Мы посчитали: бонус можно получить даже с небольшим депозитом. Достаточно выбрать ботов, которых мы для вас подобрали, и выделить каждому, например, 100 USDT. Вот сколько эти боты наторговали на Bybit за последний месяц с таким депозитом:

BTC Leader — 3 895 USDT

LINK для новичков — 1 425 USDT

TAO Supertrend — 1 250 USDT

А вместе они набрали больше 6 500 USDT — это больше, чем нужно для первого бонуса. Размер бонуса зависит от оборота:

от 3 000 $ — бонус 10 $

от 8 000 $ — бонус 25 $

от 15 000 $ — бонус 50 $

Бонусы не суммируются: вы получите один — по самому высокому порогу, которого достигли ваши боты.

Три шага до бонуса за торговлю ботами

Зарегистрируйтесь в Veles по ссылке и подключите биржу Запустите ботов 18 декабря проверьте баланс Veles

Мы учитываем сделки с 17 ноября по 17 декабря: чем раньше вы запустите ботов, тем больше получите. Бонус получат только новые аккаунты, зарегистрированные по ссылке из этой статьи, из роликов или постов на YouTube-канале Veles.

Частые вопросы 01 Кто может получить бонус? Новые пользователи Veles, которые зарегистрировались по ссылке из этой статьи, из роликов или постов на YouTube-канале Veles. 02 Можно ли участвовать, если аккаунт в Veles уже есть? Нет. Бонус получат только новые аккаунты. 03 Какую биржу подключить? Любую биржу, с которой работает Veles. Список бирж и что подготовить перед подключением — в справке. 04 Сколько нужно наторговать, чтобы получить бонус? Ваши боты должны наторговать не меньше 3 000 $ с 17 ноября по 17 декабря — тогда вы получите 10 $. Если оборот достигнет 8 000 $, вы получите 25 $, а если 15 000 $ — 50 $. 05 Сколько денег нужно, чтобы получить бонус? Минимального депозита нет: боту хватит, например, 100 USDT. Три бота из нашей подборки с таким депозитом вместе наторговали за последний месяц больше 6 500 USDT, а для бонуса нужно от 3 000 $. 06 Суммируются ли бонусы? Нет. Вы получите один бонус — по самому высокому порогу, которого достигли ваши боты. 07 Когда придёт бонус? 18 декабря мы начислим его на баланс Veles. 08 Нужно ли торговать вручную? Нет. Бот торгует круглосуточно, поэтому оборот набирается и ночью, и в выходные. 09 Безопасно ли подключать биржу к Veles? Да. API-ключ для Veles получает права только на чтение и торговлю — вывести средства через него нельзя. Включите двухфакторную аутентификацию на бирже: она защитит аккаунт, если кто-то узнает пароль.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктеста на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.