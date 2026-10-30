В Veles появились Grid-боты. Рассказываем, как брать максимум от бокового рынка

Бывает, что монета неделями ходит в одном коридоре: дорожает на пару процентов, дешевеет на столько же и не выбирает направление. Какой бот заработает на таком рынке?

Ответ — грид-бот. Он расставляет сетку ордеров внутри диапазона цен и зарабатывает на колебаниях цены, поэтому ему не нужен тренд. Теперь грид-бота можно запустить в Veles, причем не только в Long или Short, но и в режиме Neutral. В нём бот открывает лонг или шорт в зависимости от того, куда движется цена, и выбирать направление не нужно.

Из этой статьи вы узнаете, как устроен грид-бот, чем он отличается от DCA-бота и как запустить его по шагам на Bybit через Veles Брокер. Ближе к концу статьи вы найдёте правило Veles о том, сколько держать на балансе биржи, чтобы снизить риск ликвидации, если цена выйдет из диапазона.

Что такое грид-бот и как он работает

Грид-бот (grid bot, сеточный бот) делит ценовой диапазон на уровни и выставляет на них лимитные ордера. Смысл сеточной торговли заключается в том, чтобы закрывать каждый исполненный ордер встречным на соседнем уровне: при торговле в лонг — купить ниже и продать выше, а в шорт — наоборот. Бот повторяет это много раз, пока цена ходит внутри диапазона.

Как работает грид-бот на Veles:

Вы задаёте нижнюю и верхнюю цену диапазона и число ордеров или отступ между ними. Бот выставляет ордера на уровнях внутри диапазона. Когда ордер сетки исполняется, бот сразу выставляет встречный ордер на соседнем уровне. Пара из ордера и встречного ордера называется циклом. Когда исполняется встречный ордер, цикл закрывается, прибыль по нему фиксируется, а бот снова ставит ордер на исходном уровне. Циклы повторяются, пока цена остаётся в диапазоне.

Фьючерсный грид-бот в режимах Long, Short и Neutral

Грид-боты на Veles работают в трёх режимах.

Режим Где стоит сетка Как устроен цикл Когда выбирать Long ниже текущей цены, ордера на покупку покупка → продажа на уровень выше ждёте, что цена будет колебаться и не опустится ниже нижней границы Short выше текущей цены, ордера на продажу продажа → покупка на уровень ниже ждёте, что цена будет колебаться и не поднимется выше верхней границы Neutral по обе стороны от текущей цены ниже цены — циклы Long, выше — циклы Short ждёте колебаний в обе стороны и не знаете, куда пойдёт цена

У DCA-ботов Veles режима Neutral нет: DCA-бот торгует только в одну сторону. Чтобы торговать одной монетой и в лонг, и в шорт, нужно запустить двух DCA-ботов и включить на счёте режим хеджирования. Грид-боту в режиме Neutral второй бот не нужен.

Чем грид-бот отличается от DCA-бота и когда какой выбирать

Грид-бот подходит для бокового рынка, когда цена ходит в коридоре без явного тренда. DCA-бот подходит, когда цена откатывается против позиции, а затем разворачивается: на откате он докупает актив, а на развороте выходит из сделки.

DCA-бот Грид-бот Когда входит в сделку по сигналу индикаторов, по фильтру цены или сразу сразу после запуска Какие ордера ставит усредняющие, в одну сторону от входа в Long — покупки ниже цены, в Short — продажи выше, в Neutral — по обе стороны; встречный ордер бот ставит, когда исполнится ордер сетки Как фиксирует прибыль тейк-профит по всей позиции, одним или несколькими ордерами, или по сигналу индикатора каждый цикл закрывается отдельно на соседнем уровне Направление лонг или шорт Long, Short или Neutral Бэктест на Veles есть есть

Грид-бот уходит в убыток, если цена выходит из диапазона и продолжает движение. Для Long это движение вниз, для Short — вверх, для Neutral — в любую сторону. Как ограничить такой убыток, разберём в разделе о рисках.

Как настроить грид-бота на Bybit через Veles Брокер

Veles Брокер — брокерский счёт Veles на бирже Bybit. Veles создаёт для вас субаккаунт на Bybit, и ордера бота исполняются в стакане биржи. На старте грид-боты будут доступны только пользователям Veles Брокер.

