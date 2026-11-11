Грід-боти Veles тепер торгують на Crypto.com Exchange — в обидва боки діапазону. Запускайте сітку на безстрокових ф’ючерсах у доларах (USD) у режимах Neutral, Long або Short, до 500 ордерів і з плечем від 1x до 100x, а індикатори вирішать, коли сітці стартувати.

Грід-боти Veles торгують ф’ючерсами на Crypto.com Exchange через API і у Veles Брокер — нашому торговому акаунті для ф’ючерсів. У планах — Binance, OKX, BingX, Gate, HTX, Hyperliquid і BloFin.

Ф’ючерсні грід-боти на Crypto.com у трьох режимах

Грід-бот ділить ціновий діапазон на рівні й заробляє на коливаннях ціни між ними. На Crypto.com Exchange грід-боти Veles працюють у трьох режимах: Neutral торгує в обидва боки, Long купує нижче ціни, Short продає вище неї. Як влаштований кожен режим, ми розібрали у статті «Що таке грід-бот і як працює сіткова торгівля». Якщо ви ще обираєте стратегію, прочитайте порівняння «DCA та Grid боти — що краще?».

Що можна налаштувати

Діапазон: задайте вручну або перетягніть межі на графіку TradingView — відстань від поточної ціни видно на графіку.

задайте вручну або перетягніть межі на графіку TradingView — відстань від поточної ціни видно на графіку. Щільність сітки: до 500 ордерів або фіксований крок у відсотках. Крок має бути більшим за комісії біржі на вхід і вихід, інакше вони з’їдять прибуток кожного циклу.

до 500 ордерів або фіксований крок у відсотках. Крок має бути більшим за комісії біржі на вхід і вихід, інакше вони з’їдять прибуток кожного циклу. Плече: від 1x до 100x залежно від пари, перехресна або ізольована маржа.

від 1x до 100x залежно від пари, перехресна або ізольована маржа. Фільтри за сигналами: сітка запускається, лише коли спрацювали умови за індикаторами, наприклад ціна перетнула верхню смугу Боллінджера І перетнулися лінії MACD. Умови об’єднуються в групи «І» / «АБО».

сітка запускається, лише коли спрацювали умови за індикаторами, наприклад ціна перетнула верхню смугу Боллінджера І перетнулися лінії MACD. Умови об’єднуються в групи «І» / «АБО». Таблиця ордерів: номер, обсяг, ціна й номінал кожного ордера, внизу — середня ціна й загальна сума.

Вбудований грід-бот Crypto.com і грід-бот Veles

Біржа має власного грід-бота для спота. Він безкоштовний, налаштовується автоматично (Auto) або вручну (Manual) і будує арифметичну чи геометричну сітку. Стоп-лос і тейк-профіт у нього є лише при ручному налаштуванні. Грід-бот Veles вирішує інше завдання — торгує сіткою на ф’ючерсах.

Вбудований грід-бот Грід-бот Veles Ринок Спот, маржа за бажанням Безстрокові ф’ючерси в USD Напрямок сітки Діапазон на споті: купити нижче, продати вище Neutral, Long або Short Плече Маржа, де вона доступна Від 1x до 100x, ізольована або перехресна маржа Вхід і вихід Запуск вручну; стоп-лос і тейк-профіт при ручному налаштуванні Вхід за сигналами індикаторів, закриття вручну Налаштування Auto або Manual Графік TradingView, таблиця ордерів Комісія за бота Немає 20% від валового прибутку циклу, не більше 50 USDT на місяць Біржі Лише Crypto.com Crypto.com, Veles Брокер, інші в планах

Вбудований бот підійде для простої сітки на споті з жорстким стопом. Veles — щоб торгувати діапазон у шорт, додати плече або запускати сітку за сигналами.

Оцінюйте сітку за максимальним плаваючим збитком, а не за вінрейтом

Сіткова торгівля працює в діапазоні й втрачає гроші, коли на ринку тренд. Без стоп-лосу сітка закриває цикли лише в плюс, тому 100% прибуткових циклів закладені в самій стратегії. Справжній ризик — просідання: сітка може закрити сотні прибуткових циклів поспіль і водночас тримати глибокий плаваючий збиток.

