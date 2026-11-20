Налаштування торгового бота можна не підбирати вручну — готові можна знайти в архіві бектестів Veles.

Ручний підбір параметрів виглядає так: змінив значення, запустив бектест, дочекався результату — і знову по колу. На одну робочу зв’язку йдуть тижні, хоча ту саму гіпотезу на тій самій парі міг уже перевірити інший трейдер. Архів дає змогу почати з його результату.

Ми відкрили архів найкращих бектестів найкращих стратегій Veles. У ньому можна фільтрувати результати за 18 показниками: прибутковість, вінрейт, MAE, біржа, торгова пара, плече, тривалість угоди, період бектесту, тип сітки, тейк-профіту і стоп-лоса, Profit Factor, Recovery Factor та інші.

Що можна зробити в архіві бектестів

відібрати бектести за свіжістю, періодом історії та кількістю угод — під внутрішньоденну або довгострокову торгівлю;

звузити пошук за біржею, напрямком, плечем і торговими парами;

знайти стратегії з потрібним типом сітки, тейк-профіту і стоп-лоса;

відсіяти все, що не проходить ваш контроль ризиків: просадку, вінрейт, Profit Factor і Recovery Factor;

перенести налаштування знайденого бота собі й доопрацювати їх новими бектестами.

Усе це робиться в інтерфейсі Veles, без програмування.

Наприклад, до архіву бектестів ми обрали ботів зі статті «Боти Veles для торгівлі індексами S&P 500, Nasdaq, Dow Jones і Russell».

Кому підійде архів

тим, хто тижнями підбирає параметри торгового бота вручну;

тим, хто торгує системно і регулярно оптимізує алгоритми;

тим, хто шукає готові налаштування бота під свою біржу і пару.

Як відкрити архів

Архів бектестів доступний на підписках Pro і Quant. Відкрити архів можна в особистому кабінеті.

Матеріал має інформаційний характер і не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати ботів на історичних даних не гарантують аналогічної прибутковості в майбутньому. Торгівля криптовалютою і ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.