З 30 жовтня по 13 листопада акції Nvidia впали більш ніж на 20%, а індекс S&P 500, до якого входить компанія, за ті самі дні майже не змінився. Індекси рухаються плавніше за окремі акції. Чи вистачить боту таких рухів, щоб заробити? Ми перевірили на історичних даних чотирьох ботів Veles на головні індекси США. Усі чотири завершили тест у плюсі, зокрема ті, чий індекс за пів року подешевшав.

Нижче ви дізнаєтеся, що таке фондовий індекс, чим S&P 500 відрізняється від Dow Jones і якого бота обрати під своє завдання. Ближче до кінця — скільки грошей тримати на біржі, щоб бот пережив падіння ринку на 34%, як у 2020 році.

Результати ботів для торгівлі індексами S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones і Russell 2000

Як читати таблицю

Чистий прибуток — скільки бот заробив відносно депозиту після вирахування комісій біржі.

— скільки бот заробив відносно депозиту після вирахування комісій біржі. MAE до депозиту — максимальний плаваючий збиток, тобто наскільки глибоко йшла в мінус відкрита угода, у відсотках від депозиту. За MAE обирають, скільки грошей тримати на біржі.

— максимальний плаваючий збиток, тобто наскільки глибоко йшла в мінус відкрита угода, у відсотках від депозиту. За MAE обирають, скільки грошей тримати на біржі. Як змінилася ціна за період — скільки заробив би той, хто просто купив індекс на початку тесту й тримав до кінця.

Усі чотири боти торгують на зростання (лонг) з депозитом 300 USDT і плечем x5, без стоп-лоса, на перехресній маржі.

Ботів на Bybit ми перевірили на тикових даних за пів року — з середини травня, коли біржа відкрила торги цими контрактами, по 16 листопада 2026 року. Бота на Dow Jones — на хвилинних свічках BingX з грудня 2025 року, тому його прибуток порівнюйте з поправкою на строк.

Що таке фондовий індекс простими словами

Фондовий індекс — це число, яке показує, як у середньому змінюється ціна групи акцій. Індекс не можна купити як акцію, тому торгують фондами (ETF) і ф’ючерсами, які повторюють його рух. Компанії приходять і йдуть, а індекси залишаються — і ось чому.

Склад індексу регулярно переглядають. Компанії, які подешевшали й перестали відповідати правилам індексу, замінюють тими, що виросли. Тому індекс з часом оновлюється сам, а власник однієї акції залишається з нею, навіть якщо компанія згасає.

Кожна компанія має в індексі свою частку. Якщо її акції дешевшають, індекс втрачає тільки в межах цієї частки. Nvidia — найбільша компанія в S&P 500, але і її частка в індексі близько 6%. Тому падіння її акцій на початку листопада майже не зрушило індекс. Що сталося з Nvidia, ми розібрали в статті «Бот для торгівлі акціями NVIDIA: шорт і лонг на Bybit».

У підсумку індекс рухається плавніше за окрему акцію й після падінь частіше відновлюється. Але якщо дешевшає весь ринок — у кризу або після різких рішень уряду США, — індекс падає разом із ним. Для бота це головний ризик, йому присвячено розділ про депозит.

Чим відрізняються індекси S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones і Russell 2000

S&P 500 — 500 найбільших компаній США. Частка компанії залежить від її ринкової вартості, тому десять найбільших компаній займають понад третину індексу.

— 500 найбільших компаній США. Частка компанії залежить від її ринкової вартості, тому десять найбільших компаній займають понад третину індексу. Nasdaq 100 — 100 найбільших нефінансових компаній з біржі Nasdaq, переважно технологічних. Частка Nvidia в Nasdaq 100 більша, ніж у S&P 500, а сам індекс коливається сильніше за S&P 500.

— 100 найбільших нефінансових компаній з біржі Nasdaq, переважно технологічних. Частка Nvidia в Nasdaq 100 більша, ніж у S&P 500, а сам індекс коливається сильніше за S&P 500. Dow Jones — 30 великих корпорацій США. Частка компанії залежить не від її вартості, а від ціни однієї акції, тому в Nvidia частка в Dow Jones близько 2%.

— 30 великих корпорацій США. Частка компанії залежить не від її вартості, а від ціни однієї акції, тому в Nvidia частка в Dow Jones близько 2%. Russell 2000 — 2000 невеликих компаній США. Під час розпродажів такі компанії дешевшають швидше за великі. Навесні 2025 року Russell 2000 першим із головних індексів США впав більш ніж на 20% від максимуму.

