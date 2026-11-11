Теперь грид-бота Veles можно запустить на вечных (бессрочных) фьючерсах Crypto.com Exchange. Бот работает в режиме Neutral, Long или Short, выставляет до 500 ордеров, торгует с плечом от 1x до 100x и может начинать торговлю по сигналам индикаторов.

Кроме Crypto.com Exchange, грид-боты Veles торгуют фьючерсами на Bybit и через Veles Брокер. В планах — Binance, OKX, BingX, Gate, HTX, Hyperliquid и BloFin.

Фьючерсные грид-боты на Crypto.com в трёх режимах

Грид-бот делит ценовой диапазон на уровни и получает прибыль, когда цена переходит с одного уровня на соседний. На Crypto.com Exchange грид-боты Veles работают в трёх режимах: Neutral открывает сделки в обе стороны, Long покупает ниже текущей цены, Short продаёт выше неё. Как устроен каждый режим, мы разобрали в статье «Что такое грид-бот и как работает сеточная торговля». Если вы ещё выбираете стратегию, прочитайте сравнение «Какого бота выбрать: DCA или Grid».

Что можно настроить

Диапазон. Заполните поля «Нижняя цена» и «Верхняя цена» или перетащите границы на графике TradingView. У каждой границы Veles показывает, на сколько процентов она отстоит от текущей цены.

Заполните поля «Нижняя цена» и «Верхняя цена» или перетащите границы на графике TradingView. У каждой границы Veles показывает, на сколько процентов она отстоит от текущей цены. Сетка ордеров. Укажите число ордеров — до 500 — или переключитесь на «Отступ» и задайте шаг между ордерами в процентах. Шаг должен быть больше комиссий биржи за вход и выход, иначе комиссии съедят прибыль каждого цикла.

Укажите число ордеров — до 500 — или переключитесь на «Отступ» и задайте шаг между ордерами в процентах. Шаг должен быть больше комиссий биржи за вход и выход, иначе комиссии съедят прибыль каждого цикла. Плечо и тип маржи. Плечо — от 1x до 100x, максимум зависит от пары, маржа — «Перекрёстная» или «Изолированная».

Плечо — от 1x до 100x, максимум зависит от пары, маржа — «Перекрёстная» или «Изолированная». Условия открытия сделки. Добавьте фильтры по индикаторам, и бот начнёт торговать, только когда они сработают, например цена пробила верхнюю полосу Боллинджера и одновременно пересеклись линии MACD. Фильтры внутри группы работают через «И», а группы между собой — через «ИЛИ».

Добавьте фильтры по индикаторам, и бот начнёт торговать, только когда они сработают, например цена пробила верхнюю полосу Боллинджера и одновременно пересеклись линии MACD. Фильтры внутри группы работают через «И», а группы между собой — через «ИЛИ». Таблица ордеров. Кнопка «Открыть таблицу» показывает номер, объём, цену и номинал каждого ордера, внизу — среднюю цену и общую сумму.

Чем грид-бот Veles отличается от встроенного бота Crypto.com

У биржи есть свой грид-бот для спота. Он бесплатный, настраивается автоматически (Auto) или вручную (Manual) и строит арифметическую или геометрическую сетку. Стоп-лосс и тейк-профит у него есть только при ручной настройке. Грид-бот Veles решает другую задачу — торгует сеткой на фьючерсах.

Встроенный грид-бот Грид-бот Veles Рынок Спот, можно с маржой Вечные фьючерсы в USD Направление сетки Диапазон на споте: купить ниже, продать выше Neutral, Long или Short Плечо Маржинальная торговля, где она разрешена От 1x до 100x, изолированная или перекрёстная маржа Вход и выход Запуск вручную; стоп-лосс и тейк-профит при ручной настройке Вход по сигналам индикаторов, закрытие вручную Настройка Auto или Manual График TradingView, таблица ордеров Комиссия сервиса Нет 20% от валовой прибыли цикла, не больше 50 USDT в месяц; через Veles Брокер — 0% Биржи Только Crypto.com Crypto.com, Bybit, Veles Брокер, другие в планах

Встроенный бот подходит для простой сетки на споте со стоп-лоссом. Грид-бот Veles нужен, если вы хотите торговать диапазон в шорт, с плечом или запускать сетку по сигналам.

Главный риск грид-бота — плавающий убыток, а не винрейт

Сеточная торговля работает в диапазоне и теряет деньги, когда на рынке тренд. Без стоп-лосса сетка закрывает циклы только в плюс, поэтому 100% прибыльных циклов — свойство стратегии, а не признак её качества. Риск в другом: сетка может закрыть сотни прибыльных циклов подряд и при этом держать большой плавающий убыток.

