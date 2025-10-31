Статистика октября 2025 | Двуликий Uptober
Октябрь 2025 года оправдал репутацию традиционного «Uptober» — Bitcoin обновил исторический максимум, преодолев отметку $125,700, а криптосообщество пережило один из самых драматичных моментов года: каскад ликвидаций на $19 миллиардов. Платформа Veles не только помогла пользователям пройти через турбулентность, но и представила революционное мобильное приложение для iOS, расширила возможности бэктестинга и провела уникальный конкурс на выживаемость стратегий. Разбираем ключевые события месяца, обновления платформы и лучшие стратегии октября.
Рынок в октябре: между эйфорией и каскадом
Октябрь начался с оптимизма: Bitcoin уверенно рос, подпитываемый институциональными притоками и сезонными факторами. Уже 2 октября BTC достиг $116,470 (+3,17% за день), подтверждая начало традиционного октябрьского ралли. За последнее десятилетие средняя доходность BTC в октябре составила свыше 20%, и 2025 год не стал исключением.
Новый исторический максимум
Bitcoin установил новый ATH — $125,700, превзойдя все прогнозы. Рост поддерживался несколькими факторами:
- Институциональный интерес: MicroStrategy приобрела 168 BTC (~$18,8 млн) по цене $112,051 за монету
- Регуляторные новости: сенатор США Синтия Ламмис заявила, что финансирование Стратегического биткоин-резерва может начаться в любой момент
- ETF-притоки: на Binance за три дня прошёл чистый приток USDC на $1,83 млрд, включая рекордные $767 млн 17 октября
Каскад ликвидаций 10 октября
Однако 10 октября рынок пережил крупнейший каскад ликвидаций — 19 миллиардов долларов ушли в пыль. Экспирация опционов на $5,6 млрд ($4,7 млрд на BTC и $938 млн на ETH) спровоцировала взрывную волатильность. Ключевые уровни находились около $118,000 для BTC и $4,400 для ETH.
Макроэкономический контекст
Аналитики Glassnode отметили, что долгосрочные инвесторы усилили продажи — ежедневный объем вырос с $1 млрд в июне до $3 млрд в октябре. Инвесторы, купившие BTC по средней цене $93,000 в период октябрь 2024 — апрель 2025, стали основными продавцами актива. При этом уровень $113,000 служил разделительной линией между медвежьими и бычьими настроениями.
Параллельно развивались позитивные тренды: разрядка в отношениях между США и Китаем рассматривается как благоприятный фактор для обмена технологиями блокчейна, а JPMorgan готовится предоставить торговлю криптовалютами своим клиентам.
Итоги работы Veles
Революция в мобильной торговле
14 октября стало поворотным моментом — запуск мобильного приложения Veles для iOS. Это не просто мониторинг, а полноценное управление ботами прямо с iPhone:
- Мониторинг и управление активными сделками (усреднение, закрытие)
- Показатель профита за 3 месяца для принятия решений по фактам
- Запуск и остановка ботов в любое время
- Детальная статистика и аналитика по каждой стратегии
- Безопасное управление аккаунтом и API
20 октября открыто бета-тестирование приложения для Android — ограниченное количество мест для ранних тестировщиков.
Прорыв в бэктестинге
2 октября: бэктесты PRO получили доступ к полному периоду с момента листинга актива на Bybit Futures. Теперь можно проверять стратегии не только за последний год, но и на ключевых рыночных событиях, включая исторические проливы.
13 октября: расширение на Bybit Spot — полная база свечей, высокая скорость тестирования и точные результаты на длинных периодах.
Операционные улучшения
17 октября: быстрое управление ботами — возможность запускать и останавливать до 100 ботов одновременно. Критически важно в моменты высокой волатильности, как показал флешкраш 11 октября.
24 октября: старт бета-тестирования торгового терминала Veles — торговля напрямую через терминал, управление ордерами в одном окне, история сделок по всем API-ключам.