Шаг 1. Откройте брокерский счёт

Если аккаунта Veles ещё нет, зарегистрируйтесь. Затем откройте в профиле раздел «Брокер». Подтвердите почту, пополните баланс Veles одним переводом не меньше 2 USDT и пройдите проверку личности в Sumsub. Для проверки понадобятся документ, удостоверяющий личность, и камера для селфи. После проверки Veles создаст субаккаунт на Bybit, API-ключ и привязку к нему — она появится в разделе «API ключи». Пошаговая инструкция — в справке Veles.

Шаг 2. Пополните аккаунт

В разделе «Брокер» нажмите «Депозит» и переведите USDT с кошелька или купите их картой через обменник-партнёр. Минимальная сумма — 10 USDT. Деньги приходят на «Счёт финансирования», для торговли переведите их на «Торговый аккаунт». Как пополнить субаккаунт картой — в справке Veles.

Шаг 3. Выберите GRID в конфигураторе

Нажмите «Создать бота» и переведите переключатель DCA | GRID вверху экрана на GRID. Если вы уже начали настраивать DCA-бота, Veles спросит, переключиться в этом окне или открыть GRID в новом. При переключении в том же окне настройки DCA не перенесутся, сохранятся только API-ключ, пара и депозит. Если открыть GRID в новом окне, черновик DCA останется.

Шаг 4. Укажите название, API-ключ и тип торговли

Введите название бота. В поле «API ключ» выберите привязку брокерского счёта. В поле «Тип торговли» выберите Neutral, Long или Short.

Шаг 5. Выберите торговую пару

Возьмите пару из блока «Рекомендованные пары за 24 часа» или задайте её вручную. В этом блоке Veles показывает пары, по которым за сутки было больше всего прибыльных сделок. Выбранная пара появится на графике слева.

Шаг 6. Задайте депозит, плечо и тип маржи

Депозит должен быть меньше баланса на бирже, иначе Veles покажет предупреждение. Выберите плечо от 1 до 100 и тип маржи — перекрёстную или изолированную. Начинайте с небольшого плеча: чем выше плечо, тем меньшее движение цены против позиции приводит к ликвидации.

Шаг 7. Задайте диапазон и сетку ордеров

Укажите нижнюю и верхнюю цену, между которыми бот будет ставить ордера. У поля «Сетка ордеров» два режима, переключатель стоит справа над полем:

«Число ордеров» — вы указываете, сколько ордеров поставить, а Veles показывает справа в поле отступ между ними в процентах;

«Отступ» — вы указываете отступ в процентах, а Veles показывает, сколько ордеров поместится в диапазон.

Шаг 8. Проверьте сетку и создайте бота

Когда вы зададите диапазон и сетку, на графике появятся ордера — зелёные метки «Покупка» и красные «Продажа» с ценой и объёмом. Под графиком нажмите «Открыть таблицу», и Veles покажет все ордера списком. Чтобы проверить сетку на исторических данных, нажмите «Протестировать». Если сетка устраивает, нажмите «Создать бота», и бот появится на вкладке GRID на главной странице кабинета. Запустите его кнопкой «Запустить» в карточке бота.

После запуска следите за ботом в разделе «Активные сделки» на вкладке GRID, а итоги смотрите в «Статистике», тоже на вкладке GRID. Кнопка «Закрыть позицию» закрывает позицию по рынку, а бот продолжает работу. Кнопка «Отменить сделку» отменяет все ордера и останавливает бота, а позицию можно закрыть или оставить на бирже и управлять ею вручную.

Сколько держать на торговом балансе и как ограничить убыток

Вот что нужно учитывать, торгуя грид-ботами.

Цена вышла из диапазона и продолжила движение. Сетка не пересчитывается. Если цена опустилась ниже нижней границы, у Long-бота исполнены все покупки: позиция равна сумме всех ордеров сетки, и убыток растёт с каждым шагом цены вниз. Эту сумму можно посчитать в таблице ордеров, сложив значения колонки «Номинал». У Short-бота то же происходит при росте выше верхней границы. У Neutral-бота при выходе вниз исполнены все покупки нижней половины сетки, при выходе вверх — все продажи верхней. Если цена выходит вверх у Long-бота или вниз у Short-бота, циклы закрываются, позиции нет, и бот ждёт, пока цена вернётся в диапазон.

Отступ меньше комиссий. Каждый цикл — это два ордера, и биржа берёт комиссию с обоих. Тестовый бот Veles на XRP с отступом меньше десятой доли процента закрыл 13 циклов. Они принесли 2 цента до вычета комиссий, а комиссия биржи составила 46 центов. Отступ должен быть больше двух торговых комиссий биржи, иначе цикл не окупит комиссии.

