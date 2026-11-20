Скільки можна виграти у WSOT 2026 без команди? До 2 000 000 USDT — стільки Bybit розділить між учасниками індивідуального турніру, який триває до 2 грудня.

Як узяти участь і яких ботів Veles запустити, розповіли в цій статті.

Призи індивідуального турніру WSOT 2026

Bybit ділить учасників на три категорії за балансом Єдиного торгового акаунта і в кожній нагороджує 400 трейдерів із найбільшим прибутком у USDT.

Категорія Баланс Єдиного торгового акаунта Lightweight від 100 до 2 000 USDT Middleweight від 2 000 до 10 000 USDT Heavyweight від 10 000 USDT

Призовий пул зростає разом із загальним обсягом торгів усіх учасників. Скільки вже відкрито і скільки отримає кожне місце, можна подивитися на сторінці турніру.

Для кожного місця Bybit задає мінімальний обсяг торгів. Якщо учасник його не набрав, він отримає нагороду того місця, до якого дотягує його обсяг. Ф’ючерси йдуть в обсяг за повною вартістю, спот — з коефіцієнтом 1.5. Обсяг на парах із нульовою комісією не зараховується.

Як узяти участь в індивідуальному турнірі WSOT

Турнір триватиме до 2 грудня, приєднатися до нього можна в будь-який день до фінішу.

Зареєструйтеся на Bybit за посиланням Veles — покрокова інструкція. Для турніру потрібна верифікація першого рівня. Якщо у вас уже є акаунт, переходьте до кроку 2. Переведіть USDT на Єдиний торговий акаунт за інструкцією. Тримайте на ньому від 100 USDT до кінця турніру, інакше Bybit не покаже вас у рейтингу. Підключіть Bybit до Veles у розділі «API-ключі» за інструкцією. Зареєструйтеся на сторінці турніру. Запустіть ботів Veles на цьому акаунті — добірка в наступному розділі. Стежте за своїм місцем у рейтингу на сторінці турніру. Капітал акаунта Bybit оновлює кожні 5 хвилин.

Боти Veles для індивідуального турніру WSOT

Ми зібрали трьох ботів для ф’ючерсів Bybit. Усі три торгують у шорт із плечем x5. Результати бектестів пораховані на депозиті 100 USDT із крос-маржею, дані до 11 листопада 2026 року.

Як налаштувати ботів під умови WSOT, ми розповіли в статті про WSOT 2026 з Veles.

Часті запитання 01 Чи можна взяти участь, якщо акаунт на Bybit уже є? Так. Зареєструйтеся на сторінці турніру і тримайте на Єдиному торговому акаунті від 100 USDT. 02 Чи потрібна верифікація? Так, першого рівня. 03 Скільки грошей потрібно для участі? Зареєструватися можна без депозиту. Щоб потрапити в рейтинг, на Єдиному торговому акаунті має бути від 100 USDT до кінця турніру. Від балансу залежить, у якій категорії ви опинитеся. 04 Я вже в команді Veles. Чи можна взяти участь в індивідуальному турнірі? Так, на тому самому акаунті. Але якщо ви претендуєте на нагороди в кількох турнірах WSOT, Bybit видасть лише найбільшу з них. 05 Чи можна взяти участь із субакаунта? Так. Один користувач може зареєструвати основний акаунт і до шести субакаунтів Єдиного торгового акаунта. Субакаунти Bybit AI в індивідуальному турнірі не беруть участі. 06 Як Bybit рахує прибуток? Від кінцевого капіталу акаунта віднімається початковий, до результату додаються виведення і віднімаються поповнення. Тому поповнення рахунку прибутком не вважається. Нереалізований прибуток і збиток відкритих позицій теж враховуються. 07 Коли прийдуть призи? Протягом 30 днів після завершення турніру. 08 Хто не може взяти участь? Маркет-мейкери, інституційні клієнти, користувачі рівня Pro 3 і вище, жителі Європейської економічної зони та країн, які Bybit не обслуговує.

Матеріал має інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати бектесту на історичних даних не гарантують аналогічну дохідність у майбутньому. Торгівля криптовалютою і ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.