Торговые успехи
Checkpoint — лучшие сделки месяца:
- FIL | Long 5.0X — Bomberman, +2.41 USDT (5 октября)
- ETC | Long 5.0X — Bomberman, +12.83 USDT (12 октября)
- TON | Long 10.0X — Edison, +1.5 USDT (14 октября)
- CRO | Long 5.0X — Bomberman, +30.29 USDT (20 октября)
- GRT | Long 5.0X — Bomberman, +4.36 USDT (22 октября)
- SPX | Long 10.0X — Edison, +12.65 USDT (23 октября)
Краткий отчёт (4-26 октября):
- Сделок: 83
- Прирост к депозиту: +51%
- Средняя сделка: 2,48%
- В пиковые дни: до 20 сделок
Избранные бэктесты PRO
2 октября: MNT (+24,90%), ENA (+18,62%), CRO (+10,76%), SOL (+10,73%)
16 октября: BNB (+46,51%), PEPE (+22,50%), BTC (+15,31%), 1INCH (+11,33%)
Veles Daily — глубокая аналитика
Серия аналитических постов охватила ключевые темы октября:
- 2 октября: «Uptober» уже здесь! — анализ Hedera (HBAR) и стратегии Bomberman
- 7 октября: Канал Кельтнера в действии — торговая система с ADX, ROC и SuperTrend на ENA
- 10 октября: CRO в коррекции — обновление стратегии Bomberman 1.1
- 21 октября: Veles Daily «рынок затаился» — MicroStrategy приобрела 168 BTC, GRT Bomberman 1.2: оптимизация сетки с 5% до 7%
- 23 октября: ИИ и блокчейн — конвергенция технологий и бэктест TAO EDISON 1.1
Образовательная платформа Veles.Finance Education
Канал Veles Education продолжает публиковать ежедневные материалы о психологии трейдинга и структуре рынка:
Ключевые темы октября
- Обманутый контекст: когда сетап выглядит идеально (1 октября)
- Бесполезная детализация: почему трейдер тонет в микроструктуре (2 октября)
- Сигнал есть — а результата нет (3 октября)
- Ликвидность — это не объём, а поведение (7 октября)
- Больше таймфреймов — меньше ясности (8 октября)
- Сделка без намерения — это случайность (9 октября)
- Точка входа — это последствие, а не цель (10 октября)
- Ложный импульс — преднамеренный сброс энергии рынка (13 октября)
- Вы торгуете внутри чужой сделки (14 октября)
- Информация стала платной, но есть ли польза от нее (15 октября)
- AI-модели в трейдинге: играют против вас (16 октября)
- Самая дорогая сделка — это та, которую вы повторите (17 октября)
- Идея — это ваш стоп-лосс от выгорания (20 октября)
- Избыточная осведомлённость ухудшает результат (21 октября)
- Финансовая идентичность: кем вы себя ощущаете на рынке (22 октября)
- Рост капитала требует отказа от контроля (23 октября)
- MEV против вашего сетапа (24 октября)
- Фьючерсы подсказывают раньше спота (27 октября)
- ФРС готовится вернуть ликвидность (28 октября)
- Длинная свеча — не всегда тренд (29 октября)
Комьюнити и конкурсы
Итоги «Эксперты Veles» за сентябрь
1 октября объявлены победители:
- XA Д — 188 баллов, 70 USDT + 30 дней Бэктестов PRO
- douleur — 147 баллов, 60 USDT + 25 дней
- latuserge — 133 балла, 50 USDT + 20 дней
- Володимир — 116 баллов, 40 USDT + 15 дней
- Emm — 44 балла, 30 USDT + 10 дней
Конкурс «Переживи каскадную ликвидацию»
12 октября запущен уникальный конкурс: создать стратегию, способную пережить флешкраш 10 октября. Условия:
- Цель тестирования: 10 октября 2025
- Активы: BTC, ETH, SOL, TRX, BNB
- Безлимитные бэктесты 12-13 октября
- Плечо от 2x, МПУ не выше депозита
Результаты конкурса опубликованы 20 октября — победители получили по $100 и специальные призы за вклад в сообщество. Полный анализ победивших стратегий доступен в блоге.
