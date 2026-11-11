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Veles запускает фьючерсных грид-ботов на Crypto.com

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Veles запускает фьючерсных грид-ботов на Crypto.com

Теперь грид-бота Veles можно запустить на вечных (бессрочных) фьючерсах Crypto.com Exchange. Бот работает в режиме Neutral, Long или Short, выставляет до 500 ордеров, торгует с плечом от 1x до 100x и может начинать торговлю по сигналам индикаторов.

Кроме Crypto.com Exchange, грид-боты Veles торгуют фьючерсами на Bybit и через Veles Брокер. В планах — Binance, OKX, BingX, Gate, HTX, Hyperliquid и BloFin.

Фьючерсные грид-боты на Crypto.com в трёх режимах

Грид-бот делит ценовой диапазон на уровни и получает прибыль, когда цена переходит с одного уровня на соседний. На Crypto.com Exchange грид-боты Veles работают в трёх режимах: Neutral открывает сделки в обе стороны, Long покупает ниже текущей цены, Short продаёт выше неё. Как устроен каждый режим, мы разобрали в статье «Что такое грид-бот и как работает сеточная торговля». Если вы ещё выбираете стратегию, прочитайте сравнение «Какого бота выбрать: DCA или Grid».

Что можно настроить

  • Диапазон. Заполните поля «Нижняя цена» и «Верхняя цена» или перетащите границы на графике TradingView. У каждой границы Veles показывает, на сколько процентов она отстоит от текущей цены.
  • Сетка ордеров. Укажите число ордеров — до 500 — или переключитесь на «Отступ» и задайте шаг между ордерами в процентах. Шаг должен быть больше комиссий биржи за вход и выход, иначе комиссии съедят прибыль каждого цикла.
  • Плечо и тип маржи. Плечо — от 1x до 100x, максимум зависит от пары, маржа — «Перекрёстная» или «Изолированная».
  • Условия открытия сделки. Добавьте фильтры по индикаторам, и бот начнёт торговать, только когда они сработают, например цена пробила верхнюю полосу Боллинджера и одновременно пересеклись линии MACD. Фильтры внутри группы работают через «И», а группы между собой — через «ИЛИ».
  • Таблица ордеров. Кнопка «Открыть таблицу» показывает номер, объём, цену и номинал каждого ордера, внизу — среднюю цену и общую сумму.
Запустить грид-бота

Чем грид-бот Veles отличается от встроенного бота Crypto.com

У биржи есть свой грид-бот для спота. Он бесплатный, настраивается автоматически (Auto) или вручную (Manual) и строит арифметическую или геометрическую сетку. Стоп-лосс и тейк-профит у него есть только при ручной настройке. Грид-бот Veles решает другую задачу — торгует сеткой на фьючерсах.

Встроенный грид-ботГрид-бот Veles
РынокСпот, можно с маржойВечные фьючерсы в USD
Направление сеткиДиапазон на споте: купить ниже, продать вышеNeutral, Long или Short
ПлечоМаржинальная торговля, где она разрешенаОт 1x до 100x, изолированная или перекрёстная маржа
Вход и выходЗапуск вручную; стоп-лосс и тейк-профит при ручной настройкеВход по сигналам индикаторов, закрытие вручную
НастройкаAuto или ManualГрафик TradingView, таблица ордеров
Комиссия сервисаНет20% от валовой прибыли цикла, не больше 50 USDT в месяц; через Veles Брокер — 0%
БиржиТолько Crypto.comCrypto.com, Bybit, Veles Брокер, другие в планах

Встроенный бот подходит для простой сетки на споте со стоп-лоссом. Грид-бот Veles нужен, если вы хотите торговать диапазон в шорт, с плечом или запускать сетку по сигналам.

Главный риск грид-бота — плавающий убыток, а не винрейт

Сеточная торговля работает в диапазоне и теряет деньги, когда на рынке тренд. Без стоп-лосса сетка закрывает циклы только в плюс, поэтому 100% прибыльных циклов — свойство стратегии, а не признак её качества. Риск в другом: сетка может закрыть сотни прибыльных циклов подряд и при этом держать большой плавающий убыток.

Если цена выходит из диапазона в выгодную сторону (для Long — вверх), бот закрывает все циклы с прибылью и остаётся без позиции. Если в невыгодную — исполняются все ордера с этой стороны: позиция растёт, а вместе с ней плавающий убыток, и с плечом появляется риск ликвидации. Общего стоп-лосса у грид-бота пока нет: позицию нужно закрыть вручную кнопкой «Закрыть позицию по рынку» в карточке сделки. С изолированной маржой бот может потерять не больше маржи своей позиции. Сколько держать на балансе, чтобы просадка не закончилась ликвидацией, мы разобрали в статье «Сколько держать на бирже, чтобы ботов не ликвидировало».

Как подключить грид-бота к Crypto.com Exchange

Боты торгуют средствами на Crypto.com Exchange — биржевом аккаунте, а не в приложении Crypto.com App.

  1. Откройте аккаунт на Crypto.com Exchange, пройдите верификацию и пополните баланс или переведите средства из App.
  2. В кабинете Veles откройте «API ключи» → «Добавить API ключ», выберите биржу «Crypto.com Futures» и скопируйте адреса из поля «IP-адреса».
  3. На Crypto.com Exchange откройте Profile → Manage Account → API Management и создайте ключ. Включите торговлю (Enable Trading), вывод не включайте, а в список разрешённых IP-адресов вставьте адреса из Veles.
  4. Вернитесь в Veles: вставьте ключ в поле «API ключ», его секретную часть — в поле «Секрет» и нажмите «Подключить».
  5. Нажмите «Создать бота», выберите переключатель «GRID», укажите в поле «API ключ» подключённый ключ Crypto.com Futures, задайте пару и сетку и запустите бота. Следите за циклами на сайте или в приложении Veles для iOS и Android.

Деньги остаются на бирже: ключ позволяет Veles только выставлять ордера и не даёт права на вывод.

Грид-бот на Bybit и через Veles Брокер

Грид-боты Veles работают и на Bybit — с теми же режимами и настройками. Запустить бота на Bybit можно двумя способами.

  • Свой аккаунт на Bybit. Зарегистрируйтесь на Bybit, создайте API-ключ и подключите его в Veles. При регистрации по нашей ссылке вы получаете неделю торговли в Veles бесплатно.
  • Veles Брокер. Это субаккаунт на Bybit Futures, которым вы управляете из кабинета Veles. Перед открытием пополните внутренний баланс Veles хотя бы на 2 USDT: без этого верификацию не пройти. После верификации субаккаунт, API-ключ и его привязка в кабинете Veles создаются автоматически. Пополнить субаккаунт можно в USDT с кошелька или картой через обменник-партнёр, от 10 USDT.

Комиссии

Veles берёт 20% от валовой (Gross) прибыли закрытого цикла, до вычета комиссий биржи, но не больше 50 USDT в месяц по всем фьючерсным ботам — грид и DCA вместе. Нет прибыли — нет комиссии. Комиссия списывается с внутреннего баланса Veles, поэтому перед запуском его нужно пополнить: с пустым балансом бот не запустится. С грид-ботов, запущенных через Veles Брокер, комиссии сервиса нет. Торговые комиссии и фандинг списывает биржа по своим тарифам. Конструктор ботов и терминал бесплатны.

Что дальше

Мы готовим спотовую сетку без плеча и функцию Smart fill: она одним нажатием задаст диапазон и сетку по текущей волатильности.

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Частые вопросы

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Прошлые результаты, в том числе бэктестов, не гарантируют доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.

Veles запускает GRID-ботов

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