Статистика октября 2025 | Двуликий Uptober

Октябрь 2025 года оправдал репутацию традиционного «Uptober» — Bitcoin обновил исторический максимум, преодолев отметку $125,700, а криптосообщество пережило один из самых драматичных моментов года: каскад ликвидаций на $19 миллиардов. Платформа Veles не только помогла пользователям пройти через турбулентность, но и представила революционное мобильное приложение для iOS, расширила возможности бэктестинга и провела уникальный конкурс на выживаемость стратегий. Разбираем ключевые события месяца, обновления платформы и лучшие стратегии октября.

Рынок в октябре: между эйфорией и каскадом

Октябрь начался с оптимизма: Bitcoin уверенно рос, подпитываемый институциональными притоками и сезонными факторами. Уже 2 октября BTC достиг $116,470 (+3,17% за день), подтверждая начало традиционного октябрьского ралли. За последнее десятилетие средняя доходность BTC в октябре составила свыше 20%, и 2025 год не стал исключением.

Новый исторический максимум

Bitcoin установил новый ATH — $125,700, превзойдя все прогнозы. Рост поддерживался несколькими факторами:

Институциональный интерес: MicroStrategy приобрела 168 BTC (~$18,8 млн) по цене $112,051 за монету

сенатор США Синтия Ламмис заявила, что финансирование Стратегического биткоин-резерва может начаться в любой момент ETF-притоки: на Binance за три дня прошёл чистый приток USDC на $1,83 млрд, включая рекордные $767 млн 17 октября

Каскад ликвидаций 10 октября

Однако 10 октября рынок пережил крупнейший каскад ликвидаций — 19 миллиардов долларов ушли в пыль. Экспирация опционов на $5,6 млрд ($4,7 млрд на BTC и $938 млн на ETH) спровоцировала взрывную волатильность. Ключевые уровни находились около $118,000 для BTC и $4,400 для ETH.

Макроэкономический контекст

Аналитики Glassnode отметили, что долгосрочные инвесторы усилили продажи — ежедневный объем вырос с $1 млрд в июне до $3 млрд в октябре. Инвесторы, купившие BTC по средней цене $93,000 в период октябрь 2024 — апрель 2025, стали основными продавцами актива. При этом уровень $113,000 служил разделительной линией между медвежьими и бычьими настроениями.

Параллельно развивались позитивные тренды: разрядка в отношениях между США и Китаем рассматривается как благоприятный фактор для обмена технологиями блокчейна, а JPMorgan готовится предоставить торговлю криптовалютами своим клиентам.

Итоги работы Veles

Революция в мобильной торговле

14 октября стало поворотным моментом — запуск мобильного приложения Veles для iOS. Это не просто мониторинг, а полноценное управление ботами прямо с iPhone:

Мониторинг и управление активными сделками (усреднение, закрытие)

Показатель профита за 3 месяца для принятия решений по фактам

Запуск и остановка ботов в любое время

Детальная статистика и аналитика по каждой стратегии

Безопасное управление аккаунтом и API

20 октября открыто бета-тестирование приложения для Android — ограниченное количество мест для ранних тестировщиков.

Прорыв в бэктестинге

2 октября: бэктесты PRO получили доступ к полному периоду с момента листинга актива на Bybit Futures. Теперь можно проверять стратегии не только за последний год, но и на ключевых рыночных событиях, включая исторические проливы.

13 октября: расширение на Bybit Spot — полная база свечей, высокая скорость тестирования и точные результаты на длинных периодах.

Операционные улучшения

17 октября: быстрое управление ботами — возможность запускать и останавливать до 100 ботов одновременно. Критически важно в моменты высокой волатильности, как показал флешкраш 11 октября.

24 октября: старт бета-тестирования торгового терминала Veles — торговля напрямую через терминал, управление ордерами в одном окне, история сделок по всем API-ключам.