Та сама новина зрушує ці індекси по-різному. Падіння технологічних акцій сильніше б’є по Nasdaq 100, а розпродаж акцій невеликих компаній — по Russell 2000, тому й боти на різні індекси входять в угоди в різний час і показують різний прибуток.

Якого бота для торгівлі індексами обрати

Усі боти з добірки працюють за однією схемою. Вони входять, коли індикатор RSI показує, що індекс перепроданий, при падінні ціни докуповують за сіткою ордерів і закривають усю позицію за невеликим тейк-профітом. Відрізняються вони індексом, біржею та налаштуваннями сітки, а отже, просіданням і частотою угод.

1. Не готові до глибоких просідань

S&P 500 (SPY) LONG — бот на індекс S&P 500, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса.

MAE — 5% депозиту, найменше просідання в добірці

чистий прибуток — 14% за пів року

63 угоди, усі закриті угоди — у плюсі

Бот входить, коли RSI на 15-хвилинному графіку опускається нижче 35. Якщо ціна йде далі вниз, бот докуповує за сіткою з чотирьох ордерів, кожен наступний більший за попередній, і закриває позицію за тейк-профітом менше 1%. Угоди довгі, у середньому 4 дні.

2. Хочете, щоб депозит не був увесь час в угоді

NASDAQ 100 (QQQ) LONG — бот на індекс Nasdaq 100, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса.

в угодах — 61% часу тесту, менше, ніж в інших ботів

чистий прибуток — 21%, хоча QQQ за цей час подешевшав

найдовша угода тривала 10 днів

Бот входить, коли RSI на 15-хвилинному графіку опускається нижче 40. Сітка з восьми ордерів розтягнута на 8% нижче ціни входу — це найширша сітка в добірці, тому бот довше за інших продовжує докуповувати при падінні.

3. Хочете максимальний прибуток на Bybit

RUSSELL 2000 (IWM) LONG — бот на індекс Russell 2000, біржа Bybit, плече x5, без стоп-лоса.

чистий прибуток — 30%, найкращий результат серед ботів на Bybit

569 угод, середня триває 12 годин

MAE — 10% депозиту

Бот дивиться на п’ятихвилинний графік і входить частіше за інших. Йому достатньо, щоб RSI опустився нижче 45. Докуповує він дванадцятьма невеликими ордерами й виходить із найменшим тейк-профітом у добірці, тому заробляє на коротких коливаннях. Найдовша угода тривала 14 днів.

4. Торгуєте на BingX

DOW JONES LONG — бот на індекс Dow Jones, біржа BingX, плече x5, без стоп-лоса.

чистий прибуток — 38% за 11 місяців

MAE — 11% депозиту; за час тесту Dow Jones опускався від максимуму більш ніж на 10% (лютий — березень 2026 року)

найдовша угода тривала 19 днів

Налаштування входу й сітки в бота такі самі, як у бота на S&P 500, а тейк-профіт трохи більший. Бота перевірено на хвилинних свічках, а не на тиках, тому в реальній торгівлі результат може відрізнятися сильніше, ніж у ботів на Bybit.

Якщо ви вперше запускаєте бота на індекс, почніть із бота на S&P 500, бо в нього найменше просідання в добірці. За пів року тесту він заробив 14% відносно депозиту, хоча сам індекс трохи подешевшав.

Що таке ф’ючерси на індекси США і тикери SPY, US500, SPX/USDT

Боти Veles торгують не самими індексами, а вічними (безстроковими) ф’ючерсами на них. Ви не купуєте акції та фонди, а відкриваєте угоду на зростання чи падіння ціни й отримуєте прибуток або збиток у USDT. Тому брокерський рахунок не потрібен — вистачить акаунта на криптобіржі. На Bybit такі контракти зібрані в розділі TradFi, туди ж входять ф’ючерси на акції, золото й нафту.

Той самий індекс на різних біржах називається по-різному. S&P 500 — це SPY на Bybit, SP500 на BingX і US500 на OKX. Індекси на Bybit повторюють ціну біржових фондів. SPY повторює фонд на S&P 500, QQQ — на Nasdaq 100, IWM — на Russell 2000. Ціна фонду записана в іншому масштабі, ніж пункти індексу, але у відсотках вони змінюються однаково.

SPX/USDT — не індекс. Це мем-монета SPX6900, яка лише жартує з назви S&P 500 і не повторює його ціну. Якщо шукаєте індекс, перевіряйте, що пара знаходиться в розділі TradFi або «Індекси», а не серед криптовалют.

У бірж різний режим торгівлі. Bybit торгує ф’ючерсами на індекси цілодобово, а коли американські біржі закриті, згладжує ціну контракту за своєю формулою. На BingX індексні ф’ючерси торгуються за розкладом. Під час перерви не можна відкрити чи закрити позицію, а фандинг і далі списується. Про те, як купити самі акції США або їхні токени на криптобіржі, ми розповіли в статті «Акції США на криптобіржі: xStocks, Bybit, Hyperliquid і боти Veles».

