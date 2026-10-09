Турнир трейдеров на бирже BloFin: до 20 000 USDT для пользователей Veles

Какой приз можно получить за месяц работы ботов на BloFin? До 6 000 USDT — столько получит трейдер, занявший первое место в закрытом турнире BloFin × Veles.

Как принять участие и настроить бота, чтобы он набирал объём для рейтинга, рассказали в этой статье. А если дочитаете до конца, найдете пример, по которому можно посчитать, сколько сделок должны совершать ваши боты, если вы рассчитываете на призовое место.

Призы турнира BloFin

Призы получат участники, которые займут первые 10 мест и наберут от 100 000 USDT объёма. Место BloFin определяет по двум показателям: торговый объём даёт 80% итоговой оценки, PnL% — 20%.

🥇 1 место — до 6 000 USDT

— до 6 000 USDT 🥈 2 место — до 5 000 USDT

— до 5 000 USDT 🥉 3 место — до 3 400 USDT

— до 3 400 USDT 4–10 места — разделят до 5 600 USDT

Пул наград растёт вместе с общим объёмом торгов участников. Посмотреть, какая часть пула уже открыта, можно на странице турнира.

Как принять участие в турнире BloFin

Турнир продлится с 9 октября по 9 ноября, присоединиться к нему можно в любой день.

Зарегистрируйтесь на BloFin по ссылке Veles — пошаговая инструкция. Верификация для участия не нужна. Если у вас уже есть аккаунт, переходите к шагу 2. Подключите BloFin к Veles в разделе «API-ключи»: выберите Blofin Futures и нажмите «Подключить в один клик». Переведите USDT на фьючерсный счёт USDT-M по инструкции. Нажмите «Вступить» на странице турнира. Запустите бота на BloFin — какие настройки для этого нужны, рассказываем в следующем разделе. Следите за своим местом в рейтинге на странице турнира — рейтинг обновляется каждые 5 минут.

Какие сделки засчитываются в рамках турнира?

В зачёт идёт объём торгов фьючерсами USDT-M на BloFin, если выполнены три условия:

ордер исполнился как тейкер — то есть сразу после выставления, по текущей цене. Рыночный ордер всегда исполняется как тейкер;

позиция была открыта дольше одной минуты;

сделка совершена на собственные средства, без фьючерсного бонуса и ваучеров на возврат комиссии.

Лимитные ордера, которые ждут исполнения в стакане, BloFin в турнире не учитывает.

Бот Veles выставляет рыночный ордер в четырёх случаях:

когда входит в сделку с отступом 0 или в режиме «Маркет»;

когда усредняет позицию в сетке режима «Сигнал»;

когда закрывает сделку по сигналу индикатора — это тейк-профит в режиме «Сигнал»;

когда закрывает сделку по стоп-лоссу, в том числе по стоп-лоссу в безубыток.

Вход с отступом больше нуля, сетки в режимах «Простой» и «Свой», тейк-профит по проценту и мультитейки бот выставляет лимитными ордерами. Подробнее о типах ордеров — в справке о комиссиях.

Комиссия BloFin за тейкер-ордер — 0.06%, за лимитный ордер в стакане — 0.02%. Поэтому перед запуском проверьте в бэктесте, что стратегия с рыночными ордерами остаётся в плюсе.

Сколько сделок нужно, чтобы набрать 100 000 USDT объёма

Рыночный ордер на 1 500 USDT добавляет в рейтинг 1 500 USDT объёма.

Пример: бот без усреднений с депозитом 300 USDT и плечом x5 открывает позицию на 1 500 USDT. Если он входит и выходит по рынку, одна сделка добавляет 3 000 USDT объёма, и для порога в 100 000 USDT нужно 34 сделки за месяц — примерно одна в день. Если по рынку только вход, сделка добавляет 1 500 USDT, и сделок нужно 67.

Откройте бэктест своего бота за последний месяц и сравните число сделок с подходящим значением из примера.

Частые вопросы Что за биржа BloFin? Криптобиржа с фьючерсами USDT-M и копитрейдингом. С сентября 2026 года на ней можно запускать ботов Veles — об интеграции мы писали в анонсе. Можно ли участвовать, если аккаунт на BloFin уже есть? Да. В турнир идут сделки, которые бот совершает через API Veles, поэтому достаточно подключить аккаунт к Veles и нажать «Register Now» на странице турнира. Нужна ли верификация на BloFin? Нет. Без верификации на BloFin можно торговать фьючерсами с любым плечом и выводить до 20 000 USDT в сутки. Верификация нужна, только чтобы поднять лимит вывода. Сколько денег нужно для участия? Минимального депозита в условиях турнира нет — есть порог в 100 000 USDT объёма. Боту с депозитом 300 USDT и плечом x5 для этого достаточно примерно одной сделки в день с входом и выходом по рынку. Я торгую ботами Veles на другой бирже. Что делать? Запустите на BloFin бота с теми же настройками и проверьте, что он входит или выходит по рыночным ордерам. Боты на другой бирже продолжат работать. Нужно ли торговать вручную? Нет. Бот торгует круглосуточно, поэтому объём набирается и ночью, и в выходные. Безопасно ли подключать BloFin к Veles? Да. API-ключ для Veles получает права только на чтение и торговлю — вывести средства через него нельзя. Включите двухфакторную аутентификацию на BloFin: она защитит аккаунт, если кто-то узнает пароль. Когда придут призы? В течение трёх рабочих дней после финиша 9 ноября. Что может лишить приза? Массовая регистрация аккаунтов, сделки с самим собой и искусственное наращивание объёма — за это BloFin дисквалифицирует участника. Кроме того, в некоторых регионах турнир недоступен.

Материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Торговля криптовалютой и фьючерсами связана с высоким риском потери капитала.