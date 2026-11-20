Сколько можно выиграть в WSOT 2026 без команды? До 2 000 000 USDT — столько Bybit разделит между участниками индивидуального турнира, который идёт до 2 декабря.

Как принять участие и каких ботов Veles запустить, рассказали в этой статье.

Призы индивидуального турнира WSOT 2026

Bybit делит участников на три категории по балансу Единого торгового аккаунта и в каждой награждает 400 трейдеров с самой большой прибылью в USDT.

Категория Баланс Единого торгового аккаунта Lightweight от 100 до 2 000 USDT Middleweight от 2 000 до 10 000 USDT Heavyweight от 10 000 USDT

Призовой пул растёт вместе с общим объёмом торгов всех участников. Сколько уже открыто и сколько получит каждое место, можно посмотреть на странице турнира.

Для каждого места Bybit задаёт минимальный объём торгов. Если участник его не набрал, он получит награду того места, до которого дотягивает его объём. Фьючерсы идут в объём по полной стоимости, спот — с коэффициентом 1.5. Объём на парах с нулевой комиссией не засчитывается.

Как принять участие в индивидуальном турнире WSOT

Турнир продлится до 2 декабря, присоединиться к нему можно в любой день до финиша.

Зарегистрируйтесь на Bybit по ссылке Veles — пошаговая инструкция. Для турнира нужна верификация первого уровня. Если у вас уже есть аккаунт, переходите к шагу 2. Переведите USDT на Единый торговый аккаунт по инструкции. Держите на нём от 100 USDT до конца турнира, иначе Bybit не покажет вас в рейтинге. Подключите Bybit к Veles в разделе «API-ключи» по инструкции. Зарегистрируйтесь на странице турнира. Запустите ботов Veles на этом аккаунте — подборка в следующем разделе. Следите за своим местом в рейтинге на странице турнира. Капитал аккаунта Bybit обновляет каждые 5 минут.

Боты Veles для индивидуального турнира WSOT

Мы собрали трёх ботов для фьючерсов Bybit. Все три торгуют в шорт с плечом x5. Результаты бэктестов посчитаны на депозите 100 USDT с кросс-маржой, данные до 11 ноября 2026 года.

Как настроить ботов под условия WSOT, мы рассказали в статье о WSOT 2026 с Veles.

Частые вопросы 01 Можно ли участвовать, если аккаунт на Bybit уже есть? Да. Зарегистрируйтесь на странице турнира и держите на Едином торговом аккаунте от 100 USDT. 02 Нужна ли верификация? Да, первого уровня. 03 Сколько денег нужно для участия? Зарегистрироваться можно без депозита. Чтобы попасть в рейтинг, на Едином торговом аккаунте должно быть от 100 USDT до конца турнира. От баланса зависит, в какой категории вы окажетесь. 04 Я уже в команде Veles. Можно ли участвовать в индивидуальном турнире? Да, на том же аккаунте. Но если вы претендуете на награды в нескольких турнирах WSOT, Bybit выдаст только самую крупную из них. 05 Можно ли участвовать с субаккаунта? Да. Один пользователь может зарегистрировать основной аккаунт и до шести субаккаунтов Единого торгового аккаунта. Субаккаунты Bybit AI в индивидуальном турнире не участвуют. 06 Как Bybit считает прибыль? Из конечного капитала аккаунта вычитается начальный, к результату прибавляются выводы и вычитаются пополнения. Поэтому пополнение счёта прибылью не считается. Нереализованная прибыль и убыток открытых позиций тоже учитываются. 07 Когда придут призы? В течение 30 дней после окончания турнира. 08 Кто не может участвовать? Маркет-мейкеры, институциональные клиенты, пользователи уровня Pro 3 и выше, жители Европейской экономической зоны и стран, которые Bybit не обслуживает.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Результаты бэктеста на исторических данных не гарантируют аналогичную доходность в будущем. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.