Який депозит тримати на біржі, щоб бота на індекс не ліквідувало

На перехресній маржі біржа не закриває позицію бота, поки вільні гроші на балансі покривають плаваючий збиток. Спершу розповімо про правило Veles, потім перевіримо, чи вистачить його для індексів.

Правило Veles для ботів без стоп-лоса

Ми рекомендуємо це правило для ботів на перехресній маржі без стоп-лоса, таких як усі чотири боти з добірки. Докладніше про нього — у довідці Veles.

якщо MAE менший за депозит, тримайте на біржі депозит × 2;

якщо MAE більший за депозит, тримайте MAE × 2;

якщо ботів кілька, сума їхніх MAE має бути не більшою за половину балансу.

Для ботів зі стоп-лосом правило інше. Збиток одного стопа має бути не більшим за 1% балансу, оцінити його можна в бектесті або через попередній перегляд у налаштуваннях бота.

У всіх чотирьох ботів MAE набагато менший за депозит, тому під кожного тримайте на біржі 600 USDT.

Чому для ботів на індекси одного правила замало

Ми рекомендуємо брати MAE з бектесту хоча б за рік, у якому були сильні обвали. У ботів на Bybit такої історії немає. Контракти на індекси з’явилися на біржі лише в травні 2026 року. За пів року тесту індекси падали, але не обвалювалися так, як у кризи минулих років, тому MAE у бектестах невеликий.

Друга причина — коротка сітка. Сітка ботів із добірки розтягнута лише на 4–8% нижче ціни входу, а такі короткі сітки ми відносимо до високоризикових. Коли ціна проходить останній ордер, бот більше не докуповує, і кожен наступний відсоток падіння коштує близько 5% депозиту.

Яке падіння витримає баланс

Ми змоделювали сітку кожного бота з депозитом 300 USDT і плечем x5 для найгіршого випадку, коли виконані всі ордери, а перший відкрито на самому максимумі ціни. Результати в чотирьох ботів майже однакові, бо обсяг позиції в них той самий.

Баланс на біржі під одного бота Падіння від ціни першого ордера, за якого настане ліквідація 300 USDT — лише депозит близько 22% 600 USDT — правило Veles близько 41% 900 USDT — три депозити близько 61% 1 500 USDT — п’ять депозитів ліквідація майже неможлива — позиція не більша за баланс

Порівняймо ці падіння з тим, як індекси США падали в минулому.

Подія Як упав індекс Якого балансу вистачило б боту Квітень 2025 року, мита США S&P 500 — на 10% за два дні, Nasdaq 100 — на 22% від максимуму 600 USDT 19 жовтня 1987 року, «чорний понеділок» Dow Jones — на 22% за один день 600 USDT Лютий — березень 2020 року, пандемія S&P 500 — на 34%, Dow Jones — на 37% за місяць із невеликим 600 USDT, але з невеликим запасом 2007–2009 роки, фінансова криза S&P 500 — на 57% 900 USDT 2000–2002 роки, крах доткомів Nasdaq Composite — на 78% 1 500 USDT

Це оцінка для найгіршого випадку. Насправді бот рідко відкриває перший ордер на самому максимумі, і падіння від його ціни входу буває меншим. Зате різкий стрибок ціни може погіршити картину, про це розповімо нижче.

Навіть якщо ліквідації не буде, довге падіння надовго заморозить депозит в угоді, адже бот закриє її, лише коли ціна повернеться до середньої ціни позиції. Після кризи 2008 року S&P 500 повертався до попереднього максимуму понад п’ять років.

Що ще зменшує баланс

Фандинг. Поки позиція відкрита, біржа регулярно списує або нараховує плату за утримання ф’ючерса. За два місяці лонги на QQQ сплатили близько 1% від вартості позиції, а при виконаній сітці це приблизно 5% депозиту бота. До чистого прибутку бектесту входять торгові комісії, а фандинг — ні.

Поки позиція відкрита, біржа регулярно списує або нараховує плату за утримання ф’ючерса. За два місяці лонги на QQQ сплатили близько 1% від вартості позиції, а при виконаній сітці це приблизно 5% депозиту бота. До чистого прибутку бектесту входять торгові комісії, а фандинг — ні. Різкий стрибок ціни. На BingX індексні ф’ючерси закриваються на перерву, і після відкриття ціна може одразу опинитися нижче кількох ордерів сітки. Bybit торгує цілодобово, але, поки американські біржі закриті, спреди ширші, а на їхньому відкритті ціна може стрибком пройти кілька ордерів.

