Чи можна заробити на акціях Anthropic без брокерського рахунку з доступом до Nasdaq? Можна торгувати їхньою ціною на криптобіржі, і у Veles для цього вже є бот, який у бектесті за пів року не закрив жодної угоди в мінус.

Нижче ви дізнаєтеся, як пройшло IPO, чим ф’ючерс ANTUSDT відрізняється від акції і як запустити бота на Bybit. Ближче до кінця — наше правило, за яким ми радимо обирати суму на біржі під бота.

IPO Anthropic — дата, ціна і підсумки першого дня

Anthropic, розробник нейромережі Claude, вийшла на біржу Nasdaq 19 листопада 2026 року. Акції розмістили по $83 за штуку, і компанія залучила $81 млрд. Це найбільше IPO в історії.

Акції відкрилися на 34% вище за ціну розміщення, а до закриття ціна опустилася до $97. Перший день акції завершили зростанням на 17%. За ціною закриття ринок оцінив Anthropic приблизно в 1 750 млрд доларів.

Акції Anthropic — тикер ANT і де ними торгувати

Акції Anthropic торгуються на Nasdaq під тикером ANT. Купити самі акції можна через брокера з доступом до американського ринку.

Другий спосіб — торгувати ціною акцій на криптобіржі через вічний (безстроковий) ф’ючерс. На Bybit це контракт ANTUSDT. Він не дає права власності на акції, права голосу і дивідендів. Натомість ф’ючерс торгується цілодобово, дозволяє відкривати угоди і на зростання, і на падіння, а прибуток і збиток за ним рахуються в USDT.

Bybit запустила цей контракт у липні, ще до виходу Anthropic на біржу. Тоді він називався ANTHROPICUSDT і відображав передбачувану оцінку приватної компанії — так працюють pre-IPO ф’ючерси. 16 листопада біржа перейменувала контракт на ANTUSDT і скоригувала ціну під спліт. Докладніше про pre-IPO ф’ючерси ми писали в статті про SpaceX і OpenAI.

Бот Veles для торгівлі Anthropic на ф’ючерсах

ANTHROPIC/USDT LONG — бот на Anthropic, біржа OKX, плече x2, перехресна маржа, без стоп-лосу.

Чистий прибуток 28% за пів року — 14 USDT при депозиті 50 USDT

Максимальний плаваючий збиток (MAE) 12% депозиту

56 угод, усі закриті в плюс

Найдовша угода тривала 12 годин, а в угодах бот провів 2% часу

Бот відкриває лонг, коли ціна закривається вище за ковзну середню EMA, індикатор ADX показує сильний тренд, а ATR — підвищену волатильність. Індикатор CCI при цьому має залишатися низьким, щоб бот не входив на локальному максимумі. Якщо ціна йде проти позиції, бот докуповує чотирма ордерами, і кожен спрацьовує, лише коли RSI опускається нижче заданого порогу. Угоду бот закриває, коли свічка закривається вище за верхню лінію Боллінджера, якщо прибуток не менший за заданий мінімум.

Бектест охоплює всю історію контракту на OKX — з 7 травня до 19 листопада, моменту першої угоди з акціями на Nasdaq. Увесь цей період ф’ючерс відображав очікування інвесторів, а не ціну акції. Після початку торгів на Nasdaq ціна може поводитися інакше, тому перед запуском перевірте бота бектестом на свіжих даних.

На сторінці бектесту Buy & Hold показує −93%, але цей показник спотворений. 29 червня ціна контракту на OKX за один день знизилася приблизно в 10 разів, і Buy & Hold враховує цей стрибок як падіння. Без нього ціна за період знизилася приблизно на чверть, а бот за той самий час заробив 28%.

Як запустити бота для Anthropic на Bybit

Зареєструйтеся на Bybit і підключіть API-ключ до Veles за інструкцією. Під час створення прив’язки налаштуйте блокування «За позицією». Відкрийте бектест бота і натисніть «Редагувати бота». Оберіть біржу Bybit і пару ANT/USDT. Запустіть бектест на Bybit, щоб перевірити бота на даних цієї біржі. Перевірте депозит і плече, а потім поповніть баланс за правилом із наступного розділу.

Якщо акаунта на Bybit немає, торгувати можна через Veles Broker. Це субакаунт на Bybit, яким ви керуєте з кабінету Veles. Він відкривається після перевірки документів (KYC), і разом із ним автоматично створюється API-ключ для ботів.

Який депозит тримати на біржі

Бот працює на перехресній маржі без стоп-лосу, тому суму на біржі обирають за MAE з бектесту.

Якщо MAE менший за депозит бота, тримайте на біржі депозит × 2.

Якщо MAE більший за депозит, тримайте MAE × 2.

Якщо ботів кілька, сума їхніх MAE не повинна перевищувати половину балансу.

У ANTHROPIC/USDT LONG MAE становить 12% депозиту, тому для бота з депозитом 50 USDT на біржі потрібно 100 USDT.

Ціна ANTUSDT змінюється різко. До ранку 20 листопада ф’ючерс на Bybit подешевшав на 14% за добу. Не завищуйте плече і починайте з невеликого депозиту.

Інші готові стратегії з бектестами зібрані в розділі «Бектести». Якщо ви ще не користуєтеся Veles, зареєструйтеся і почніть із короткого курсу в Telegram.

Часті запитання 01 Коли Anthropic вийшла на IPO? Акції Anthropic почали торгуватися на Nasdaq 19 листопада 2026 року. 02 Який тикер в акцій Anthropic? ANT на біржі Nasdaq. Вічний ф’ючерс на ціну акцій на Bybit називається ANTUSDT, на OKX — ANTHROPIC/USDT. 03 Скільки коштують акції Anthropic? Акції розмістили по $83, а перший день торгів вони закрили на $97. Поточну ціну дивіться на Nasdaq або в терміналі біржі. 04 Як купити акції Anthropic? Самі акції купують через брокера з доступом до Nasdaq. На криптобіржі ви купуєте не акції, а ф’ючерс на їхню ціну. 05 Чи можна купити акції Claude? Ні. Claude — це нейромережа, а не компанія. Її розробляє Anthropic, і акції цієї компанії торгуються під тикером ANT. 06 Чим ф’ючерс ANTUSDT відрізняється від акції Anthropic? Ф’ючерс не дає права власності на акції, права голосу і дивідендів. Натомість він торгується цілодобово, дозволяє заробляти і на зростанні, і на падінні ціни, а прибуток і збиток за ним рахуються в USDT. 07 Чи можна торгувати Anthropic без акаунта на біржі? Так, через Veles Broker. Це субакаунт на Bybit, яким ви керуєте з кабінету Veles. Він відкривається після перевірки документів (KYC). 08 Скільки грошей потрібно, щоб запустити бота на Anthropic? Бот ANTHROPIC/USDT LONG протестовано з депозитом 50 USDT. Ми рекомендуємо тримати для нього на біржі 100 USDT.

Матеріал не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Торгівля ф’ючерсами з плечем пов’язана з високим ризиком втрати коштів. Результати бектесту не гарантують таку саму дохідність у майбутньому.