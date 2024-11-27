Важные обновления и анонсы | Veles Finance
Veles Mentor — Приглашайте друзей и получайте награды!
Veles Trader — Торгуйте, соревнуйтесь и побеждайте!
Копитрейдинг на крипто биржах - что это и как на нем заработать
Что такое премаркет криптовалют (токенов) и как он работает
Как торговать криптовалютой - подробная инструкция для новичков
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Что такое ретродроп в криптовалюте и где его искать?
Что такое стейкинг криптовалют простыми словами
Листинг Not Pixel (PX): Основная информация
Как стать трейдером на платформе Veles?
Листинг SOON (TON Station) - основная информация
Вывод средств с Bingx - подробная инструкция