Якщо ціна виходить з діапазону в бік сітки, усі цикли закриваються і позиції не залишається. Якщо проти — набирається позиція з цього боку, і збиток зростає з кожним рівнем, а з плечем з’являється ризик ліквідації. Загального стоп-лосу поки немає, тому позицію закривають вручну. Ізольована маржа обмежує ризик одного бота. Скільки тримати на балансі, щоб просідання не закінчилося ліквідацією, ми розібрали у статті «Скільки тримати на біржі, щоб ботів не ліквідувало».

Як підключити грід-бота до Crypto.com Exchange

Боти торгують на балансі Crypto.com Exchange, а не застосунку Crypto.com App.

Відкрийте акаунт на Crypto.com Exchange, пройдіть верифікацію й поповніть баланс або переведіть кошти з App. У Veles відкрийте форму ключа Crypto.com Futures і скопіюйте IP-адреси. На Crypto.com відкрийте Profile → Manage Account → API Management і створіть ключ: торгівля увімкнена, виведення вимкнене, IP-адреси з Veles — у списку дозволених. Вставте API-ключ і секрет у форму Veles і збережіть. Налаштуйте сітку на потрібній парі й запустіть бота. Стежте за циклами на сайті або в застосунку Veles для iOS і Android.

Гроші залишаються на біржі: ключ дозволяє Veles лише виставляти ордери й не дає права на виведення.

Немає акаунта на Crypto.com? Запустіть таку саму сітку у Veles Брокер — ф’ючерсному торговому акаунті, який ви відкриваєте, поповнюєте й ведете прямо в кабінеті Veles. Після верифікації API-ключ створюється й підключається автоматично. Поповнити рахунок можна в USDT з гаманця або карткою через обмінник-партнер, від 10 USDT.

Комісії

Veles бере 20% від валового прибутку закритого циклу, до вирахування комісій біржі, але не більше 50 USDT на місяць за всіма ф’ючерсними ботами — грід і DCA разом. Немає прибутку — немає комісії. Торгові комісії та фандинг списує Crypto.com Exchange за своїми тарифами. За грід-ботів у Veles Брокер Veles комісію не бере. Конструктор ботів і термінал безкоштовні.

Що далі

Ми готуємо спотову сітку без плеча і функцію Smart fill: вона одним натисканням задасть діапазон і сітку за поточною волатильністю.

Часті запитання 01 Чи є у Crypto.com ф’ючерсні грід-боти? Вбудований грід-бот біржі торгує на споті. Ф’ючерсну сітку на Crypto.com можна запустити через Veles за API-ключем. 02 Грід-бот Veles торгує на споті чи на ф’ючерсах? Поки на безстрокових ф’ючерсах. Спотова сітка без плеча в розробці. 03 Чим він відрізняється від вбудованого грід-бота Crypto.com? Вбудований бот безкоштовно торгує сіткою на споті, стоп-лос у нього є при ручному налаштуванні. Грід-бот Veles торгує на ф’ючерсах у режимах Neutral, Long і Short, з плечем і входом за сигналами, а керувати ним можна разом із ботами на інших біржах. 04 Чи можна запустити грід-бота Veles без акаунта на Crypto.com? Так. Відкрийте акаунт у Veles Брокер: це ф’ючерсний торговий акаунт у кабінеті Veles, і API-ключ підключається автоматично після верифікації. 05 Чи працює бот із застосунком Crypto.com App? Ні, лише з Crypto.com Exchange. Спершу переведіть кошти з App на Exchange. 06 Чи може бот закрити сітку за сигналом? Ні. Сигнали індикаторів лише запускають сітку, позицію закривають вручну. 07 Чи може ф’ючерсний грід-бот втратити гроші? Так. Якщо ціна виходить з діапазону проти сітки, плаваючий збиток зростає з кожним рівнем, а плече додає ризик ліквідації. 08 Чи потрібна підписка? Ні. Veles бере 20% від валового прибутку закритого циклу, не більше 50 USDT на місяць за всіма ф’ючерсними ботами.

Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією. Минулі результати, зокрема бектестів, не гарантують дохідності в майбутньому. Торгівля криптовалютою та ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.