С 30 октября по 13 ноября акции Nvidia упали больше чем на 20%, а индекс S&P 500, в который входит компания, за те же дни почти не изменился. Индексы двигаются плавнее отдельных акций. Хватит ли боту таких движений, чтобы заработать? Мы проверили на исторических данных четырёх ботов Veles на главные индексы США. Все четыре закончили тест в плюсе, в том числе те, чей индекс за полгода подешевел.

Ниже вы узнаете, что такое фондовый индекс, чем S&P 500 отличается от Dow Jones и какого бота выбрать под свою задачу. Ближе к концу — сколько денег держать на бирже, чтобы бот пережил падение рынка на 34%, как в 2020 году.

Результаты ботов для торговли индексами S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и Russell 2000

Как читать таблицу

Чистая прибыль — сколько бот заработал к депозиту после вычета комиссий биржи.

— сколько бот заработал к депозиту после вычета комиссий биржи. МПУ к депозиту — максимальный плавающий убыток, то есть насколько глубоко уходила в минус открытая сделка, в процентах от депозита. По МПУ выбирают, сколько денег держать на бирже.

— максимальный плавающий убыток, то есть насколько глубоко уходила в минус открытая сделка, в процентах от депозита. По МПУ выбирают, сколько денег держать на бирже. Как изменилась цена за период — сколько заработал бы тот, кто просто купил индекс в начале теста и держал до конца.

Все четыре бота торгуют на рост (лонг) с депозитом 300 USDT и плечом x5, без стоп-лосса, на перекрёстной марже.

Ботов на Bybit мы проверили на тиковых данных за полгода — с середины мая, когда биржа открыла торги этими контрактами, по 16 ноября 2026 года. Бота на Dow Jones — на минутных свечах BingX с декабря 2025 года, поэтому его прибыль сравнивайте с поправкой на срок.

Что такое фондовый индекс простыми словами

Фондовый индекс — это число, которое показывает, как в среднем меняется цена группы акций. Индекс нельзя купить как акцию, поэтому торгуют фондами (ETF) и фьючерсами, которые повторяют его движение. Компании приходят и уходят, а индексы остаются — и вот почему.

Состав индекса регулярно пересматривают. Компании, которые подешевели и перестали проходить по правилам индекса, заменяют выросшими. Поэтому индекс со временем обновляется сам, а держатель одной акции остаётся с ней, даже если компания угасает.

У каждой компании в индексе своя доля. Если её акции дешевеют, индекс теряет только в пределах этой доли. Nvidia — крупнейшая компания в S&P 500, но и её доля в индексе около 6%. Поэтому падение её акций в начале ноября почти не сдвинуло индекс. Что произошло с Nvidia, мы разобрали в статье «Бот для торговли акциями NVIDIA: шорт и лонг на Bybit».

В итоге индекс двигается плавнее отдельной акции и после падений чаще восстанавливается. Но если дешевеет весь рынок — в кризис или после резких решений правительства США, — индекс падает вместе с ним. Для бота это главный риск, ему посвящён раздел о депозите.

Чем отличаются индексы S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones и Russell 2000

S&P 500 — 500 крупнейших компаний США. Доля компании зависит от её рыночной стоимости, поэтому десять крупнейших компаний занимают больше трети индекса.

— 500 крупнейших компаний США. Доля компании зависит от её рыночной стоимости, поэтому десять крупнейших компаний занимают больше трети индекса. Nasdaq 100 — 100 крупнейших нефинансовых компаний с биржи Nasdaq, в основном технологических. Доля Nvidia в Nasdaq 100 больше, чем в S&P 500, а сам индекс колеблется сильнее S&P 500.

— 100 крупнейших нефинансовых компаний с биржи Nasdaq, в основном технологических. Доля Nvidia в Nasdaq 100 больше, чем в S&P 500, а сам индекс колеблется сильнее S&P 500. Dow Jones — 30 крупных корпораций США. Доля компании зависит не от её стоимости, а от цены одной акции, поэтому у Nvidia в Dow Jones доля около 2%.

— 30 крупных корпораций США. Доля компании зависит не от её стоимости, а от цены одной акции, поэтому у Nvidia в Dow Jones доля около 2%. Russell 2000 — 2000 небольших компаний США. Во время распродаж такие компании дешевеют быстрее крупных. Весной 2025 года Russell 2000 первым из главных индексов США упал больше чем на 20% от максимума.