На BingX індексні ф’ючерси закриваються на перерву, і після відкриття ціна може одразу опинитися нижче кількох ордерів сітки. Bybit торгує цілодобово, але, поки американські біржі закриті, спреди ширші, а на їхньому відкритті ціна може стрибком пройти кілька ордерів. Підтримувальна маржа. На Bybit для ф’ючерсів на індекси вона у два — шість разів вища, ніж для BTC, тому ліквідація настає трохи раніше. У таблиці вище це вже враховано.

Скільки тримати на біржі під ботів на індекси

Мінімум — 600 USDT під одного бота за правилом Veles. Такий баланс витримав би і «чорний понеділок», і обвал 2020 року.

за правилом Veles. Такий баланс витримав би і «чорний понеділок», і обвал 2020 року. Щоб пережити кризу масштабу 2008 року, тримайте 900 USDT, тобто три депозити бота.

тримайте 900 USDT, тобто три депозити бота. Не підвищуйте плече. За плеча x10 баланс 600 USDT витримає падіння близько 22% замість 41%.

За плеча x10 баланс 600 USDT витримає падіння близько 22% замість 41%. Розподіляйте ботів по субакаунтах. Ми рекомендуємо тримати на одному субакаунті 5–10 ботів. У кризу індекси падають разом, і на спільному балансі збитки ботів додаються.

Як запустити бота на індекс у Veles

Зареєструйтеся на Bybit або BingX — залежно від бота — і поповніть баланс у USDT. Підключіть біржу до Veles через API-ключ без права виведення коштів. Інструкції є для Bybit і для BingX. Відкрийте бектест бота за посиланням із таблиці. Натисніть «Редагувати бота». Перевірте депозит і плече. З іншим депозитом чи плечем результат буде іншим. Поповніть баланс за правилом із розділу вище й запустіть бота.

У розділі «Бектести» ви можете перевірити й інших ботів на індекси, акції та криптовалюту. Якщо у вас ще немає акаунта Veles, зареєструйтеся. Бот швидкого старту в Telegram проведе вас крок за кроком від реєстрації до підключення біржі й запуску першого бота.

Часті запитання 01 Що таке індекс S&P 500 простими словами? Це показник, який відображає, як у середньому змінюється ціна акцій 500 найбільших компаній США. Що дорожча компанія, то більша її частка в індексі. 02 Що таке індекс Доу-Джонса простими словами? Це індекс 30 великих корпорацій США. Частка компанії в ньому залежить від ціни однієї її акції, а не від вартості всієї компанії. 03 Що таке Насдак простими словами? Nasdaq — американська біржа, а Nasdaq 100 — індекс 100 найбільших нефінансових компаній на ній, переважно технологічних. На Bybit Nasdaq 100 торгується як ф’ючерс QQQ/USDT. 04 Як купити індекс S&P 500 на криптобіржі? На криптобіржі індекс не купують, а торгують ф’ючерсом на нього. Це SPY/USDT на Bybit, SP500 на BingX або US500 на OKX. Акцій ви при цьому не отримуєте, прибуток і збиток рахуються в USDT. 05 Які індекси є на Bybit? У розділі TradFi на Bybit є ф’ючерси на біржові фонди, які повторюють індекси, наприклад SPY на S&P 500, QQQ на Nasdaq 100 і IWM на Russell 2000. 06 SPX/USDT — це індекс S&P 500? Ні. SPX/USDT — мем-монета SPX6900, її ціна не пов’язана з індексом S&P 500. 07 Скільки потрібно грошей, щоб запустити бота на індекс? За правилом Veles — 600 USDT під одного бота з депозитом 300 USDT. Щоб бот пережив падіння ринку масштабу 2008 року, тримайте 900 USDT. 08 Чи можна запустити всіх чотирьох ботів на одному балансі? Ні. Бот на Dow Jones торгує на BingX, а три інші — на Bybit. Під трьох ботів на Bybit тримайте 1 800 USDT, під бота на BingX — 600 USDT. 09 Чому в бектесті бота не ліквідувало, а в реальній торгівлі може? Бектести ботів на Bybit охоплюють пів року, бота на BingX — 11 місяців, і за цей час індекси жодного разу не обвалювалися. Якщо ринок упаде так само, як у 2020 чи 2008 році, сітка бота закінчиться, і збиток зростатиме, поки його покриває баланс.

Стаття не є індивідуальною інвестиційною рекомендацією. Результати бектестів отримано на історичних даних, і вони не гарантують такого самого прибутку в майбутньому. Торгівля ф’ючерсами з плечем може призвести до втрати депозиту.