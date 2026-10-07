Как торговать металлами на криптобирже: 5 ботов Veles на золото, серебро, медь, платину и палладий
Можно ли зарабатывать на металле, который дешевеет? Да, и это показывают пять ботов Veles на золото, серебро, платину, палладий и медь. За последние три месяца все пять ботов закончили с прибылью, а один принёс 18% к депозиту на металле, который за это время подешевел сильнее остальных.
Какой это металл и сколько заработали остальные боты, вы узнаете ниже. А ближе к концу статьи вы найдёте правило Veles, которое поможет определить нужный баланс для своих ботов лишь по одному показателю бэктеста ещё до запуска.
Подборка ботов на металлы: результаты за три месяца
|Металл
|Бот
|Чистая прибыль
|МПУ к депозиту
|Сделок
|Как изменилась цена металла за период
|Медь
|OKX XCU LONG (COPPER) BOT
|+19%
|−11%
|33
|+6%
|Палладий
|XPD OKX BOT
|+18%
|−15%
|19
|−8%
|Серебро
|XAG/USDT LONG
|+13%
|−11%
|32
|−3%
|Золото
|PAXG/USDT LONG
|+10%
|−9%
|8
|−1%
|Платина
|XPT KELT LIMIT BOT
|+7%
|−8%
|23
|+3%
Как читать таблицу:
- Чистая прибыль — прибыль по закрытым сделкам после торговых комиссий в процентах от депозита бота.
- МПУ к депозиту — максимальный плавающий убыток: насколько глубоко открытая позиция уходила в минус за весь период, в процентах от депозита.
- Как изменилась цена металла за период — сколько заработал или потерял бы тот, кто купил металл 5 июля и держал его до 5 октября (Buy & Hold).
Бэктесты учитывают комиссии биржи. Бэктесты ботов на золото и серебро посчитаны по тиковым данным, остальные три — по минутным свечам. По каждой ссылке открывается бэктест со сделками, графиками и настройками, а по кнопке «Редактировать бота» копия стратегии открывается в конструкторе.
Почему мы выбрали торговлю именно этими пятью металлами
Цены этих металлов двигают разные причины:
- Золото зависит от ставок ФРС, курса доллара и покупок центробанков.
- Серебро колеблется сильнее: 58% спроса на него даёт промышленность, а по прогнозу Silver Institute рынок серебра шестой год подряд в дефиците.
- Платина и палладий зависят от автопрома: они идут в катализаторы машин с двигателем внутреннего сгорания.
- Медь нужна электросетям, электромобилям и дата-центрам, и в сентябре её цена обновила рекорд.
Таким образом, одно событие — решение ФРС, новости автопрома или строительство дата-центров — по-разному влияет на каждый металл, поэтому и боты на разные металлы реагируют на него по-разному.
Какого бота на металлы выбрать
Выбирайте бота по своей ситуации. У всех пяти ботов депозит 300 USDT и перекрёстная маржа, цифры — за три месяца, с 5 июля по 5 октября.
1. Готовы к небольшим убыткам, но не к долгим просадкам
XAG/USDT LONG — бот на серебро, биржа Bybit, плечо x5, со стоп-лоссом.
- +13% к депозиту, серебро за это время подешевело на 3%
- одна сделка из 32 закрыта по стоп-лоссу, с убытком 1 USDT
- в сделке 37% времени, самая долгая сделка — 9 дней
Бот покупает, когда RSI на минутном графике ниже 35 и индикатор VMC показывает дивергенцию, и добирает позицию тремя ордерами. Сделку закрывает по всплеску объёма, а стоп-лосс срабатывает, когда MACD на 4-часовом графике пересекает нулевую линию.
2. Не готовы терять деньги
XPT KELT LIMIT BOT — бот на платину, биржа Bitget, плечо x3, без стоп-лосса.
- МПУ −8% депозита — наименьшая просадка в подборке
- +7% к депозиту, платина за это время подорожала на 3%
- самая долгая сделка — 8 дней
Бот покупает платину после резкого снижения за 15 минут, если индекс денежного потока MFI опустился ниже 35. Прибыль фиксирует двумя частями, после первой остаток позиции закрывается не ниже средней цены входа. За три месяца он заработал меньше, чем составил его максимальный плавающий убыток.
3. Хотите, чтобы депозит не был всё время в сделке
XPD OKX BOT — бот на палладий, биржа OKX, плечо x5, без стоп-лосса.
- в сделке 30% времени — меньше всех в подборке, самая долгая сделка — 7 дней
- +18% к депозиту, хотя палладий подешевел на 8%
- МПУ −15% депозита — самая глубокая просадка в подборке
Бот входит, когда палладий перепродан по CCI и RSI, и добирает позицию, только если перепроданность подтверждается на старших таймфреймах. Тейк-профит — 1%. Как этот бот ведёт себя на разных биржах, мы разбирали в статье «Бот на палладий заработал 58%».
