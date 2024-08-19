Важные обновления и анонсы | Veles Finance
Автоматизируй свой успех: Как использовать алгоритмический трейдинг и бектестинг для повышения доходности?
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Для чего нужна кумулятивная прибыль и как ее отслеживать?
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