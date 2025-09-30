Статистика сентября 2025: от Red September к золотому Uptober
Сентябрь 2025 стал переломным: Bitcoin впервые за долгие годы показал уверенный рост в традиционно слабом месяце, а платформа Veles обновила инструменты и усилила образовательную экосистему. В этом обзоре — краткая сводка по рынку, итоги работы Veles и подготовка к «Uptober».
Сентябрь без привычного спада
За последние годы сентябрь неизменно приносил отрицательную динамику Bitcoin, но в 2025-м первая криптовалюта выросла на 4–6% благодаря сочетанию факторов.
- Смягчение монетарной политики ФРС: снижение ставки 17 сентября добавило оптимизма рисковым активам.
- Институциональные притоки: продолжающиеся вливания в Bitcoin ETF обеспечили стабильный спрос.
- Надёжность сети: хешрейт держится на исторических пиках, укрепляя уверенность инвесторов.
Краткая сводка по рынку
Bitcoin завершил сентябрь ростом без резких коррекций. Ethereum и лидеры альтсезона (Solana, XRP) сохранили позиции, показывая умеренную положительную динамику. Индекс альтсезона уверенно держится выше критической отметки, что предвещает рост альтернативных активов в Q4.
Итоги работы Veles
Образовательная платформа Veles.Finance Education
Сентябрьский поток публикаций охватил ключевые темы адаптации к новому рынку:
- «Рынок стал “коротким”» — серийность импульсов и рекомендации для трейдера.
- «Слабая рука против сильной» — борьба за инициативу и алгоритмический фильтр шума.
- «Чтение ликвидности» — определение точек максимального интереса участников.
- «15 минут, которые решают всё» — практики быстрого входа и роль ботов Veles.
- «Импульс — не марафонец, а спринтер» — новые правила внутридневной торговли.
- «AI меняет движение цены» — влияние алгоритмов и советы по построению гибких систем.
Все материалы доступны в телеграм-канале Veles.Finance Education.
Технические достижения
Новая архитектура данных и мгновенные бэктесты: представлена в прямом эфире с CTO Русланом Молчановым 18 сентября. Обновлённый блог на Дзен: все образовательные и аналитические материалы теперь публикуются на Dzen Veles Finance.
Комьюнити-активность и стримы
Veles Daily и Checkpoint: еженедельные отчёты с ключевыми сделками и результатами стратегий:
- Veles Daily — циклы и флагманы
- Veles Daily — осенняя стратегия
- Veles Daily — стресс-тест и регуляторы
- Veles Daily — скальперский арсенал
- Veles Daily – сигналы громче слов
- Veles Daily — взрывной отчёт
- Veles Daily: вечерний выпуск
- Veles Daily — инновации в действии
- Veles Daily — путь к $116,000?
- Checkpoint COMP | Long 5.0X
- Checkpoint ETHFI | Long 5.0X
- Checkpoint ENA | Long 5.0X
- Checkpoint CRO | Long 5.0X
- Checkpoint WLD | Long 10.0X
- Checkpoint DOGE | Long 5.0X
- Checkpoint TON | Long 10.0X
- Checkpoint TAO | Long 10.0X
Прямые эфиры и Q&A
Участие в турнире WSOT от Bybit
Эти усилия укрепили доверие сообщества и повысили вовлечённость пользователей.
Подготовка к «Uptober»
Исторически октябрь приносит положительную динамику Bitcoin в более чем 80% случаев. Учитывая текущие макрокурсы и институциональный интерес, рынок готовится к очередному «Uptober». Трейдерам стоит подготовить стратегии для возможного роста BTC и лидеров альтсезона.
Статистика за сентябрь
- Объём торгов: $1.19 млрд
- Прибыль пользователей: $4.60 млн
- Пиковый день: 12 сентября — $571 тыс. прибыли
- Количество закрытых сделок: 2 860 300
Заключение
Сентябрь 2025-го доказал, что крипторынок способен ломать устоявшиеся шаблоны. Veles сохранила эффективность торговых стратегий, обновила техническую платформу и расширила образовательные ресурсы. Октябрь традиционно приносит рост — и в этом году «Uptober» обещает стать ключевым этапом для всех участников рынка.
Следите за обновлениями в Telegram (VelesFinanceRu, VelesEducation) и на YouTube, чтобы не упустить новые возможности «Uptober»!