Итоги WSOT 2025
8 октября объявлены 40 победителей финального розыгрыша турнира Bybit WSOT среди участников команды Veles — каждый получил подписку на Бэктесты PRO.
Партнёрства и достижения
- YouTube-канал достиг 17,000 подписчиков (9 октября)
- Канал Veles Education преодолел отметку 26,000 подписчиков (10 октября)
- Финал «Колесо фортуны с BingX» (27 октября) — общий объём торгов $26,193,431.17
- Публикация стратегии LONG_STRATEGY от latuserge (10 октября)
Прямые эфиры и контент
Стримы на YouTube
- 2 октября, 17 — «Подобрали активы для отработки на средней дистанции»
- 16 октября, 17 — «Пришло время переоценить рынок! Как теперь торговать ботами?»
- 30 октября, 17 — «Делаем иксы без плеча и завышенного риска»
Образовательные материалы
- Статья: ТОП-5 фильмов о криптовалюте (4 октября)
- Подборка: Что посмотреть на выходных? (4 октября) — рекомендации от Veles Education
- Статья: Что такое свечи доджи в трейдинге (25 октября)
- Подкаст с CTO Русланом Молчановым у Ибрагима Джураева (28 октября) — «Алготрейдинг без мифов»
- Видео: Бэктесты без границ — обзор обновления PRO подписки и тестирования на полном историческом периоде
Серия «Бот vs Человек»
Новая рубрика, сравнивающая поведение трейдеров и ботов Veles:
- 9 октября: Кто выиграет у FOMO? — сценарий с инаугурацией Трампа
- 18 октября: Кто думает и кто сомневается? — недосиженная коррекция
- 24 октября: Когда эмоции мешают выйти вовремя — недосиженный профит
Фича недели
29 октября запущена новая рубрика — напоминания о функциях платформы. Первый выпуск посвящён предпросмотру сделок: средняя цена после усреднений, стоп-лосс и потенциальный убыток видны до запуска бота.
Статистика платформы за октябрь
- Объём торгов: $1,59 млрд
- Прибыль пользователей: $9,044 млн
- Пиковый день: 10 октября — $1,86 млн прибыли
- Количество закрытых сделок: 2 828 400
Ноябрь: готовимся к продолжению
Октябрь доказал, что крипторынок способен на стремительные развороты — от эйфории ATH до каскада ликвидаций за считанные часы. Макроэкономическая картина улучшается: возможное смягчение политики ФРС, разрядка напряжённости между США и Китаем, растущий институциональный интерес. Но рынок остаётся тонким — любое отклонение от сценария может обернуться новой волной волатильности.
Что ждёт нас в ноябре:
Исторически ноябрь часто продолжает октябрьскую динамику. В 2024 году Bitcoin показал рост на 44%, достигнув $99,598. Текущие уровни поддержки находятся в районе $108,000-$113,000, а пробой $120,000+ может открыть дорогу к новым максимумам.
Для трейдеров ключевыми факторами станут:
- Решения ФРС по процентным ставкам
- Притоки в Bitcoin и Ethereum ETF
- Развитие ситуации с регулированием в США
- Активность институциональных покупателей
Заключение
Октябрь 2025 года подтвердил статус «Uptober» и показал зрелость крипторынка: институциональные игроки наращивают позиции, инфраструктура совершенствуется, а инструменты для трейдеров становятся всё более доступными. Veles прошла через турбулентность месяца, представив революционные обновления — от мобильных приложений до расширенных возможностей бэктестинга.
Помните: волатильность — это не враг, а возможность. Используйте системный подход, тестируйте стратегии перед запуском, диверсифицируйте портфель и никогда не торгуйте на эмоциях. Боты Veles работают 24/7, превращая рыночный хаос в закономерности и возможности.
Ноябрь обещает быть не менее захватывающим. Следите за обновлениями, адаптируйте стратегии и оставайтесь с нами — лучшее ещё впереди!
