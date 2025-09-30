Статистика сентября 2025: от Red September к золотому Uptober

Сентябрь 2025 стал переломным: Bitcoin впервые за долгие годы показал уверенный рост в традиционно слабом месяце, а платформа Veles обновила инструменты и усилила образовательную экосистему. В этом обзоре — краткая сводка по рынку, итоги работы Veles и подготовка к «Uptober».

Сентябрь без привычного спада

За последние годы сентябрь неизменно приносил отрицательную динамику Bitcoin, но в 2025-м первая криптовалюта выросла на 4–6% благодаря сочетанию факторов.

Смягчение монетарной политики ФРС: снижение ставки 17 сентября добавило оптимизма рисковым активам.

Институциональные притоки: продолжающиеся вливания в Bitcoin ETF обеспечили стабильный спрос.

Надёжность сети: хешрейт держится на исторических пиках, укрепляя уверенность инвесторов.

Краткая сводка по рынку

Bitcoin завершил сентябрь ростом без резких коррекций. Ethereum и лидеры альтсезона (Solana, XRP) сохранили позиции, показывая умеренную положительную динамику. Индекс альтсезона уверенно держится выше критической отметки, что предвещает рост альтернативных активов в Q4.

Итоги работы Veles

Образовательная платформа Veles.Finance Education

Сентябрьский поток публикаций охватил ключевые темы адаптации к новому рынку:

Все материалы доступны в телеграм-канале Veles.Finance Education.

Технические достижения

Новая архитектура данных и мгновенные бэктесты: представлена в прямом эфире с CTO Русланом Молчановым 18 сентября. Обновлённый блог на Дзен: все образовательные и аналитические материалы теперь публикуются на Dzen Veles Finance.

Комьюнити-активность и стримы

Veles Daily и Checkpoint: еженедельные отчёты с ключевыми сделками и результатами стратегий:

Прямые эфиры и Q&A

Участие в турнире WSOT от Bybit

Эти усилия укрепили доверие сообщества и повысили вовлечённость пользователей.

Подготовка к «Uptober»

Исторически октябрь приносит положительную динамику Bitcoin в более чем 80% случаев. Учитывая текущие макрокурсы и институциональный интерес, рынок готовится к очередному «Uptober». Трейдерам стоит подготовить стратегии для возможного роста BTC и лидеров альтсезона.

Статистика за сентябрь

Объём торгов: $1.19 млрд

Прибыль пользователей: $4.60 млн

Пиковый день: 12 сентября — $571 тыс. прибыли

Количество закрытых сделок: 2 860 300

Заключение

Сентябрь 2025-го доказал, что крипторынок способен ломать устоявшиеся шаблоны. Veles сохранила эффективность торговых стратегий, обновила техническую платформу и расширила образовательные ресурсы. Октябрь традиционно приносит рост — и в этом году «Uptober» обещает стать ключевым этапом для всех участников рынка.

Следите за обновлениями в Telegram (VelesFinanceRu, VelesEducation) и на YouTube, чтобы не упустить новые возможности «Uptober»!