Одна и та же новость сдвигает эти индексы по-разному. Падение технологических акций сильнее бьёт по Nasdaq 100, а распродажа акций небольших компаний — по Russell 2000, поэтому и боты на разные индексы входят в сделки в разное время и показывают разную прибыль.

Какого бота для торговли индексами выбрать

Все боты из подборки работают по одной схеме. Они входят, когда индикатор RSI показывает, что индекс перепродан, при падении цены докупают по сетке ордеров и закрывают всю позицию по небольшому тейк-профиту. Различаются они индексом, биржей и настройками сетки, а значит, просадкой и частотой сделок.

1. Не готовы к глубоким просадкам

S&P 500 (SPY) LONG — бот на индекс S&P 500, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса.

МПУ — 5% депозита, наименьшая просадка в подборке

чистая прибыль — 14% за полгода

63 сделки, все закрытые сделки — в плюс

Бот входит, когда RSI на 15-минутном графике опускается ниже 35. Если цена идёт дальше вниз, бот докупает по сетке из четырёх ордеров, каждый следующий больше предыдущего, и закрывает позицию по тейк-профиту меньше 1%. Сделки долгие, в среднем 4 дня.

2. Хотите, чтобы депозит не был всё время в сделке

NASDAQ 100 (QQQ) LONG — бот на индекс Nasdaq 100, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса.

в сделках — 61% времени теста, меньше, чем у других ботов

чистая прибыль — 21%, хотя QQQ за это время подешевел

самая долгая сделка длилась 10 дней

Бот входит, когда RSI на 15-минутном графике опускается ниже 40. Сетка из восьми ордеров растянута на 8% ниже цены входа — это самая широкая сетка в подборке, поэтому бот дольше других продолжает докупать при падении.

3. Хотите максимальную прибыль на Bybit

RUSSELL 2000 (IWM) LONG — бот на индекс Russell 2000, биржа Bybit, плечо x5, без стоп-лосса.

чистая прибыль — 30%, лучший результат среди ботов на Bybit

569 сделок, средняя длится 12 часов

МПУ — 10% депозита

Бот смотрит на пятиминутный график и входит чаще остальных. Ему достаточно, чтобы RSI опустился ниже 45. Докупает он двенадцатью небольшими ордерами и выходит с самым маленьким тейк-профитом в подборке, поэтому зарабатывает на коротких колебаниях. Самая долгая сделка длилась 14 дней.

4. Торгуете на BingX

DOW JONES LONG — бот на индекс Dow Jones, биржа BingX, плечо x5, без стоп-лосса.

чистая прибыль — 38% за 11 месяцев

МПУ — 11% депозита; за время теста Dow Jones опускался от максимума больше чем на 10% (февраль — март 2026 года)

самая долгая сделка длилась 19 дней

Настройки входа и сетки у бота такие же, как у бота на S&P 500, а тейк-профит немного больше. Бот проверен на минутных свечах, а не на тиках, поэтому в реальной торговле результат может отличаться сильнее, чем у ботов на Bybit.

Если вы впервые запускаете бота на индекс, начните с бота на S&P 500, потому что у него самая маленькая просадка в подборке. За полгода теста он заработал 14% к депозиту, хотя сам индекс немного подешевел.

Что такое фьючерсы на индексы США и тикеры SPY, US500, SPX/USDT

Боты Veles торгуют не самими индексами, а вечными (бессрочными) фьючерсами на них. Вы не покупаете акции и фонды, а открываете сделку на рост или падение цены и получаете прибыль или убыток в USDT. Поэтому брокерский счёт не нужен — хватит аккаунта на криптобирже. На Bybit такие контракты собраны в раздел TradFi, туда же входят фьючерсы на акции, золото и нефть.

Один и тот же индекс на разных биржах называется по-разному. S&P 500 — это SPY на Bybit, SP500 на BingX и US500 на OKX. Индексы на Bybit повторяют цену биржевых фондов. SPY повторяет фонд на S&P 500, QQQ — на Nasdaq 100, IWM — на Russell 2000. Цена фонда записана в другом масштабе, чем пункты индекса, но в процентах они меняются одинаково.

SPX/USDT — не индекс. Это мем-монета SPX6900, которая только шутит над названием S&P 500 и не повторяет его цену. Если ищете индекс, проверяйте, что пара находится в разделе TradFi или «Индексы», а не среди криптовалют.

