Грід-боти Veles тепер торгують на Crypto.com Exchange — в обидва боки діапазону. Запускайте сітку на безстрокових ф’ючерсах у доларах (USD) у режимах Neutral, Long або Short, до 500 ордерів і з плечем від 1x до 100x, а індикатори вирішать, коли сітці стартувати.
Грід-боти Veles торгують ф’ючерсами на Crypto.com Exchange через API і у Veles Брокер — нашому торговому акаунті для ф’ючерсів. У планах — Binance, OKX, BingX, Gate, HTX, Hyperliquid і BloFin.
Ф’ючерсні грід-боти на Crypto.com у трьох режимах
Грід-бот ділить ціновий діапазон на рівні й заробляє на коливаннях ціни між ними. На Crypto.com Exchange грід-боти Veles працюють у трьох режимах: Neutral торгує в обидва боки, Long купує нижче ціни, Short продає вище неї. Як влаштований кожен режим, ми розібрали у статті «Що таке грід-бот і як працює сіткова торгівля». Якщо ви ще обираєте стратегію, прочитайте порівняння «DCA та Grid боти — що краще?».
Що можна налаштувати
- Діапазон: задайте вручну або перетягніть межі на графіку TradingView — відстань від поточної ціни видно на графіку.
- Щільність сітки: до 500 ордерів або фіксований крок у відсотках. Крок має бути більшим за комісії біржі на вхід і вихід, інакше вони з’їдять прибуток кожного циклу.
- Плече: від 1x до 100x залежно від пари, перехресна або ізольована маржа.
- Фільтри за сигналами: сітка запускається, лише коли спрацювали умови за індикаторами, наприклад ціна перетнула верхню смугу Боллінджера І перетнулися лінії MACD. Умови об’єднуються в групи «І» / «АБО».
- Таблиця ордерів: номер, обсяг, ціна й номінал кожного ордера, внизу — середня ціна й загальна сума.
Вбудований грід-бот Crypto.com і грід-бот Veles
Біржа має власного грід-бота для спота. Він безкоштовний, налаштовується автоматично (Auto) або вручну (Manual) і будує арифметичну чи геометричну сітку. Стоп-лос і тейк-профіт у нього є лише при ручному налаштуванні. Грід-бот Veles вирішує інше завдання — торгує сіткою на ф’ючерсах.
|Вбудований грід-бот
|Грід-бот Veles
|Ринок
|Спот, маржа за бажанням
|Безстрокові ф’ючерси в USD
|Напрямок сітки
|Діапазон на споті: купити нижче, продати вище
|Neutral, Long або Short
|Плече
|Маржа, де вона доступна
|Від 1x до 100x, ізольована або перехресна маржа
|Вхід і вихід
|Запуск вручну; стоп-лос і тейк-профіт при ручному налаштуванні
|Вхід за сигналами індикаторів, закриття вручну
|Налаштування
|Auto або Manual
|Графік TradingView, таблиця ордерів
|Комісія за бота
|Немає
|20% від валового прибутку циклу, не більше 50 USDT на місяць
|Біржі
|Лише Crypto.com
|Crypto.com, Veles Брокер, інші в планах
Вбудований бот підійде для простої сітки на споті з жорстким стопом. Veles — щоб торгувати діапазон у шорт, додати плече або запускати сітку за сигналами.
Оцінюйте сітку за максимальним плаваючим збитком, а не за вінрейтом
Сіткова торгівля працює в діапазоні й втрачає гроші, коли на ринку тренд. Без стоп-лосу сітка закриває цикли лише в плюс, тому 100% прибуткових циклів закладені в самій стратегії. Справжній ризик — просідання: сітка може закрити сотні прибуткових циклів поспіль і водночас тримати глибокий плаваючий збиток.
Якщо ціна виходить з діапазону в бік сітки, усі цикли закриваються і позиції не залишається. Якщо проти — набирається позиція з цього боку, і збиток зростає з кожним рівнем, а з плечем з’являється ризик ліквідації. Загального стоп-лосу поки немає, тому позицію закривають вручну. Ізольована маржа обмежує ризик одного бота. Скільки тримати на балансі, щоб просідання не закінчилося ліквідацією, ми розібрали у статті «Скільки тримати на біржі, щоб ботів не ліквідувало».
Як підключити грід-бота до Crypto.com Exchange
Боти торгують на балансі Crypto.com Exchange, а не застосунку Crypto.com App.
- Відкрийте акаунт на Crypto.com Exchange, пройдіть верифікацію й поповніть баланс або переведіть кошти з App.
- У Veles відкрийте форму ключа Crypto.com Futures і скопіюйте IP-адреси.
- На Crypto.com відкрийте Profile → Manage Account → API Management і створіть ключ: торгівля увімкнена, виведення вимкнене, IP-адреси з Veles — у списку дозволених.
- Вставте API-ключ і секрет у форму Veles і збережіть.
- Налаштуйте сітку на потрібній парі й запустіть бота. Стежте за циклами на сайті або в застосунку Veles для iOS і Android.
Гроші залишаються на біржі: ключ дозволяє Veles лише виставляти ордери й не дає права на виведення.
Немає акаунта на Crypto.com? Запустіть таку саму сітку у Veles Брокер — ф’ючерсному торговому акаунті, який ви відкриваєте, поповнюєте й ведете прямо в кабінеті Veles. Після верифікації API-ключ створюється й підключається автоматично. Поповнити рахунок можна в USDT з гаманця або карткою через обмінник-партнер, від 10 USDT.
Комісії
Veles бере 20% від валового прибутку закритого циклу, до вирахування комісій біржі, але не більше 50 USDT на місяць за всіма ф’ючерсними ботами — грід і DCA разом. Немає прибутку — немає комісії. Торгові комісії та фандинг списує Crypto.com Exchange за своїми тарифами. За грід-ботів у Veles Брокер Veles комісію не бере. Конструктор ботів і термінал безкоштовні.
Що далі
Ми готуємо спотову сітку без плеча і функцію Smart fill: вона одним натисканням задасть діапазон і сітку за поточною волатильністю.
Часті запитання
Матеріал має інформаційний характер і не є інвестиційною рекомендацією. Минулі результати, зокрема бектестів, не гарантують дохідності в майбутньому. Торгівля криптовалютою та ф’ючерсами пов’язана з високим ризиком втрати капіталу.