Нет стоп-лосса. Общего стоп-лосса и тейк-профита у грид-бота пока нет, поэтому ограничивайте убыток вручную кнопками «Закрыть позицию» и «Отменить сделку».

Если бот торгует на перекрёстной марже без стоп-лосса, держите на балансе биржи сумму по правилу Veles:

максимальный плавающий убыток (МПУ) меньше депозита — держите на балансе депозит × 2;

МПУ больше депозита — держите МПУ × 2;

если ботов несколько, сумма их МПУ — не больше половины баланса.

На изолированной марже убыток при ликвидации не должен превышать 1% баланса торгового счёта.

Обязательно оцените МПУ сами: посмотрите на графике, насколько глубоко монета падала за последний год, и посчитайте убыток позиции при таком падении. Например, у Long-бота депозит 100 USDT и плечо x5, все покупки сетки от 98 000 до 90 000 исполнены, и позиция составляет 500 USDT по средней цене 94 000. Допустим, за последний год монета падала на 10% ниже уровня 94 000 — до 84 600. При таком падении плавающий убыток составит 50 USDT. Это меньше депозита, поэтому держите на балансе 200 USDT.

Если вы только начинаете, откройте бот для новичков в Telegram — кнопка ниже.

Частые вопросы Что такое грид-бот? Бот, который делит ценовой диапазон на уровни и выставляет на них лимитные ордера. Каждый исполненный ордер бот закрывает встречным на соседнем уровне и так зарабатывает на колебаниях цены внутри диапазона. Как работает фьючерсный грид-бот на Bybit? Бот выставляет сетку ордеров в диапазоне. Когда исполняется ордер сетки, бот ставит встречный ордер на соседнем уровне. Когда исполняется встречный ордер, цикл закрывается, прибыль фиксируется, а ордер на исходном уровне выставляется снова. На Veles фьючерсный грид-бот торгует на Bybit через Veles Брокер в режимах Long, Short и Neutral. Что такое нейтральный грид-бот? Грид-бот в режиме Neutral ставит сетку по обе стороны от текущей цены. Ниже цены бот открывает циклы Long, выше — циклы Short. Направление заранее выбирать не нужно. Чем грид-бот отличается от DCA-бота? DCA-бот докупает актив, когда цена идёт против позиции, и закрывает всю позицию тейк-профитом или по сигналу индикатора. Грид-бот ставит ордера по сетке в диапазоне и закрывает каждый цикл отдельно, на соседнем уровне. Для какого рынка подходит грид-бот? Для бокового рынка, когда цена ходит в коридоре без явного тренда. Если цена выходит из диапазона и продолжает движение (у Long — вниз, у Short — вверх, у Neutral — в любую сторону), бот остаётся с открытой позицией в минусе. Что будет, если цена выйдет из диапазона? Сетка не пересчитывается. Если цена ушла у Long-бота вниз, у Short-бота вверх, у Neutral-бота в любую сторону, позиция остаётся открытой и её убыток растёт. Если цена ушла у Long-бота вверх или у Short-бота вниз, циклы закрываются, позиции нет, и бот ждёт, пока цена вернётся в диапазон. Ограничить убыток можно кнопками «Закрыть позицию» и «Отменить сделку». Сколько ордеров ставить в сетке грид-бота? Столько, чтобы отступ между ордерами был больше двух торговых комиссий биржи: каждый цикл состоит из двух ордеров. Когда вы вводите число ордеров, Veles показывает отступ справа в поле «Сетка ордеров». Сколько стоит грид-бот на Veles? На старте грид-боты работают только через Veles Брокер, и комиссию платформы с них Veles не берёт. Торговые комиссии биржи остаются. Можно ли запустить грид-бота без аккаунта на бирже? Да. На старте грид-бот запускается только через Veles Брокер. После проверки личности Veles создаст субаккаунт на Bybit и API-ключ. Пополнить субаккаунт можно от 10 USDT. Есть ли на Veles спотовый грид-бот? Пока нет. Грид-боты на Veles торгуют фьючерсами, а брокерский счёт работает только с фьючерсами. Можно ли протестировать грид-бота на истории? Да. В конфигураторе GRID нажмите «Протестировать»: Veles подставит монету и настройки сетки, вы выберете период, а в отчёте увидите прибыль, МПУ и число сделок.

Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля с плечом связана с риском потери средств.