У бирж разный режим торговли. Bybit торгует фьючерсами на индексы круглосуточно, а когда американские биржи закрыты, сглаживает цену контракта по своей формуле. На BingX индексные фьючерсы торгуются по расписанию. В перерыв нельзя открыть или закрыть позицию, а фандинг продолжает списываться. О том, как купить сами акции США или их токены на криптобирже, мы рассказали в статье «Акции США на криптобирже: xStocks, Bybit, Hyperliquid и боты Veles».

Какой депозит держать на бирже, чтобы бота на индекс не ликвидировали

На перекрёстной марже биржа не закрывает позицию бота, пока свободные деньги на балансе покрывают плавающий убыток. Сначала расскажем о правиле Veles, затем проверим, хватит ли его для индексов.

Правило Veles для ботов без стоп-лосса

Мы рекомендуем это правило для ботов на перекрёстной марже без стоп-лосса, таких как все четыре бота из подборки. Подробнее о нём — в справке Veles.

если МПУ меньше депозита, держите на бирже депозит × 2;

если МПУ больше депозита, держите МПУ × 2;

если ботов несколько, сумма их МПУ должна быть не больше половины баланса.

Для ботов со стоп-лоссом правило другое. Убыток одного стопа должен быть не больше 1% баланса, оценить его можно в бэктесте или через «Предпросмотр» в настройках бота.

У всех четырёх ботов МПУ намного меньше депозита, поэтому под каждого держите на бирже 600 USDT.

Почему для ботов на индексы одного правила мало

Мы рекомендуем брать МПУ из бэктеста хотя бы за год, в который были сильные обвалы. У ботов на Bybit такой истории нет. Контракты на индексы появились на бирже только в мае 2026 года. За полгода теста индексы падали, но не обваливались так, как в кризисы прошлых лет, поэтому МПУ в бэктестах небольшой.

Вторая причина — короткая сетка. Сетка ботов из подборки растянута всего на 4–8% ниже цены входа, а такие короткие сетки мы относим к высокорисковым. Когда цена проходит последний ордер, бот больше не докупает, и каждый следующий процент падения стоит около 5% депозита.

Какое падение выдержит баланс

Мы смоделировали сетку каждого бота с депозитом 300 USDT и плечом x5 для худшего случая, когда исполнены все ордера, а первый открыт на самом максимуме цены. Результаты у четырёх ботов почти одинаковые, потому что объём позиции у них один и тот же.

Баланс на бирже под одного бота Падение от цены первого ордера, при котором наступит ликвидация 300 USDT — только депозит около 22% 600 USDT — правило Veles около 41% 900 USDT — три депозита около 61% 1 500 USDT — пять депозитов ликвидация почти невозможна — позиция не больше баланса

Сравним эти падения с тем, как индексы США падали в прошлом.

Событие Как упал индекс Какого баланса хватило бы боту Апрель 2025 года, пошлины США S&P 500 — на 10% за два дня, Nasdaq 100 — на 22% от максимума 600 USDT 19 октября 1987 года, «чёрный понедельник» Dow Jones — на 22% за один день 600 USDT Февраль — март 2020 года, пандемия S&P 500 — на 34%, Dow Jones — на 37% за месяц с небольшим 600 USDT, но с небольшим запасом 2007–2009 годы, финансовый кризис S&P 500 — на 57% 900 USDT 2000–2002 годы, крах доткомов Nasdaq Composite — на 78% 1 500 USDT

Это оценка для худшего случая. На деле бот редко открывает первый ордер на самом максимуме, и падение от его цены входа бывает меньше. Зато резкий скачок цены может ухудшить картину, об этом расскажем ниже.

Даже если ликвидации не будет, долгое падение надолго заморозит депозит в сделке, ведь бот закроет её, только когда цена вернётся к средней цене позиции. После кризиса 2008 года S&P 500 возвращался к прежнему максимуму больше пяти лет.

Что ещё уменьшает баланс

Фандинг. Пока позиция открыта, биржа регулярно списывает или начисляет плату за удержание фьючерса. За два месяца лонги на QQQ заплатили около 1% от стоимости позиции, а при исполненной сетке это примерно 5% депозита бота. В чистую прибыль бэктеста входят торговые комиссии, а фандинг — нет.

Пока позиция открыта, биржа регулярно списывает или начисляет плату за удержание фьючерса. За два месяца лонги на QQQ заплатили около 1% от стоимости позиции, а при исполненной сетке это примерно 5% депозита бота. В чистую прибыль бэктеста входят торговые комиссии, а фандинг — нет. Резкий скачок цены. На BingX индексные фьючерсы закрываются на перерыв, и после открытия цена может сразу оказаться ниже нескольких ордеров сетки. Bybit торгует круглосуточно, но, пока американские биржи закрыты, спреды шире, а на их открытии цена может скачком пройти несколько ордеров.

