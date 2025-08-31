English Українська
Статистика августа 2025: шаг к WSOT 2025

Август 2025 стал рубежом финальной подготовки перед крупнейшим трейдинговым турниром World Series of Trading 2025. В то время как биткоин консолидировался около $108 000–$116 000, команда Veles выводила на новый уровень стратегии, обучение и сервис платформы.

Обзор рынка

  • Биткоин стабилизировался после пика в $124 000, консолидируясь в коридоре $108 000–$116 000.

  • Институциональные инвесторы вложили $81 млн в спотовые BTC-ETF за сутки, общий приток в ETF достиг рекордных $38.7 млрд.

  • Краткосрочные держатели фиксировали среднюю себестоимость: $115.6 тыс. (1 мес.) и $113.6 тыс. (3 мес.).

  • Альткоины испытали фазу консолидации и ложных пробоев: DOGE, PEPE и UXLINK показали высокую волатильность, а GameFi-токены BIGTIME и QUBIC реагировали на новости Web3

Ключевые события Veles

Veles Daily: выпуски августа

  1. Veles Daily: ИИ-токены (AI16Z, ICP, GRT)

  2. Veles Daily: Qubic и La Catrina

  3. Veles Daily: Big Time и Bomberman

  4. Veles Daily: TWT и Edison

  5. Veles Daily: DOGE и Bomberman

  6. Veles Daily: VELO и Edison

  7. Veles Daily: TAO и Edison

  8. Veles Daily: В зоне консолидации

Checkpoint: сделки стратегий

  1. SWELL | Edison | +33.37%

  2. HFT | Bomberman | +14.70%

  3. GAS | Bomberman | +4.24 USDT

  4. BSV | Bomberman | +1.18 USDT

  5. DOGE | Bomberman | +2.14 USDT

  6. CRO | Bomberman | +4.51 USDT

  7. ETHFI | Bomberman | +3.08 USDT

  8. FIL | Bomberman | +4.83 USDT

PRO-бэктесты: избранное

Мы продолжили отбирать лучшие бэктесты для подписчиков PRO, среди которых:

  • RVN | PnL 38.45%

  • DOGE | PnL 21.09%

  • UXLINK | PnL 20.65%

И другие!

Подробнее:

Образовательный контент Veles Education

  1. Прибыль радует, убыток учит

  2. Сначала капитализируйте дисциплину

  3. Настоящая стратегия видна в просадке

  4. Торговля начинается с правильной биржи

  5. Почему пробой — ещё не гарантия движения

  6. Шумный рынок понятнее при смене масштаба

  7. Микроцели в трейдинге

  8. Рынок сделал движение — вы не вошли

  9. Формируется сетап — вы его пропускаете

  10. Быстрое решение ≠ импульсивное

  11. Рынок ускорился — вы замерли

  12. Цена лжет, контекст — нет

  13. Идеальные паттерны часто обманывают

  14. Куда исчезают паттерны после входа

  15. Риски растут не в цифрах, а в голове

  16. Подготовка к WSOT 2025: анонс турнира

  17. Экстренные алгоритмы для резких движений

  18. Рынок не совпадает с вашим таймингом

  19. Тонкий рынок и его особенности

  20. Уровни работают, пока их видит толпа

Прямые эфиры и вебинары

Показатели платформы

Август 2025 стал успешным для пользователей Veles:

  • Объём торгов: $1.51 млрд

  • Прибыль трейдеров: $6.47 млн

  • Закрытых сделок: 2.33 млн

  • Рекордный день: 22 августа — $898 тыс

Эти цифры отражают эффективность алгоритмов Veles и активную поддержку сообщества.

Август продемонстрировал: сочетание продвинутой аналитики, живого обучения и точных стратегий делает Veles платформой выбора для подготовки к турнирам. Системный подход и постоянный фидбэк позволили ещё сильнее оптимизировать роботов и подготовить трейдеров перед WSOT 2025.