Торговые успехи

Checkpoint — лучшие сделки месяца:

Краткий отчёт (4-26 октября):

Сделок: 83

Прирост к депозиту: +51%

Средняя сделка: 2,48%

В пиковые дни: до 20 сделок

Избранные бэктесты PRO

2 октября: MNT (+24,90%), ENA (+18,62%), CRO (+10,76%), SOL (+10,73%)

16 октября: BNB (+46,51%), PEPE (+22,50%), BTC (+15,31%), 1INCH (+11,33%)

Veles Daily — глубокая аналитика

Серия аналитических постов охватила ключевые темы октября:

Образовательная платформа Veles.Finance Education

Канал Veles Education продолжает публиковать ежедневные материалы о психологии трейдинга и структуре рынка:

Ключевые темы октября

Комьюнити и конкурсы

Итоги «Эксперты Veles» за сентябрь

1 октября объявлены победители:

1 октября объявлены победители:

Конкурс «Переживи каскадную ликвидацию»

12 октября запущен уникальный конкурс: создать стратегию, способную пережить флешкраш 10 октября. Условия:

Цель тестирования: 10 октября 2025

Активы: BTC, ETH, SOL, TRX, BNB

Безлимитные бэктесты 12-13 октября

Плечо от 2x, МПУ не выше депозита

Результаты конкурса опубликованы 20 октября — победители получили по $100 и специальные призы за вклад в сообщество. Полный анализ победивших стратегий доступен в блоге.

Итоги WSOT 2025

8 октября объявлены 40 победителей финального розыгрыша турнира Bybit WSOT среди участников команды Veles — каждый получил подписку на Бэктесты PRO.

Партнёрства и достижения

Прямые эфиры и контент

Стримы на YouTube

Образовательные материалы

Серия «Бот vs Человек»

Новая рубрика, сравнивающая поведение трейдеров и ботов Veles:

Фича недели

29 октября запущена новая рубрика — напоминания о функциях платформы. Первый выпуск посвящён предпросмотру сделок: средняя цена после усреднений, стоп-лосс и потенциальный убыток видны до запуска бота.

Статистика платформы за октябрь

Объём торгов: $1,59 млрд

Прибыль пользователей: $9,044 млн

Пиковый день: 10 октября — $1,86 млн прибыли

— прибыли Количество закрытых сделок: 2 828 400

Ноябрь: готовимся к продолжению

Октябрь доказал, что крипторынок способен на стремительные развороты — от эйфории ATH до каскада ликвидаций за считанные часы. Макроэкономическая картина улучшается: возможное смягчение политики ФРС, разрядка напряжённости между США и Китаем, растущий институциональный интерес. Но рынок остаётся тонким — любое отклонение от сценария может обернуться новой волной волатильности.

Что ждёт нас в ноябре:

Исторически ноябрь часто продолжает октябрьскую динамику. В 2024 году Bitcoin показал рост на 44%, достигнув $99,598. Текущие уровни поддержки находятся в районе $108,000-$113,000, а пробой $120,000+ может открыть дорогу к новым максимумам.

Для трейдеров ключевыми факторами станут:

Решения ФРС по процентным ставкам

Притоки в Bitcoin и Ethereum ETF

Развитие ситуации с регулированием в США

Активность институциональных покупателей

Заключение

Октябрь 2025 года подтвердил статус «Uptober» и показал зрелость крипторынка: институциональные игроки наращивают позиции, инфраструктура совершенствуется, а инструменты для трейдеров становятся всё более доступными. Veles прошла через турбулентность месяца, представив революционные обновления — от мобильных приложений до расширенных возможностей бэктестинга.

Помните: волатильность — это не враг, а возможность. Используйте системный подход, тестируйте стратегии перед запуском, диверсифицируйте портфель и никогда не торгуйте на эмоциях. Боты Veles работают 24/7, превращая рыночный хаос в закономерности и возможности.

Ноябрь обещает быть не менее захватывающим. Следите за обновлениями, адаптируйте стратегии и оставайтесь с нами — лучшее ещё впереди!

Следите за обновлениями в Telegram (VelesFinanceRu, VelesEducation) и на YouTube!