4. Готовы пересидеть долгую просадку ради максимального профита
OKX XCU LONG (COPPER) BOT — бот на медь, биржа OKX, плечо x3, без стоп-лосса.
- +19% к депозиту — лучший результат в подборке, медь за это время подорожала на 6%
- в сделке 80% времени, самая долгая сделка — 13 дней
- МПУ −11% депозита
Бот покупает медь после короткой коррекции по сигналу канала возврата к среднему (Mean Reversion Channel) и добирает позицию тремя ордерами, если цена падает дальше. Сделку закрывает по сигналу индикатора WaveTrend.
5. Нет аккаунта на бирже или только начинаете
Боты на золото и серебро работают на Bybit, поэтому их можно запустить через Veles Брокер без отдельного аккаунта на бирже.
PAXG/USDT LONG — бот на золото, биржа Bybit, плечо x5, со стоп-лоссом.
- +10% к депозиту, золото за это время подешевело на 1%
- МПУ −9% депозита
- самая долгая сделка — 16 дней
Бот покупает откат в восходящем тренде по сигналу канала Кельтнера и добирает позицию пятью ордерами. Прибыль фиксирует по пробою верхней границы зоны Turtle, а стоп-лосс срабатывает, когда часовая свеча закрывается ниже её нижней границы. Другие стратегии на золото — в февральской подборке ботов на драгметаллы.
Что такое XAUUSDT, PAXG и как найти токены металлов на криптобирже
Металлы на криптобиржах торгуются двумя способами.
Вечные (бессрочные) фьючерсы на индекс цены. Это контракты с тикерами XAUUSDT (золото), XAGUSDT (серебро), XPTUSDT (платина), XPDUSDT (палладий), XCUUSDT (медь). Цена контракта следует за ценой металла на традиционном рынке, прибыль и убыток считаются в USDT. Даты экспирации у контракта нет, поэтому позицию можно держать сколько угодно, пока хватает маржи. Чтобы цена контракта не отрывалась от индекса, раз в несколько часов лонги и шорты платят друг другу фандинг: например, на OKX по палладию и платине — каждые 4 часа.
Токены, обеспеченные металлом. Самый известный — PAXG от Paxos: один токен соответствует одной тройской унции золота в слитках стандарта London Good Delivery, которые хранятся в Лондоне. На биржах есть и фьючерсы на PAXG — на таком контракте и работает золотой бот из подборки.
Как найти металл на бирже. Откройте раздел бессрочных фьючерсов USDT-M и введите в поиске код металла: XAU, XAG, XPT, XPD, XCU или PAXG. В Veles металл выбирается так же, как криптовалюта: при создании бота укажите фьючерсный рынок биржи и пару, например XAG/USDT.
Почему это удобно для частного трейдера:
- Нет брокера и биржевого расписания. Достаточно аккаунта на криптобирже. Контракты торгуются 24/7, а классический рынок металлов в выходные закрыт.
- Небольшой порог входа. Позицию можно открыть на десятки USDT, а боты из подборки настроены на депозит 300 USDT.
- Сделки в обе стороны. Фьючерс позволяет зарабатывать и на росте (лонг), и на падении (шорт). Все пять ботов в подборке — лонговые: они покупают на снижении и продают на отскоке.
О том, как Veles работает с акциями, сырьём и металлами, мы писали в статье «Торговля токенизированными активами через ботов Veles».
Какой депозит держать на бирже
Для ботов на перекрёстной марже без стоп-лосса — на медь, палладий и платину — в справке Veles есть правило:
- Если МПУ меньше депозита бота — держите на балансе биржи депозит × 2.
- Если МПУ больше депозита — держите МПУ × 2.
- Если ботов несколько, сумма их МПУ должна быть не больше половины баланса.
Для ботов со стоп-лоссом — на золото и серебро — правило другое:
- Убыток одного стопа должен быть не больше 1% баланса.
- Значит, баланс — это убыток одного стопа × 100.
- Убыток по стопу оцените заранее — в бэктесте или через «Предпросмотр» в настройках бота.
Как запустить бота на металлы в Veles
- Зарегистрируйтесь на бирже, где работает выбранный бот: OKX, Bybit или Bitget.
- Создайте на бирже API-ключ с правом торговли и без права вывода и подключите его к Veles — инструкция.
- Откройте бэктест бота по ссылке из таблицы и нажмите «Редактировать бота» — копия стратегии откроется в конструкторе.
- Проверьте депозит и плечо, при необходимости продлите бэктест на своей бирже.
- Пополните баланс по правилу выше и запустите бота.
Если торгуете на другой бирже, сначала проверьте ту же стратегию бэктестом на ней: свечи и значения индикаторов на разных биржах отличаются, и результат может измениться.
Частые вопросы
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктеста на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.