT.

Позицию можно открыть на десятки USDT, а боты из подборки настроены на депозит 300 USDT. Сделки в обе стороны. Фьючерс позволяет зарабатывать и на росте (лонг), и на падении (шорт). Все пять ботов в подборке — лонговые: они покупают на снижении и продают на отскоке.

О том, как Veles работает с акциями, сырьём и металлами, мы писали в статье «Торговля токенизированными активами через ботов Veles».

Какой депозит держать на бирже

Для ботов на перекрёстной марже без стоп-лосса — на медь, палладий и платину — в справке Veles есть правило:

Если МПУ меньше депозита бота — держите на балансе биржи депозит × 2. Если МПУ больше депозита — держите МПУ × 2. Если ботов несколько, сумма их МПУ должна быть не больше половины баланса.

Для ботов со стоп-лоссом — на золото и серебро — правило другое:

Убыток одного стопа должен быть не больше 1% баланса. Значит, баланс — это убыток одного стопа × 100. Убыток по стопу оцените заранее — в бэктесте или через «Предпросмотр» в настройках бота.

Как запустить бота на металлы в Veles

Зарегистрируйтесь на бирже, где работает выбранный бот: OKX, Bybit или Bitget. Создайте на бирже API-ключ с правом торговли и без права вывода и подключите его к Veles — инструкция. Откройте бэктест бота по ссылке из таблицы и нажмите «Редактировать бота» — копия стратегии откроется в конструкторе. Проверьте депозит и плечо, при необходимости продлите бэктест на своей бирже. Пополните баланс по правилу выше и запустите бота.

Если торгуете на другой бирже, сначала проверьте ту же стратегию бэктестом на ней: свечи и значения индикаторов на разных биржах отличаются, и результат может измениться.

Частые вопросы Что такое XAUUSDT? XAUUSDT — вечный фьючерс на золото, прибыль и убыток по которому считаются в USDT. XAU — международный код золота, USDT — стейблкоин, привязанный к доллару. Контракт повторяет цену унции золота, сам металл при этом не покупается. Чем PAXG отличается от XAUUSDT? PAXG — токен, за которым стоит физическое золото: одна тройская унция в лондонском хранилище на один токен. XAUUSDT — контракт на индекс цены золота без обеспечения металлом. Для торговли ботом разница небольшая: оба инструмента повторяют цену золота. Как торговать золотом на Bybit? На Bybit золото торгуется вечными фьючерсами XAUUSDT и PAXG/USDT. Чтобы сделки открывал бот, подключите аккаунт Bybit к Veles по API и скопируйте стратегию бота на золото из таблицы: его бэктест построен как раз на Bybit. Открывать аккаунт на Bybit необязательно: можно торговать через Veles Брокер, субаккаунт Bybit создаётся прямо из кабинета Veles. Можно ли торговать металлами без аккаунта на бирже? Да, через Veles Брокер. После верификации в кабинете Veles автоматически создаются субаккаунт на Bybit, API-ключ к нему и привязка для ботов. Пополнить счёт можно в USDT с криптокошелька или банковской картой через обменник-партнёр, от 10 USDT. Через Veles Брокер доступны металлы, которые торгуются на Bybit, — золото и серебро. Платины и палладия на Bybit нет. Можно ли торговать металлами на выходных? Да. Фьючерсы на металлы на криптобиржах торгуются 24/7. В выходные традиционный рынок закрыт, поэтому ликвидность ниже, а спреды шире. На OKX в это время действует защита: индекс не может отклониться от цены закрытия торгов больше чем на 10%. Сколько нужно денег, чтобы начать? У каждого бота из подборки депозит 300 USDT. Для ботов на медь, палладий и платину по правилу Veles на бирже нужно держать 600 USDT. Для ботов на золото и серебро баланс подбирают так, чтобы убыток одного стопа был не больше 1% баланса. Депозит можно уменьшить, но тогда запустите бэктест заново и проверьте МПУ под новую сумму. Нужно ли торговать вручную? Нет. Торговый бот, или торговый робот, сам открывает сделку по условиям входа, добирает позицию и закрывает её по тейк-профиту, а у ботов со стоп-лоссом — и по стопу. Вам нужно подключить биржу, запустить бота и следить, чтобы на балансе хватало средств. Подойдёт ли это новичку? Да. Опыт трейдинга не нужен: стратегия уже настроена и проверена на бэктесте, а бот сам открывает и закрывает сделки. Новичку проще начать с Veles Брокер — не придётся отдельно регистрироваться на бирже и создавать API-ключ. Перед запуском разберитесь в МПУ и правиле Veles для баланса — оба описаны выше в статье. В какой металл лучше вкладывать? Зависит от того, что для вас важнее. Если нужна наибольшая доходность, за три месяца теста лучший результат у бота на медь — +19% к депозиту. Если важнее неглубокая просадка — у бота на платину, его МПУ −8% депозита. Если только начинаете, проще запустить ботов на золото или серебро через Veles Брокер. Цены металлов двигают разные причины, поэтому несколько ботов на разные металлы меньше зависят от одного события, чем один бот. Можно ли запустить все пять ботов на одном балансе? Можно. Сумма МПУ пяти ботов — 163 USDT, а их депозиты в сумме — 1 500 USDT. На перекрёстной марже все боты используют общий баланс, поэтому просадка одного уменьшает запас для остальных. Справка Veles советует распределять ботов по субаккаунтам — по 5–10 на каждый.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктеста на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.