Если цена выходит из диапазона в выгодную сторону (для Long — вверх), бот закрывает все циклы с прибылью и остаётся без позиции. Если в невыгодную — исполняются все ордера с этой стороны: позиция растёт, а вместе с ней плавающий убыток, и с плечом появляется риск ликвидации. Общего стоп-лосса у грид-бота пока нет: позицию нужно закрыть вручную кнопкой «Закрыть позицию по рынку» в карточке сделки. С изолированной маржой бот может потерять не больше маржи своей позиции. Сколько держать на балансе, чтобы просадка не закончилась ликвидацией, мы разобрали в статье «Сколько держать на бирже, чтобы ботов не ликвидировало».

Как подключить грид-бота к Crypto.com Exchange

Боты торгуют средствами на Crypto.com Exchange — биржевом аккаунте, а не в приложении Crypto.com App.

Откройте аккаунт на Crypto.com Exchange, пройдите верификацию и пополните баланс или переведите средства из App. В кабинете Veles откройте «API ключи» → «Добавить API ключ», выберите биржу «Crypto.com Futures» и скопируйте адреса из поля «IP-адреса». На Crypto.com Exchange откройте Profile → Manage Account → API Management и создайте ключ. Включите торговлю (Enable Trading), вывод не включайте, а в список разрешённых IP-адресов вставьте адреса из Veles. Вернитесь в Veles: вставьте ключ в поле «API ключ», его секретную часть — в поле «Секрет» и нажмите «Подключить». Нажмите «Создать бота», выберите переключатель «GRID», укажите в поле «API ключ» подключённый ключ Crypto.com Futures, задайте пару и сетку и запустите бота. Следите за циклами на сайте или в приложении Veles для iOS и Android.

Деньги остаются на бирже: ключ позволяет Veles только выставлять ордера и не даёт права на вывод.

Грид-бот на Bybit и через Veles Брокер

Грид-боты Veles работают и на Bybit — с теми же режимами и настройками. Запустить бота на Bybit можно двумя способами.

Свой аккаунт на Bybit. Зарегистрируйтесь на Bybit, создайте API-ключ и подключите его в Veles. При регистрации по нашей ссылке вы получаете неделю торговли в Veles бесплатно.

Зарегистрируйтесь на Bybit, создайте API-ключ и подключите его в Veles. При регистрации по нашей ссылке вы получаете неделю торговли в Veles бесплатно. Veles Брокер. Это субаккаунт на Bybit Futures, которым вы управляете из кабинета Veles. Перед открытием пополните внутренний баланс Veles хотя бы на 2 USDT: без этого верификацию не пройти. После верификации субаккаунт, API-ключ и его привязка в кабинете Veles создаются автоматически. Пополнить субаккаунт можно в USDT с кошелька или картой через обменник-партнёр, от 10 USDT.

Комиссии

Veles берёт 20% от валовой (Gross) прибыли закрытого цикла, до вычета комиссий биржи, но не больше 50 USDT в месяц по всем фьючерсным ботам — грид и DCA вместе. Нет прибыли — нет комиссии. Комиссия списывается с внутреннего баланса Veles, поэтому перед запуском его нужно пополнить: с пустым балансом бот не запустится. С грид-ботов, запущенных через Veles Брокер, комиссии сервиса нет. Торговые комиссии и фандинг списывает биржа по своим тарифам. Конструктор ботов и терминал бесплатны.

Что дальше

Мы готовим спотовую сетку без плеча и функцию Smart fill: она одним нажатием задаст диапазон и сетку по текущей волатильности.

Частые вопросы 01 Есть ли у Crypto.com фьючерсные грид-боты? Встроенный грид-бот биржи торгует на споте. Фьючерсную сетку на Crypto.com можно запустить через Veles по API-ключу. 02 Грид-бот Veles торгует на споте или на фьючерсах? Пока на вечных фьючерсах. Спотовая сетка без плеча в разработке. 03 Чем грид-бот Veles отличается от встроенного грид-бота Crypto.com? Встроенный бот бесплатно торгует сеткой на споте, стоп-лосс у него есть при ручной настройке. Грид-бот Veles торгует на фьючерсах в режимах Neutral, Long и Short, с плечом и входом по сигналам, а управлять им можно вместе с ботами на других биржах. 04 Можно ли запустить грид-бота Veles без аккаунта на Crypto.com? Да. Грид-боты работают на Bybit со своим API-ключом или через Veles Брокер. 05 Работает ли бот с приложением Crypto.com App? Нет, только с Crypto.com Exchange. Сначала переведите средства из App на Exchange. 06 Может ли бот закрыть сетку по сигналу? Нет. Сигналы индикаторов только запускают сетку, позицию закрывают вручную. 07 Может ли фьючерсный грид-бот потерять деньги? Да. Если цена уходит из диапазона против сетки, плавающий убыток растёт с каждым уровнем, а плечо добавляет риск ликвидации. 08 Нужна ли подписка? Нет. Veles берёт 20% от валовой прибыли закрытого цикла, не больше 50 USDT в месяц по всем фьючерсным ботам.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты, в том числе бэктестов, не гарантируют доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.