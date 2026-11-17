Мы посчитали: бонус можно получить даже с небольшим депозитом. Достаточно выбрать ботов, которых мы для вас подобрали, и выделить каждому, например, 100 USDT. Вот сколько эти боты наторговали на Bybit за последний месяц с таким депозитом:
- BTC Leader — 3 895 USDT
- LINK для новичков — 1 425 USDT
- TAO Supertrend — 1 250 USDT
А вместе они набрали больше 6 500 USDT — это больше, чем нужно для первого бонуса. Размер бонуса зависит от оборота:
- от 3 000 $ — бонус 10 $
- от 8 000 $ — бонус 25 $
- от 15 000 $ — бонус 50 $
Бонусы не суммируются: вы получите один — по самому высокому порогу, которого достигли ваши боты.
Три шага до бонуса за торговлю ботами
- Зарегистрируйтесь в Veles по ссылке и подключите биржу
- Запустите ботов
- 18 декабря проверьте баланс Veles
Мы учитываем сделки с 17 ноября по 17 декабря: чем раньше вы запустите ботов, тем больше получите. Бонус получат только новые аккаунты, зарегистрированные по ссылке из этой статьи, из роликов или постов на YouTube-канале Veles.
Частые вопросы
Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктеста на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.