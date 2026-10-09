Турнір трейдерів на біржі BloFin: до 20 000 USDT для користувачів Veles

Який приз можна отримати за місяць роботи ботів на BloFin? До 6 000 USDT — стільки отримає трейдер, який посяде перше місце в закритому турнірі BloFin × Veles.

Як взяти участь і налаштувати бота, щоб він набирав об’єм для рейтингу, розповіли в цій статті. А якщо дочитаєте до кінця, знайдете приклад, за яким можна порахувати, скільки угод мають здійснювати ваші боти, якщо ви розраховуєте на призове місце.

Призи турніру BloFin

Призи отримають учасники, які посядуть перші 10 місць і наберуть від 100 000 USDT об’єму. Місце BloFin визначає за двома показниками: торговий об’єм дає 80% підсумкової оцінки, PnL% — 20%.

🥇 1 місце — до 6 000 USDT

— до 6 000 USDT 🥈 2 місце — до 5 000 USDT

— до 5 000 USDT 🥉 3 місце — до 3 400 USDT

— до 3 400 USDT 4–10 місця — розділять до 5 600 USDT

Пул нагород зростає разом із загальним об’ємом торгів учасників. Подивитися, яка частина пулу вже відкрита, можна на сторінці турніру.

Як взяти участь у турнірі BloFin

Турнір триватиме з 9 жовтня по 9 листопада, приєднатися до нього можна в будь-який день.

Зареєструйтеся на BloFin за посиланням Veles — покрокова інструкція. Верифікація для участі не потрібна. Якщо у вас уже є акаунт, переходьте до кроку 2. Підключіть BloFin до Veles у розділі «API-ключі»: оберіть Blofin Futures і натисніть «Підключити в один клік». Переведіть USDT на ф’ючерсний рахунок USDT-M за інструкцією. Натисніть «Вступити» на сторінці турніру. Запустіть бота на BloFin — які налаштування для цього потрібні, розповідаємо в наступному розділі. Стежте за своїм місцем у рейтингу на сторінці турніру — рейтинг оновлюється кожні 5 хвилин.

Які угоди зараховуються в рамках турніру?

У залік іде об’єм торгів ф’ючерсами USDT-M на BloFin, якщо виконані три умови:

ордер виконався як тейкер — тобто одразу після виставлення, за поточною ціною. Ринковий ордер завжди виконується як тейкер;

позиція була відкрита довше однієї хвилини;

угода здійснена на власні кошти, без ф’ючерсного бонусу та ваучерів на повернення комісії.

Лімітні ордери, які чекають виконання у склянці, BloFin у турнірі не враховує.

Бот Veles виставляє ринковий ордер у чотирьох випадках:

коли входить в угоду з відступом 0 або в режимі «Маркет»;

коли усереднює позицію в сітці режиму «Сигнал»;

коли закриває угоду за сигналом індикатора — це тейк-профіт у режимі «Сигнал»;

коли закриває угоду за стоп-лосом, зокрема за стоп-лосом у беззбиток.

Вхід із відступом більше нуля, сітки в режимах «Простий» і «Свій», тейк-профіт за відсотком і мультитейки бот виставляє лімітними ордерами. Докладніше про типи ордерів — у довідці про комісії.

Комісія BloFin за тейкер-ордер — 0.06%, за лімітний ордер у склянці — 0.02%. Тому перед запуском перевірте в бектесті, що стратегія з ринковими ордерами залишається в плюсі.

Скільки угод потрібно, щоб набрати 100 000 USDT об’єму

Ринковий ордер на 1 500 USDT додає в рейтинг 1 500 USDT об’єму.

Приклад: бот без усереднень із депозитом 300 USDT і плечем x5 відкриває позицію на 1 500 USDT. Якщо він входить і виходить за ринком, одна угода додає 3 000 USDT об’єму, і для порога в 100 000 USDT потрібно 34 угоди за місяць — приблизно одна на день. Якщо за ринком тільки вхід, угода додає 1 500 USDT, і угод потрібно 67.

Відкрийте бектест свого бота за останній місяць і порівняйте число угод із відповідним значенням із прикладу.

Часті запитання Що за біржа BloFin? Криптобіржа з ф’ючерсами USDT-M і копітрейдингом. Із вересня 2026 року на ній можна запускати ботів Veles — про інтеграцію ми писали в анонсі. Чи можна брати участь, якщо акаунт на BloFin уже є? Так. У турнір ідуть угоди, які бот здійснює через API Veles, тому достатньо підключити акаунт до Veles і натиснути «Register Now» на сторінці турніру. Чи потрібна верифікація на BloFin? Ні. Без верифікації на BloFin можна торгувати ф’ючерсами з будь-яким плечем і виводити до 20 000 USDT на добу. Верифікація потрібна, тільки щоб підняти ліміт виведення. Скільки грошей потрібно для участі? Мінімального депозиту в умовах турніру немає — є поріг у 100 000 USDT об’єму. Боту з депозитом 300 USDT і плечем x5 для цього достатньо приблизно однієї угоди на день із входом і виходом за ринком. Я торгую ботами Veles на іншій біржі. Що робити? Запустіть на BloFin бота з тими самими налаштуваннями і перевірте, що він входить або виходить за ринковими ордерами. Боти на іншій біржі продовжать працювати. Чи потрібно торгувати вручну? Ні. Бот торгує цілодобово, тому об’єм набирається і вночі, і у вихідні. Чи безпечно підключати BloFin до Veles? Так. API-ключ для Veles отримує права тільки на читання і торгівлю — вивести кошти через нього не можна. Увімкніть двофакторну аутентифікацію на BloFin: вона захистить акаунт, якщо хтось дізнається пароль. Коли прийдуть призи? Протягом трьох робочих днів після фінішу 9 листопада. Що може позбавити призу? Масова реєстрація акаунтів, угоди із самим собою та штучне нарощування об’єму — за це BloFin дискваліфікує учасника. Крім того, у деяких регіонах турнір недоступний.

Матеріал носить інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Торгівля криптовалютою та ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.