На BingX индексные фьючерсы закрываются на перерыв, и после открытия цена может сразу оказаться ниже нескольких ордеров сетки. Bybit торгует круглосуточно, но, пока американские биржи закрыты, спреды шире, а на их открытии цена может скачком пройти несколько ордеров. Поддерживающая маржа. На Bybit для фьючерсов на индексы она в два — шесть раз выше, чем для BTC, поэтому ликвидация наступает чуть раньше. В таблице выше это уже учтено.

Сколько держать на бирже под ботов на индексы

Минимум — 600 USDT под одного бота по правилу Veles. Такой баланс выдержал бы и «чёрный понедельник», и обвал 2020 года.

по правилу Veles. Такой баланс выдержал бы и «чёрный понедельник», и обвал 2020 года. Чтобы пережить кризис масштаба 2008 года, держите 900 USDT, то есть три депозита бота.

держите 900 USDT, то есть три депозита бота. Не повышайте плечо. При плече x10 баланс 600 USDT выдержит падение около 22% вместо 41%.

При плече x10 баланс 600 USDT выдержит падение около 22% вместо 41%. Распределяйте ботов по субаккаунтам. Мы рекомендуем держать на одном субаккаунте 5–10 ботов. В кризис индексы падают вместе, и на общем балансе убытки ботов складываются.

Как запустить бота на индекс в Veles

Зарегистрируйтесь на Bybit или BingX — в зависимости от бота — и пополните баланс в USDT. Подключите биржу к Veles по API-ключу без права вывода средств. Инструкции есть для Bybit и для BingX. Откройте бэктест бота по ссылке из таблицы. Нажмите «Редактировать бота». Проверьте депозит и плечо. При другом депозите или плече результат будет другим. Пополните баланс по правилу из раздела выше и запустите бота.

В разделе «Бэктесты» вы можете проверить и других ботов на индексы, акции и криптовалюту. Если у вас ещё нет аккаунта Veles, зарегистрируйтесь. Бот быстрого старта в Telegram проведёт вас по шагам от регистрации до подключения биржи и запуска первого бота.

Частые вопросы 01 Что такое индекс S&P 500 простыми словами? Это показатель, который отражает, как в среднем меняется цена акций 500 крупнейших компаний США. Чем дороже компания, тем больше её доля в индексе. 02 Что такое индекс Доу Джонса простыми словами? Это индекс 30 крупных корпораций США. Доля компании в нём зависит от цены одной её акции, а не от стоимости всей компании. 03 Что такое Насдак простыми словами? Nasdaq — американская биржа, а Nasdaq 100 — индекс 100 крупнейших нефинансовых компаний на ней, в основном технологических. На Bybit Nasdaq 100 торгуется как фьючерс QQQ/USDT. 04 Как купить индекс S&P 500 из России? На криптобирже индекс не покупают, а торгуют фьючерсом на него. Это SPY/USDT на Bybit, SP500 на BingX или US500 на OKX. Акций вы при этом не получаете, прибыль и убыток считаются в USDT. 05 Какие индексы есть на Bybit? В разделе TradFi на Bybit есть фьючерсы на биржевые фонды, которые повторяют индексы, например SPY на S&P 500, QQQ на Nasdaq 100 и IWM на Russell 2000. 06 SPX/USDT — это индекс S&P 500? Нет. SPX/USDT — мем-монета SPX6900, её цена не связана с индексом S&P 500. 07 Сколько нужно денег, чтобы запустить бота на индекс? По правилу Veles — 600 USDT под одного бота с депозитом 300 USDT. Чтобы бот пережил падение рынка масштаба 2008 года, держите 900 USDT. 08 Можно ли запустить всех четырёх ботов на одном балансе? Нет. Бот на Dow Jones торгует на BingX, а три остальных — на Bybit. Под трёх ботов на Bybit держите 1 800 USDT, под бота на BingX — 600 USDT. 09 Почему в бэктесте бота не ликвидировало, а в реальной торговле может? Бэктесты ботов на Bybit охватывают полгода, бота на BingX — 11 месяцев, и за это время индексы ни разу не обваливались. Если рынок упадёт так же, как в 2020 или 2008 году, сетка бота закончится, и убыток будет расти, пока его покрывает баланс.

Статья не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктестов получены на исторических данных и не гарантируют такой же прибыли в будущем. Торговля фьючерсами с плечом может привести к потере депозита.